Boca vs. Cruzeiro, en vivo: horario y posibles formaciones

Boca necesita ganar para depender de sí mismo en la pelea por la clasificación a octavos de final. Si suma los seis puntos restantes, avanzará como líder del Grupo D. El equipo de Artur Jorge tiene siete puntos y comparte el liderazgo con Universidad Católica de Chile. Una derrota ante Cruzeiro, combinada con una victoria de Universidad Católica frente a Barcelona de Ecuador el jueves, podría dejar al Xeneize eliminado esta misma semana.

En ese escenario, el conjunto de Claudio Úbeda solo podría aspirar al tercer puesto para ingresar en la Copa Sudamericana.