El chaqueño Emiliano Grillo encadenó otro buen desmpeño en el Rocket Mortgage Classic, del PGA Tour, y sigue a la expectativa en Detroit Fuente: AFP

3 de julio de 2020 • 19:29

Tras otra buena vuelta en Detroit, Emiliano Grillo permanece cerca de la vanguardia del Rocket Mortgage Classic , torneo del PGA Tour. Este viernes el chaqueño presentó una tarjeta de 2 golpes bajo el par y, con -8, comparte el puesto 20 con diez jugadores, a 4 de los líderes , los estadounidenses Chris Kirk y Webb Simpson. El certamen se desarrolla sin público en prevención del coronavirus , y es el cuarto que el circuito estadounidense lleva adelante desde el reinicio al cabo de tres meses de inactividad por la pandemia.

Grillo empezó la segunda vuelta en la cuarta posición, luego del gran inicio del jueves. Comenzó su recorrido por el hoyo 10. Hizo un bogey en el 14 y emparejó con un birdie en el 15. Terminó esos primeros nueve hoyos en el par, es decir que retuvo el -6 total con que había empezado la jornada. En la segunda parte del día le fue mejor: acumuló tres birdies y llegó a estar -9 a falta de dos hoyos, pero un bogey en el 8, de par 4, lo hizo retroceder en la tabla.

El viernes, Grillo tuvo un recorrido de ida bastante regular y mejoró en el de vuelta. Fuente: AFP

Un gran tiro desde el búnker de Webb Simpson, uno de los líderes

Es cierto que su desempeño no fue tan brillante como el de la vuelta inicial, pero no dejó de ser positivo. De hecho, en estas condiciones el argentino encarará este sábado con la satisfacción no sólo de haber evitado largamente el corte clasificatorio, sino también con la posibilidad de quedar en la discusión mayor para la definición del domingo. Claro que eso puede conllevar presión, también.

El torneo, que repartirá 7.500.000 dólares en premios, tiene entre sus competidores a otros dos argentinos, Fabián Gómez y Nelson Ledesma. El primero escaló 26 puestos este viernes y, con -6, comparte la ubicación 42 con 13 rivales. Gómez cerró una tarjeta de 68 tiros, cuatro menos que el par de la cancha.

Ledesma, en cambio, no superó el corte. El jueves había redondeado 73 (+1) y en la segunda rueda necesitó uno más para terminar la vuelta (74), por lo cual su +3 entre ambas jornadas lo dejó fuera del desenlace del campeonato. Tampoco le fue bien en el torneo al defensor del cetro, el estadounidense Nate Lashey, que entregará su título de campeón sin participar en las dos vueltas finales. Mejoró en relación con el jueves, pero su tarjeta de -4 no alcanzó para clasificarse: la barrera estuvo en -5.