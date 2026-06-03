Google se sumó al fenómeno Tim Payne: qué aparece al buscar su nombre

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el nombre de Tim Payne se convirtió en una verdadera sensación en internet. El defensor de la selección de Nueva Zelanda, que hasta hace poco era poco conocido fuera del ámbito futbolístico, experimentó un crecimiento explosivo en su popularidad gracias a una campaña viral impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini. El fenómeno logró captar la atención de millones de usuarios alrededor del mundo y generó una repercusión tan grande que incluso Google decidió sumarse a la tendencia con un llamativo guiño relacionado con el jugador.

Para acompañar la inesperada repercusión que alcanzó Tim Payne en internet, Google incorporó una función especial dentro de su buscador. Quienes escriben el nombre del futbolista se encuentran con un círculo interactivo que exhibe la cantidad de “Me gusta” que recibió en los últimos días. Además, junto al contador aparece una pelota de fútbol y la inscripción “El Protagonista”, en referencia al fenómeno viral que lo convirtió en una de las figuras más comentadas del momento.

Google incorporó una función especial para quienes buscan el nombre de Tim Payne

La propuesta incluye también una animación interactiva. Al pulsar sobre el elemento, comienzan a aparecer pelotas de fútbol que recorren toda la pantalla, en un efecto diseñado especialmente para celebrar el furor generado alrededor del lateral neozelandés. Este tipo de guiños digitales suele estar reservado para eventos o personajes de gran impacto global, por lo que la decisión de Google de dedicarle una experiencia propia a Payne no pasó desapercibida entre los usuarios.

El defensor neozelandés se convirtió en una sensación viral a días del Mundial 2026

Lo que comenzó como una campaña impulsada desde las redes sociales terminó transformándose en un fenómeno de alcance mundial. En cuestión de días, Tim Payne pasó de ser un futbolista con escasa exposición internacional a convertirse en una de las personalidades más buscadas y comentadas de la previa del Mundial 2026. Su crecimiento explosivo en Instagram, sumado al reconocimiento de plataformas como Google, refleja hasta qué punto una tendencia viral puede cambiar por completo la visibilidad de una figura pública en la era digital.