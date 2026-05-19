Boca vs. Cruzeiro, en vivo: horario y posibles formaciones
En la Bombonera, el equipo de Claudio Ubeda se juega la clasificación a octavos de la Copa Libertadores
La Bombonera, escenario de una noche decisiva
Boca necesita ganar para depender de sí mismo en la pelea por la clasificación a octavos de final. Si suma los seis puntos restantes, avanzará como líder del Grupo D. El equipo de Artur Jorge tiene siete puntos y comparte el liderazgo con Universidad Católica de Chile. Una derrota ante Cruzeiro, combinada con una victoria de Universidad Católica frente a Barcelona de Ecuador el jueves, podría dejar al Xeneize eliminado esta misma semana.
En ese escenario, el conjunto de Claudio Úbeda solo podría aspirar al tercer puesto para ingresar en la Copa Sudamericana.
Las probables formaciones
El probable 11 de Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes (c), Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
El probable 11 de Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero (c); Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian; y Kaio Jorge.
Ascacíbar, baja sensible en Boca
Santiago Ascacíbar recibió dos fechas de suspensión después de la expulsión frente a Barcelona de Ecuador y se perderá el cierre de la fase de grupos. Tomás Belmonte aparece como el principal candidato para reemplazarlo en el mediocampo ante Cruzeiro.
Los argentinos de Cruzeiro
Cruzeiro contará con presencia argentina en la Bombonera. Lucas Romero será titular y capitán para los brasileños y volverá a enfrentar a Boca en un partido decisivo de Copa Libertadores. El conjunto de Belo Horizonte además tiene en el plantel a Lucas Villalba.
Boca quiere revancha ante Cruzeiro
El equipo brasileño ganó 1-0 el duelo disputado en Belo Horizonte, que terminó con discusiones entre ambos planteles al final, y complicó a Boca en el Grupo D. Ahora, el Xeneize está obligado a no perder para seguir con chances en la última fecha (dependiendo de sí mismo).
¿Cómo llegan los equipos?
Boca quedó golpeado tras la eliminación en el Torneo Apertura frente a Huracán en la Bombonera, y hoy afronta una noche decisiva nuevamente como local. Luego de un invicto de 14 partidos, ahora acumula tres derrotas en los últimos cuatro encuentros. Su rival Cruzeiro, segundo actualmente en el grupo, viene de un empate 1-1 ante Palmeiras por el Brasileirão. Perdió apenas uno de sus últimos nueve partidos.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Boca vs. Cruzeiro
Boca recibe a Cruzeiro desde las 21.30 en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Un duelo determinante para el futuro continental de ambos equipos. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela Sáez. Transmiten Fox Sports, Telefe y Disney+, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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