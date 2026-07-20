Mateo Fernández de Oliveira consiguió su primera victoria como profesional y se impuso en el Ottawa Open

OTTAWA, Ontario, Canadá.– Mateo Fernández de Oliveira logró por fin su primera victoria como profesional con un domingo de ensueño en el Commissionaires Ottawa Open, del PGA Tour Américas. Figuraba en un triple empate por el segundo lugar tras 54 hoyos, pero el argentino de 26 años abrió la jornada final con cuatro birdies en fila para asumir un liderazgo que no dejaría ir. Con tres birdies más, presentó una tarjeta 65 (-7) que lo llevó a imponerse por un margen de dos golpes. Su total para los 72 hoyos de juego en The Marshes Golf Club fue de 23 bajo par, para un total de 265 golpes.

“Esta victoria significa mucho para mí. Desde que me hice profesional, hace tres años, venía con muchos deseos de ganar. Me coloqué en posición varias veces, pero no había podido cerrar por algún motivo. La verdad que es un sueño cumplido, porque es para esto para lo que trabajamos. Estoy muy feliz”, dijo Fernández de Oliveira.

La victoria la consiguió jugando su torneo número 41 en PGA Tour Américas, donde no llevaba el mejor de los rumbos esta temporada. El año lo comenzó fallando cinco cortes consecutivos y sin ningún top 40 en ocho presentaciones que lo llevaron a iniciar esta semana en el puesto 132 de la lista de puntos. Ahora, con los 500 puntos obtenidos en la capital canadiense, se vio impulsado al puesto 13 de la lista, apenas fuera de los top 10 que ganarán la tarjeta del Korn Ferry Tour al finalizar la temporada.

“No venía siendo un gran año”, admitió el graduado de Universidad de Arkansas que ganó el Latin America Amateur Championship en 2023. “No necesariamente sentía que venía jugando mal, pero la realidad es que no venía teniendo los resultados que buscaba. Finalmente, se me dio una gran semana, que me da un empujoncito en la lista de puntos. Seguramente encararemos el resto del año de otra manera, intentando quedar entre los 10 mejores y potencialmente subir al Korn Ferry Tour el año que viene”.

Mateo Fernández de Oliveira anotó 65 en la vuelta final para quedarse con el título

Fernández de Oliveira también puso fin a una racha de 39 torneos sin victorias latinoamericanas en PGA TOUR Américas. El único ganador de la región en esta gira había sido el veterano José de Jesús “El Camarón” Rodríguez, campeón del segundo torneo de la temporada inaugural en 2024 en Guadalajara, México.

A dos golpes del campeón, el segundo lugar en solitario fue para el novato estadounidense Lance Simpson, quien cerró con una ronda de 66 para consolidarse como el mejor de los recién graduados de PGA TOUR University que se unieron al PGA TOUR Américas. Con su segundo top 10 consecutivo y el mejor promedio de golpes en la gira, Simpson ahora es 16º en la lista de puntos en apenas tres torneos jugados.

Mateo Fernández de Oliveira

Líder por un golpe al iniciar esta ronda final, el estadounidense Thomas Ponder hizo 70 este domingo para resignarse con el tercer lugar en solitario. A cuatro golpes de Fernández de Oliveira en el tablero final, Ponder extendió su ventaja como número uno del PGA TOUR Américas con el que fue su séptimo top 10 en nueve torneos.

Esta semana que sigue, el Tour permanecerá en la provincia de Ontario para disputar el Osprey Valley Open (23-26 de julio) en el campo Heathlands del TPC Toronto at Osprey Valley.