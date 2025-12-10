Se puso en marcha el Emiliano Grillo Junior Open con talento en todas las categorías

La primera ronda del Emiliano Grillo Junior Open (EGJO), el martes, dejó una certeza: incluso cuando el clima obliga a frenar, el talento no se detiene. Lo que comenzó como una mañana estable en Pilará Golf terminó convirtiéndose en una jornada intensa, interrumpida dos veces por tormentas eléctricas repentinas. Así las cosas, el tiempo mejoró por la tarde y se pudo ver un golf de alto nivel en un recorrido presentado en excelentes condiciones.

La competencia —que integra la International Pathway Series de la American Junior Golf Association (AJGA) y el circuito JUNGLE— se disputó de manera parcial y se completará el miércoles a partir de las 8 am, antes de dar paso a la segunda ronda. Aun así, el tablero ya empieza a dibujar una historia apasionante entre los caballeros de 14 a 19 años, quienes sí completaron los primeros 18 hoyos.

El líder es el uruguayo Juan Cruz Esmoris, quien firmó una vuelta espectacular de 67 golpes (-5) y se adueñó en solitario de la cima al cierre del día. Detrás de él quedaron el local Valentino Constenla y el paraguayo Lucas Martínez Cabañas, ambos con 68 (-4), quienes también se llevaron buena parte del protagonismo inicial.

Juan Cruz Esmoris fue el mejor del martes entre los varones

Con 17 años y representante del Club de Golf del Uruguay, Esmoris protagonizó la gran actuación de la jornada. Es su segunda participación en el EGJO (jugó en la edición de 2024) y este martes su nombre quedó en lo más alto del tablero.

“Creo que lo mejor del juego fue que pude meter bastantes putts y también acerté varios fairways. Y bueno, con los hierros anduve bastante bien”, contó al salir del green del 18, luego de completar su ronda. El uruguayo, que juega al golf desde los 9 años y es fanático de Scottie Scheffler, mostró un rendimiento sólido, madurez competitiva y un gran control bajo presión tras las interrupciones por tormentas.

Pilará Golf Club, un escenario ideal para el torneo en el que Emiliano Grillo es anfitrión

Dos escoltas al acecho

A un golpe del líder, Constenla (jugador de Pilar Golf, 16 años) completó una tarjeta de 68 (-4) y continúa mostrando una evolución notable. El año pasado no superó el corte, pero este martes firmó una ronda quirúrgica: “Le pegué bien al driver, dejé muchas pelotas cerca y metí varios putts. Hoy los putts fueron lo mejor. No pegué tiros malos y eso me dio confianza toda la vuelta”, explicó.

A su par aparece Martínez Cabañas (16 años), jugador del Yacht & Golf Club Paraguayo, quien también entregó un 68 sostenido por un putter caliente: “Hoy me sentí confiado con el putter. No le pegué tan bien a las maderas, pero sabía que podía acertar el green y meter esos putts importantes”.

La sorpresa en el cuarto lugar tiene 14 años, se llama Emanuel Aranda y es del Boulogne Golf Club. Empezó a jugar al golf hace apenas dos años y medio. Hoy es handicap 2 y cerró su ronda con un birdie en el 18 para firmar una tarjeta de 69 (-3). “Pegué bien, me quedaron distancias cómodas y metí bastante. En los segundos nueve me frené un poco, pero cerré con birdie”, dijo.

Un día intermitente, pero con mucha acción

Desde temprano, las condiciones parecían favorables. Sin embargo, poco después de las 9, todo cambió y hubo que interrumpir el juego por mal tiempo. Para Ramón Cenoz, subdirector de Reglas de la AAG y uno de los árbitros del torneo, la prioridad fue siempre la seguridad: “Tuvimos que suspender el juego dos veces por actividad eléctrica. No estaban pronosticadas, pero se formaron dos tormentas muy rápido. Por suerte logramos evacuar a todos los jugadores con tiempo. No fue por la lluvia en sí, sino por la amenaza eléctrica, que incluso pasó por encima nuestro”.

Aun con esa inestabilidad, Cenoz destacó un punto clave para los competidores: la cancha “está impecable”. “Cayeron muy pocos milímetros. Pilará soportó todo muy bien y sigue jugando en excelentes condiciones”, resumió.

El panorama entre las damas

Entre las mujeres hasta 19 años, que completarán los 18 hoyos este miércoles por la mañana, el inicio dejó un tablero tan parejo como prometedor. La paraguaya Victoria Livieres Rodríguez tomó la punta con un brillante score parcial de -3, capitalizando cada oportunidad en los primeros nueve hoyos. En el segundo lugar, a solo un golpe, se ubican las argentinas Mía Yaya Chamorro y Delfina Douer Javier, ambas con -2, mostrando solidez y un gran manejo de su juego pese a las interrupciones por tormenta.

Victoria Livieres Rodríguez, puntera entre las damas

También hasta los primeros 9 hoyos, el argentino Fausto Perini (-3) marcha el tope de las posiciones en la categoría hasta 13 años de caballeros, mientras que Martina Renata Veiga es líder entre las mujeres hasta 13 años, con +2.

Lo que viene

Aún incompleta, la primera ronda dejó una huella clara sobre lo que representa esta segunda edición del EGJO: un torneo donde las estadísticas son parte del ADN de los jugadores gracias al ecosistema digital de JUNGLE; una verdadera plataforma de oportunidades que trasciende la competencia; un punto de encuentro que reúne a casi 120 jóvenes de 12 países, reflejando un crecimiento regional sin precedentes; y un escenario que mostró un gran nivel de juego: la exigente y estratégica cancha Jack Nicklaus Signature de Pilará fue la protagonista silenciosa de una jornada que ya empezó a escribir su propia historia. Este miércoles, además, se realizará el corte clasificatorio, reservado para el 50% del field, quienes disputarán la ronda final.

La segunda edición del torneo es organizada por Fourwinds Sports & Entertainment y Bluedotputt y cuenta con el auspicio de KIA, Fast Track, Philips TV & Sound, Under Armour, Garmin Argentina, Callaway, FullSport, Altro, Villavicencio, Guaymallén, Netcalls y Datacenter, y con el apoyo de la AAG, AJGA y JUNGLE.

Los horarios de salida de la segunda ronda están disponibles aquí.

Lo que hay que saber:

Fecha: del 9 al 11 de diciembre en Pilará Golf.

Sede: Pilará Golf, primera cancha Jack Nicklaus Signature de Sudamérica.

Formato: 54 hoyos por golpes, con corte tras las primeras dos rondas.

Segunda ronda: salidas desde las 8.00 AM del miércoles.

Participación: más de 120 jugadores de 12 países.

Países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Premio mayor: los ganadores acceden al Orlando International Amateur (válido por el WAGR).

Cierre del torneo: jueves 11 a las 14 h, con clínica de golf de Emiliano Grillo y entrega de premios.