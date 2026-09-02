Este miércoles, la estrella del golf Tiger Woods se declaró culpable de haber protagonizado un accidente automovilístico, mientras manejaba bajo los efectos de sustancias, a fines de marzo, en Florida. El cargo por el que el reconocido deportista llegó a juicio fue por conducción descuidada y temeraria.

Inicialmente, el exnúmero 1 se había manifestado inocente. Woods explicó a los investigadores que estaba mirando su teléfono móvil y cambiando de emisora de radio cuando ocurrió el choque. Ahora, con este cambio en su declaración, y tras finalizar el proceso judicial, el golfista no podrá conducir durante cinco años —por tener su licencia suspendida— según los términos de un acuerdo de culpabilidad que retiró el cargo más grave de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Tiger Woods se declaró culpable por un accidente automovilístico que protagonizó bajo los efectos de sustancias Captura de Video

“Si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel”, le dijo el juez Darren Steele durante una breve audiencia en el Tribunal del Condado de Martin, en Stuart, Florida.

En marzo de este año, el ganador de 15 títulos de Grand Slam se vio involucrado en un accidente cuando el vehículo que conducía chocó contra un remolque tirado por una camioneta cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida. Si bien no resultó herido en ese hecho, el golfista fue detenido.

Tiger Woods se declaró culpable por un accidente automovilístico que protagonizó bajo los efectos de sustancias. Jason Oteri - AP

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, declaró entonces que el deportista de 50 años mostraba signos de “deterioro de sus facultades” en ese momento, aunque superó la prueba de alcoholemia. “Pero cuando llegó el momento de pedirle una prueba de orina, se negó, por lo que fue acusado de conducción bajo el efecto de sustancias, con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal en el accidente”, añadió Budensiek. Los peritos hallaron en su poder medicamentos analgésicos opioides.

Una mujer policía hace una prueba para determinar si Tiger Woods estaba bajo efecto de alguna sustancia Captura de Video

Días después del incidente, Woods anunció que se apartaría temporalmente de la actividad pública para someterse a tratamiento y concentrarse en su recuperación. Posteriormente, un juez le autorizó viajar al extranjero para ingresar en un centro especializado, presuntamente ubicado en Suiza. Su reaparición pública fue en junio, durante el Travelers Championship del PGA Tour.

Con información de la agencia AFP