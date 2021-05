Gonzalo Bonadeo salió a respaldar a Christian Martin tras su cruce con Germán Paoloski y lo tildó de “cucaracha”

Gonzalo Bonaedeo opinó sobre el tenso cruce al aire entre sus colegas Germán Paoloski y Christian Martin y aseguró que “muchos periodistas o animadores se mueven en función de cómo se pueden lucir ellos” y que los productores de un programa “son el chivo expiatorio ideal de algunos”.

Bonadeo, conductor del programa Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, que se emite por Club 94.7, salió en defensa del cronista en Inglaterra, Martin, a quien describió como un “sin pulgas” y “gran compañero de trabajo”.

El conductor de TyC Sports le apuntó al ex conductor de Fox Sports, ahora en ESPN, tras la fusión de ambas señales a través de Disney, y explicó que “la tele, en muchos casos se divide, cuando son productos periodísticos, en dos dictaduras, en la de los periodistas o en la de los productores”.

El tenso cruce entre Germán Paoloski y Christian Martin: “No lo saquemos más al aire”

“Alejandro Romay decía que de las únicas personas de las que hay que sospechar en la tele es de las que se maquillan. Y algo de razón tenía. Pero también hay que sospechar de algo peor, que es de aquellos que creen que desde el control o desde su oficina se maneja todo”, agregó en su editorial de apertura.

Bonadeo, en ese sentido, agregó: “Es muy berreta cuando un periodista o conductor le echa la culpa del fracaso de un programa a la producción. Estas cosas son compartidas. No hay vuelta que darle”

El periodista especializado en olimpismo, contó que Christian Martin, su amigo “de hace muchos años, es un sin pulgas, tómalo o déjalo” fue “forreado y boludeado las 11 de la noche en plena pandemia, él en Manchester”.

“El productor es el chivo expiatorio ideal de algunos”, dijo Bonadeo, al tiempo que recordó una anécdota durante el Mundial Sudáfrica 2010, en la que Paoloski, a quien sutilmente tildó de “cucaracha”, con un juego de palabras mientras se refería a cómo es trabajar con auriculares, así apodadas.

“Uno de los involucrados fue una cucaracha, no hablo de auriculares”, bromeó Bonadeo, quien sostuvo que “muchos se mueven, incluso en mega operativos periodísticos, como un Mundial, en el ‘lo que yo quiero, en cómo yo me luzco’.

Para el cierre, el conductor del programa radiofónico soltó irónicamente: “No me acuerdo cómo se llama, el que tuvo problemas con Christian… no me acuerdo, no me acuerdo”.

LA NACION