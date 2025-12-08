Una gran cita juvenil: arranca en Pilará Golf el Emiliano Grillo Junior Open

Pilará Golf se convertirá esta semana en el centro neurálgico del golf juvenil regional. Del 9 al 11 de diciembre, el club ubicado en Pilar será sede de la segunda edición del Emiliano Grillo Junior Open (EGJO), un torneo que en apenas un año se consolidó como una plataforma clave para impulsar a los jóvenes talentos latinoamericanos hacia el alto rendimiento y las oportunidades educativas en los Estados Unidos.

El campeonato, que integra el calendario del Junior Nations Golf League (JUNGLE) y forma parte de la International Pathway Series (IPS) de la American Junior Golf Association (AJGA), reúne a más de 120 jugadores de 12 países en una competición de máximo nivel. El certamen cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Golf (AAG) y otorga puntos para el estatus Performance Based Entry (PBE) de la AJGA, lo que lo posiciona como un puente concreto hacia torneos internacionales, becas universitarias y programas competitivos de primer orden. Además, los campeones obtendrán acceso directo al Orlando International Amateur, evento oficial del WAGR.

Emiliano Grillo Junior Open, los jóvenes practican tiros en Pilará Golf

Un escenario con el sello de Nicklaus

La sede no es un detalle menor: Pilará Golf es la primera cancha Jack Nicklaus Signature de Sudamérica, reconocida por sus amplios fairways ondulados, sus greens desafiantes y un diseño que se adapta a todo tipo de jugadores sin perder exigencia. “La cancha la van a encontrar en impecables condiciones”, aseguró Federico Molina, gerente de Gestión de Pilará. “Para el club es un orgullo recibir un torneo tan grande y ver llegar chicos de tantos países”.

El debut del EGJO, disputado en 2024, dejó nombres que hoy ya forman parte de rankings y programas competitivos de elite: el estadounidense Angelo Martinez y la argentina Lara Foigel, ganadores de la edición inaugural, son apenas dos ejemplos del impacto que pueden tener estas competencias en el desarrollo temprano de un jugador.

El torneo que tiene a Emiliano Grillo como anfitrión se consolida rápidamente

El orgullo de Grillo con el crecimiento del torneo

Para Emiliano Grillo, anfitrión del torneo y figura del PGA Tour, el objetivo es claro: ofrecer a los jóvenes la oportunidad que él mismo tuvo. “La idea surgió hace casi dos años, y ver cómo crece me da muchísimo orgullo”, afirmó durante el lanzamiento del certamen, realizado hace unos días. “Esto puede llevarlos a una universidad en los Estados Unidos, darles un futuro asegurado y un abanico de posibilidades enorme. Es una plataforma llena de oportunidades”.

Sobre el rol de la AJGA, Grillo fue contundente: “Uno nunca sabe: quizás el ganador o alguien que juegue bien la próxima semana tenga la oportunidad de jugar un torneo más grande pronto. Darles ese acceso es fundamental”.

Sebastián Sicardi (Country Manager de Kia Argentina), Santiago Garat (Director del torneo y fundador de la Academia Bluedoputt), Emiliano Grillo y Federico Molina (Gerente de Gestión de Pilará)

El chaqueño también destacó su rol como embajador de JUNGLE, la plataforma digital que integra datos, estadísticas, videos y rendimientos de cada jugador: “Es una herramienta llena de oportunidades y ayudas. Nosotros somos el ejemplo que tienen hoy los chicos, y espero que muchos de ellos lleguen a tener las oportunidades que tuve yo”.

La formación por sobre la competencia

La visión formativa es uno de los pilares del EGJO. Santiago Garat, director del torneo y fundador de la Academia Bluedotputt, explicó: “Lo que buscamos es el desarrollo de los jugadores. Crear rutinas, que puedan focalizarse y dar los primeros pasos en la construcción de un jugador de elite. Competir está bien, pero la formación es lo que más valor tiene para el futuro”.

El torneo, que tuvo este lunes la vuelta de práctica, se juega bajo modalidad stroke play individual a 54 hoyos, en las categorías de damas y caballeros, con un corte clasificatorio tras las primeras dos rondas, donde avanzará aproximadamente el 40% de los participantes. Habrá dos categorías principales avaladas por la AJGA (damas y caballeros de 14 a 19 años que no hayan iniciado estudios universitarios) y una división adicional para jugadores de hasta 13 años.

El apoyo de los sponsors también es un aspecto clave en la continuidad del torneo. Para Sebastián Sicardi, country manager de Kia Argentina, acompañar el crecimiento del EGJO fue una decisión natural: “Emiliano lo que tiene principalmente es su talento, es su trayectoria y es un referente en el golf. Siempre vamos a buscar asociarnos a referentes al número uno. Eso por un lado. Por otro lado, nos gusta apoyar a la juventud. Me subo a lo que decía Emiliano: darle la oportunidad a chicos de desarrollarse.”.

Un ecosistema digital único

Además de su impacto competitivo, el EGJO está integrado al ecosistema de JUNGLE, una plataforma que mediante una membresía registra cada score, estadística y actuación, y la vincula con un perfil individual que puede ser evaluado por universidades y entrenadores de Estados Unidos. Para muchos jóvenes, cada ronda disputada se convierte en una oportunidad real de visibilidad internacional.

La organización del torneo está a cargo de Fourwinds Sports & Entertainment y Bluedotputt, con el apoyo institucional de la AAG, AJGA y JUNGLE, y el acompañamiento de marcas como Kia, Fast Track, Philips TV & Sound, Under Armour, Garmin, Callaway, FullSport, Altro, Villavicencio, Guaymallén, Netcalls y Datacenter.

