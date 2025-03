Tiger Woods presentó a su nueva novia en redes sociales: Vanessa Trump, la ex nuera del presidente de los Estados Unidos

Mal en el deporte, muy bien en el amor. Con este latiguillo se resume la actualidad de Tiger Woods, alejado del golf por una grave lesión en el tendón de Aquiles pero muy enamorado. Tal es así que el golfista ganador de 15 majors acaba de presentar a su nueva novia: se trata de Vanessa Kay Trump, exmujer de Donald Trump Jr., hijo del presidente de los Estados Unidos. “¡El amor está en el aire y la vida es mejor contigo a mi lado! Esperamos con ilusión nuestro viaje juntos por la vida», escribió en Instagram Woods, de 49 años. “En este momento, agradeceríamos privacidad para todos aquellos cercanos a nuestros corazones”, redondeó.

¿Quién es Vanessa Trump? Es neoyorquina, tiene 47 años de edad, estuvo casada con el hijo mayor de Donald Trump entre 2005 y 2018, matrimonio en el que tuvieron cinco hijos. Tiger, por su parte, construyó un matrimonio con la sueca Elin Nordegren y tuvieron dos hijos, Charlie y Sam, pero la pareja se divorció en 2010 en medio de un escándalo por infidelidades del golfista que sacudió el mundo del deporte y lo obligó a brindar disculpas públicas. Desde su divorcio, el golfista californiano, que busca recuperarse para volver a pelear por el sueño de convertirse en el jugador con más victorias en majors (tiene 15 y Jack Nicklaus cuenta con 18), mantuvo otras relaciones mediáticas, incluyendo a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn y a Erica Herman, cuyo noviazgo terminó en una demanda que fue retirada en la que afirmaba que Woods la había desalojado injustamente de la casa que compartió con el golfista.

Mientras tanto, Vanessa Trump conservó un perfil bajo tras el divorcio, pero no pudo aislarse totalmente de la atención mediática. Sucede que por su estrecha relación con figuras políticas y su pasado como modelo quedó en el radar de los medios, especialmente por su rol como madre en una familia con un apellido de enorme peso, ahora más que nunca.

La publicación en Instagram del californiano generó mucho revuelo en redes sociales. El actor Dondre Whitfield expuso en los comentarios. “Hermano, no le debes nada a nadie. Sin explicaciones ni fotos. Punto. Vive la vida, hermano”. Otro usuario, señaló: “Finalmente saliendo con alguien que no está con él por su dinero”. Hasta el golfista argentino Julián Etulain, con un paso en el PGA Tour, escribió: “El último romántico”. Según informa el diario The Guardian, la exnuera de Trump y Woods podrían haberse conocido gracias a sus respectivos hijos, ya que dos de ellos coinciden en la misma escuela.

La prensa internacional había dado la información sobre la pareja desde hacía tiempo, pero faltaba la confirmación por parte de los protagonistas. El Daily Mail tuvo la primicia sobre el vínculo el pasado 13 de marzo, un romance que más tarde confirmó People, afirmando que Woods y Trump llevaban varios meses saliendo en secreto. La revista TMZ también anunció que el amor había florecido entre ellos, después de que se los viera juntos en un torneo de golf juvenil. La pareja fue vista en salidas nocturnas y encuentros en la zona y, este lunes 24 de marzo, Woods se oficializó públicamente el noviazgo. Los hijos de Vanessa han influido en esta relación, en especial Kai Trump, que siente pasión por el golf. Su cercanía con el deporte resultó un punto en común entre la familia de Vanessa y el legendario golfista, que lucha por volver.

Tiger y un momento de tranquilidad con Vanessa Trump

Mientras tanto, la vida competitiva sigue deparándole malas noticias a Tiger Woods. Permanecerá mucho tiempo inactivo, situación especialmente sensible en estos tiempos, ya que en un puñado de semanas arranca el Masters de Augusta, seguramente su torneo predilecto y que ganó por última vez en 2019, su más reciente major conquistado. La leyenda comunicó en sus redes sociales que su lesión fue detectada por un “dolor agudo” en el tendón mientras practicaba.

“A medida que comencé a intensificar mis entrenamientos y prácticas en casa, sentí un dolor agudo en mi tendón de Aquiles izquierdo, y se consideró que estaba roto. Esta mañana, el Dr. Charlton Stucken, del Hospital for Special Surgery, de West Palm Beach, Florida, realizó una reparación mínimamente invasiva del tendón de Aquiles por una rotura del mismo”, mencionó Woods en el comunicado, sin dar detalles sobre los tiempos de recuperación.

Una imagen de reciente de Tiger Woods como golfista, de fines del año pasado; su futuro deportivo es una incógnita, más que nunca con su rotura del Talón de Aquiles KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La cirugía transcurrió sin problemas y esperamos una recuperación completa”, añadió el médico a cargo de la intervención. “Ahora estoy de regreso en casa y planeo concentrarme en mi recuperación y rehabilitación, gracias por todo el apoyo”, amplió el golfista. Este tipo de cirugías implica incisiones más pequeñas, y el tiempo de recuperación es más rápido. Sin embargo, la mayoría de las recuperaciones tardan un mes antes de que alguien pueda incluso poner peso en un pie.

El estado físico de Woods, de 49 años, suma más incertidumbre a su futuro deportivo. Y es que hace décadas que el ex líder del circuito es víctima de los achaques de su cuerpo. En retrospectiva, su historial de lesiones y operaciones es extenso y abarca problemáticas diversas que erosionaron su juego, además, claro, del inevitable paso. “Sólo trata de mantener su cuerpo unido”, consideró el legendario Jack Nicklaus, quien además valoró: “Tiene la capacidad de seguir jugando, pero obviamente no tan bien como antes”. Solo el tiempo dirá cómo continúa y si podrá volver a un ritmo de competencia a la altura del PGA Tour. Mientras tanto, se respalda en la relación con Vanessa Trump.

