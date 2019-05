Tiger se fue al pasto alto en la salida del 1 y los fanáticos apenas le dejaron espacio para el segundo golpe. Fuente: AFP - Crédito: Jamie Squire

Fue una jornada con mejores scores la segunda del 101º PGA Championship, respecto de la primera, en el segundo Major de la temporada que se juega en Bethpage, en Farmingdale, Nueva York. Pero eso no le alcanzó a Tiger Woods , que no pudo pasar el corte al presentar una tarjeta de 145 (+5), cuando el límite quedó fijado en +4. Su 16º título de Grand Slam debe esperar. Mientras, Brooks Koepka (128 y -12) está cada vez más solido en la punta.

El día había empezado con un problema para Tiger, como para alimentar las dudas que surgieron antes de comenzar, con su ausencia en la práctica del miércoles y un resfrío que no le permitió llegar 10 puntos, en su primer torneo luego de ganar el Masters , hace más de un mes. Se fue al pasto alto de la izquierda en el 1 con el driver, tras resbalar ligeramente en el swing, y cayó en un bunker en el segundo golpe, tras impactar desde el matorral, algo que le llevó más tiempo para sacar al público que lo rodeaba que para preparar el golpe. Salvó el par, pero pareció un presagio y pagaría otros errores más tarde.

Tiger también hizo birdies

Comentó Woods: "Soy el campeón del Masters a los 43 años y es algo que celebro. Pero a veces las cosas no salen y desafortunadamente cometí muchos errores, no hice lo que tenía que hacer, como acertar fairways y dejar la pelota cerca de la bandera. Es difícil volver a jugar como en el Masters; ni siquiera me puse en posición de hacer una buena vuelta. Lo que está haciendo Brooks es increíble, hay que pegar 330 yardas con tanta precisión".

El que que está lejos de las dudas es Brooks Koepka, que esta vez no pudo hacer el récord de la cancha como en la primera vuelta (63 y -7), pero bajó cinco golpes en la tarde. "No le pegué todo lo bien que hubiera querido, bloqueé la pelota y el palo no pasó hacia arriba, pero por suerte jugué bien el green", dijo al terminar la jornada. El estadounidense Jordan Spieth y el australiano Adam Scott (hizo 64, el mejor score ayer) comparten el segundo puesto.

Emiliano Grillo hizo el viernes el par en la ida, con un birdie y un bogey y cerró una vuelta que no se esperaba en el contexto en que el chaqueño empezó el torneo: cuatro birdies consecutivos, del 4 al 7 (del 15 al 16 en su recorrido del día) después de subir el 3, le permitieron concluir en 143 (+3), para superar el corte y jugar el fin de semana. Grillo y el mexicano Abraham Ancer, que presentó los mismos números que el argentino, son los únicos latinoamericanos que continúan en carrera.