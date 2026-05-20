Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: cuándo sale la nómina de Scaloni

El DT reservó a 55 futbolistas de cara a la Copa del Mundo; hay 12 del plano local, de los cuales tres estarían casi confirmados para la elección definitiva de 26
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La selección argentina tiene un claro objetivo entre ceja y ceja: defender su condición de campeona del mundo, título que consiguió en Qatar 2022. Para eso, llevará a 26 jugadores al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. El DT Lionel Scaloni tiene el plantel casi definido, con más certezas que dudas y con apenas algunos puestos que aguardan por la recuperación de piezas clave. La fecha límite para presentar la lista es el 2 de junio, aunque la delegación albiceleste viajará a Kansas, la sede donde hará base, el 1°, por lo que se prevé que se hará pública antes.
Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres arqueros. Después hay tres que deberán estar atentos por cualquier imprevisto: Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y Santiago Beltrán (River). El 1 del Millonario, de presente inmejorable desde que comenzó el 2026, es la gran sorpresa en la nómina preliminar de 55 jugadores.
En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, que no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha: se espera llegue con lo justo a la Copa del Mundo.
El suplente de Tagliafico en el lateral izquierdo no está claro. Marcos Acuña recuperó terreno y todo parece indicar que volverá a jugar un Mundial. Marcos Senesi y Facundo Medina, centrales zurdos de Bournemouth y Lens, respectivamente, también sueñan con ser citados. De los de la lista preliminar, hay tres que pelean concretamente por un lugar: Kevin Mac Allister (Union SG), Lucas Martínez Quarta y Gabriel Rojas (Racing).
La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. Valentín Barco, ex-Boca, también iría como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. La sorpresa podría llegar a ser Máximo Perrone, que tuvo una gran temporada en Como 1907. Sino, un histórico como Giovani Lo Celso podría reaparecer.
En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son indiscutibles, salvo alguna cuestión extraordinaria; mientras que José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en Norteamérica por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni podrían sumarse, pero hoy están más afuera que adentro de la nómina. El futbolista de Benfica, además, recibió una sanción de la UEFA, luego ampliada por la FIFA, por conducta discriminatoria. De estar, se perderá los primeros dos partidos.
Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. El zurdo fue convocado para Qatar 2022, pero finalmente quedó desafectado por una lesión muscular.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arquero
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing
- Santiago Beltrán - River
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Lautaro Di Lollo - Boca
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing
- Máximo Perrone - Como 1907
- Leandro Paredes - Boca
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River
- Milton Delgado - Boca
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás Paz - Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bolonia
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
*En negrita, los que están casi confirmados para la lista definitiva.
*En cursiva, los que pelean fuertemente para ser citados al Mundial.
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