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Sergio García tuvo otro ataque de furia: destrozó su driver en el hoyo 2 durante la última vuelta del Masters

El español, que terminó 52° en el primer major del año, tiene varios antecedentes de malos comportamientos en la cancha

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El golpe de Sergio García contra una heladera, tras destrozar el césped del tee de salida del 2; Rahm, detrás suyo, se dispone a pegar
El golpe de Sergio García contra una heladera, tras destrozar el césped del tee de salida del 2; Rahm, detrás suyo, se dispone a pegar

El carácter irascible de Sergio García le volvió a jugar una mala pasada en los circuitos de golf: el excampeón del Masters tuvo que dar explicaciones durante la última vuelta por los daños causados ​​en el césped del Augusta National.

El español, ganador en Augusta en 2017, estaba ejecutando su golpe de salida en el hoyo 2 el domingo por la mañana y reaccionó visceralmente ante un mal swing, haciendo girar violentamente el driver dos veces contra el tee y levantando un notable trozo de césped. Su compañero de juego, Jon Rahm, pegó detrás de él, pero antes tuvo que usar un elemento para reparar divots y moviendo el césped para crear una buena posición antes de poder colocar el tee.

Posteriormente, en la transmisión de grupos destacados de Masters.com, se mostraron imágenes de García golpeando su driver contra una heladera portátil cercana, lo que provocó que la cabeza del palo se rompiera y se separara del eje. Por supuesto, el palo que alcanza las mayores distancias le quedó inutilizado para el resto de la vuelta y terminó con trece bastones.

Este no es el primer incidente de este tipo para el campeón del Masters de 2017. En 2019, fue descalificado del Saudi International por dañar intencionadamente los greens del Royal Greens Golf and Country Club en la Ciudad Económica Rey Abdullah. Frustrado, arrastró, la suela de su zapato por la superficie del green y no reparó el trozo de césped que había sacado.

Este domingo, aquel fallido golpe de salida de García recorrió 320 yardas hasta el búnker de la derecha de la calle, donde logró salvar el par. Estaba 5 golpes por encima del par al comenzar el domingo, pero al ser uno de los primeros en salir del día, estaba lejos de la lucha por el título.

Este es el segundo campeonato importante consecutivo en que el jugador que fuera bautizado en sus comienzos como “El Niño” tuvo que terminar una ronda sin su driver: en el Open Championship de 2025, García golpeó la bola con el driver hacia el césped y la varilla se rompió.

Según informó Associated Press, Geoff Yang, presidente del comité de competición de Augusta National, se reunió con García en el cuarto hoyo y le advirtió sobre el código de conducta. Una segunda infracción iba a conllevar una penalización de dos golpes, y una tercera, la descalificación automática. No está claro de inmediato qué sanción le impondrá LIV Golf.

Después del incidente, García optó por cargar la bolsa de palos de su compatriota Jon Rahm
Después del incidente, García optó por cargar la bolsa de palos de su compatriota Jon Rahm

Más tarde en ese mismo hoyo, la situación se volvió cómica cuando García empezó a cargar la bolsa de Rahm mientras el caddie de Rahm atendía el búnker. El público aplaudió cuando Rahm le quitó la bolsa a García y empezó a cargarla él mismo, mientras el caddie Adam Hayes se apresuraba para alcanzar a los jugadores.

Finalmente, García sí logró hacer par en el hoyo 2, pero terminó en el puesto 52°, solo por delante de Rasmus Hojgaad y Charl Schwartzael entre los que superaron el corte, y con un total de 296 (+8) tras una vuelta final de 75 (+3).

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