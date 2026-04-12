Rory McIlroy se consagró en el Masters de Augusta por segundo año consecutivo

Un Masters inolvidable. De los más emocionantes de los últimos años. No le faltó nada: hubo riesgo, suspenso y drama, bien a tono con lo que suele entregar el primer major de golf del año. Al final, la gloria quedó nuevamente para Rory McIlroy, que defendió con éxito el título y colgó su segundo saco verde en su camarín. El norirlandés se impuso con un total de 276 golpes (-12), tras una vuelta final de 71 (-1) que dejó con los pelos de punta tanto a los jugadores como al público: la tensión en Augusta National siguió hasta el último tiro.

Si Rory se quitó en 2025 la pesada mochila de completar el Grand Slam al conquistar Augusta por primera vez, este año agigantó su figura y consiguió su sexto título grande, además de su victoria N° 30 en el PGA Tour. Con este hito, se incorporó a la mesa de los dobles campeones consecutivos del Masters: Jack Nicklaus (1965 y 1966), Nick Faldo (1989 y 1990) y Tiger Woods (2000 y 2001). ¿Es McIlroy ya el mejor golfista europeo de la historia? Por lo pronto, igualó a Faldo, que también tiene seis majors, pero con menos variedad, porque el británico ganó tres Masters y tres Open Británicos. Claro: McIlroy, el oriundo de Holywood, Irlanda del Norte, tiene mucha más gloria por perseguir con sus joviales 36 años.

Un andar sinuoso

No fue nada fácil esta victoria de McIlroy. Su situación se empantanó temprano, con el doble bogey en el hoyo 4, tras una mala salida a la izquierda, y padeció otro desacierto en el 6, cuando mandó la pelota más allá del green, contra el público, y firmó un bogey. Pero la recuperación llegó rápido, con los birdies en el 7, 8, 12 y 13 que lo devolvieron a la punta. El norirlandés llegó al último hoyo con dos golpes de ventaja sobre Scottie Scheffler y parecía que tenía todo controlado. Aunque la mala salida en el 18 -se fue a la derecha-, lo obligó a pegar un hierro 8 con el obstáculo de la arboleda como gran amenaza.

El gesto de McIlroy en el 13, cuando empezaba a encarrilar el torneo; después, se le complicaría la vuelta en el 18, hasta ganar Ashley Landis - AP

Desde allí, su tiro fue a parar al amplio bunker de la izquierda, sin un muy buen lie; pero se libró de la arena y se dejó dos putts para abrazar el bogey y terminar ganando con un golpe de ventaja. Allí sobrevino el desahogo, los abrazos con su caddie, sus seres queridos y un grito que ya es un sello en los majors: “¡Rory!, ¡Rory!, ¡Rory!”. Un aliento tan básico como emotivo.

El domingo había ofrecido un sinnúmero de variables en el leaderboard. Cameron Young, líder tras la tercera vuelta y en la misma línea que Rory, se exhibió solido en los primeros hoyos y llegó a a subirse a la cima con -12, pero en el trayecto de vuelta se estancó y no pudo empujar, hasta cerrar con -10. El veterano de 45 años Justin Rose tomó vuelo desde el 5 y consiguió tres birdies consecutivos (7, 8, 9) para mirar momentáneamente a todos desde arriba, hasta que tropezó en el 11 y 12 y ya no estuvo tan fino. También se hicieron notar el jugador local Russel Henley (68, -4) y el británico Tyrrel Hatton (66, -6), para terminar con un total de -10. Y Sam Burns, que parecía perdido, se embaló en el trayecto de vuelta sin un buen cierre.

Scottie Scheffler presionó hasta donde pudo y quedó libre de bogeys en las últimas dos rondas, pero no le alcanzó JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En este abanico de candidatos, allí estaba el N° 1, Scottie Scheffler, dispuesto a obtener el tricampeonato, tras las victorias de 2022 y 2024, y a enviarles constantes mensajes a los punteros. El texano figuraba en el par total de campo tras 36 hoyos y a 12 golpes de Rory. Pero su sprint del fin de semana fue fenomenal: 65 el sábado y 68 el domingo, para concluir con un acumulado de 277 (-11). Se sentó a esperar en el Club House mientras Rory completaba el hoyo 16 y aparecía con -13 total, pero no le alcanzó, aun habiendo quedado limpio de bogeys en las dos últimas rondas. En estas horas, Scheffler se lamenta por su floja segunda vuelta de 74 (+2).

Normalmente, el campeón saliente le entrega el saco verde al nuevo ganador. En este caso, el encargado de calzarle la chaqueta verde a McIlroy fue Fred Ridley, el titular de Augusta National.

“No puedo creer que haya esperado 17 años para conseguir una chaqueta verde, ¡y ahora gano dos seguidas! Es así, no sé. Creo que toda mi perseverancia en este torneo a lo largo de los años por fin está dando sus frutos. Fue un fin de semana duro. Hice la mayor parte del trabajo el jueves y el viernes. Pero estoy muy, muy contento de haber aguantado y haberlo conseguido”, dijo emocionado el norirlandés, que regaló otra gesta al golf mundial.

El grito desatado de Rory McIlroy, con la gorra al viento: acababa de consagrarse en Augusta por segundo año seguido HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, el campeón comparó este triunfo con el de 2025: “Fue bastante parecido al año pasado, cuando hice un doble bogey en el primer hoyo. Este año hice otro doble bogey, pero en el 4. Después de eso, jugué un golf impecable. Hice cuatro birdies y ningún bogey hasta el último tee, sabiendo que tenía una ventaja de dos golpes. Es bueno tener esa ventaja de dos golpes en lugar de la que tenía el año pasado”.

McIlroy habló de sus tiros clave de la última ronda para llevarse el título: “Creo que el golpe de salida en el hoyo 12 y luego en el 13, fueron fundamentales. Tuve problemas con ese golpe de salida toda la semana. La bola se me fue a la hojarasca demasiadas veces, y en el hoyo 13 hice un swing muy bueno y decidido, lo que me permitió llegar al green en dos golpes. Lograr un birdie allí después del birdie en el 12 fue importantísimo”.

El tablero final