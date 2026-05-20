Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: cuándo sale la nómina de Scaloni

La selección argentina tiene un claro objetivo entre ceja y ceja: defender su condición de campeona del mundo, título que consiguió en Qatar 2022. Para eso, llevará a 26 jugadores al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. El DT Lionel Scaloni tiene el plantel casi definido, con más certezas que dudas y con apenas algunos puestos que aguardan por la recuperación de piezas clave. La fecha límite para presentar la lista es el 2 de junio, aunque la delegación albiceleste viajará a Kansas, la sede donde hará base, el 1°, por lo que se prevé que se hará pública antes.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres arqueros. Después hay tres que deberán estar atentos por cualquier imprevisto: Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y Santiago Beltrán (River). El 1 del Millonario, de presente inmejorable desde que comenzó el 2026, es la gran sorpresa en la nómina preliminar de 55 jugadores.

Emiliano 'Dibu' Martínez será el arquero titular de la selección argentina en el Mundial 2026 Manuel Cortina

En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, que no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha: se espera llegue con lo justo a la Copa del Mundo.

El suplente de Tagliafico en el lateral izquierdo no está claro. Marcos Acuña recuperó terreno y todo parece indicar que volverá a jugar un Mundial. Marcos Senesi y Facundo Medina, centrales zurdos de Bournemouth y Lens, respectivamente, también sueñan con ser citados. De los de la lista preliminar, hay tres que pelean concretamente por un lugar: Kevin Mac Allister (Union SG), Lucas Martínez Quarta y Gabriel Rojas (Racing).

Nicolás Tagliafico, el dueño del puesto de lateral izquierdo en la selección argentina X

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. Valentín Barco, ex-Boca, también iría como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. La sorpresa podría llegar a ser Máximo Perrone, que tuvo una gran temporada en Como 1907. Sino, un histórico como Giovani Lo Celso podría reaparecer.

En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son indiscutibles, salvo alguna cuestión extraordinaria; mientras que José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en Norteamérica por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni podrían sumarse, pero hoy están más afuera que adentro de la nómina. El futbolista de Benfica, además, recibió una sanción de la UEFA, luego ampliada por la FIFA, por conducta discriminatoria. De estar, se perderá los primeros dos partidos.

Todos quieren que esté: Lionel Messi no confirmó su presencia en el Mundial, pero sería una fija JUAN MABROMATA - AFP

Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. El zurdo fue convocado para Qatar 2022, pero finalmente quedó desafectado por una lesión muscular.

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arquero

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Lautaro Di Lollo - Boca

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing

Máximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River

Milton Delgado - Boca

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás Paz - Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bolonia

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma

*En negrita, los que están casi confirmados para la lista definitiva.

*En cursiva, los que pelean fuertemente para ser citados al Mundial.