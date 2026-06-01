Qué se sabe de Tim Payne, el futbolista neozelandés que se hizo viral, a días de que arranque el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, se convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales. No fue por un gol, una jugada decisiva ni una declaración explosiva, sino por una campaña viral que lo transformó en el protagonista impensado de la previa mundialista.

Todo comenzó con una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, quien se propuso encontrar al futbolista menos conocido entre los convocados al torneo. Tras revisar las listas de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo, llegó al perfil de Payne, que por entonces tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram.

La campaña que lo volvió viral

La consigna de Scarsini fue simple: convertir en protagonista del Mundial al jugador menos conocido. “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, planteó el creador de contenido en sus redes sociales.

La iniciativa del influencer argentino que volvió viral a Tim Payne

El elegido fue Tim Payne, que en ese momento tenía apenas 4715 seguidores en Instagram. A partir de ahí, miles de usuarios comenzaron a seguirlo, comentar sus publicaciones, compartir su perfil y crear contenido alrededor de su figura.

El logro de El Scarso junto a Tim Payne

El fenómeno creció a una velocidad inesperada. En apenas 72 horas, el defensor neozelandés pasó de tener una cuenta de bajo perfil a superar los tres millones de seguidores. La campaña, que empezó como un juego digital, terminó convirtiéndolo en una celebridad global antes de que comenzara el torneo.

Quién es Tim Payne

Timothy John Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Tiene 32 años y una extensa trayectoria en el fútbol profesional.

Debutó en 2010 en las juveniles de Auckland City y luego pasó al primer equipo. Más tarde jugó en Waitakere United, donde fue dos veces campeón de Nueva Zelanda. En 2012 dio el salto al fútbol inglés con la camiseta de Blackburn Rovers.

Después regresó a su país y también tuvo un paso por Estados Unidos, donde jugó en Portland Timbers 2. Desde 2019 viste la camiseta número 6 de Wellington Phoenix, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028.

Tim representará a su selección en esta nueva Copa Mundial de la FIFA

Su lugar en la selección de Nueva Zelanda

Payne también tiene recorrido con la selección de su país. El 30 de marzo de 2026 alcanzó los 50 partidos con Nueva Zelanda y fue incluido por el entrenador Darren Bazeley en la lista de defensores convocados para el Mundial.

Para los All Whites, la Copa del Mundo 2026 tendrá un valor especial: será su regreso al torneo después de 15 años de ausencia. Nueva Zelanda debutará el 15 de junio ante Irán, luego enfrentará a Egipto el 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Bélgica el 26 de junio.

La reacción de Tim Payne luego de que estallaran sus redes sociales

La reacción de Payne

El crecimiento repentino de sus redes sorprendió al propio futbolista, que decidió agradecer públicamente el apoyo recibido. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Payne intentó hablar en español y se mostró conmovido por la repercusión.

“Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”, expresó entre risas.

El saludo de Tim Payne a sus fans

Luego, en inglés, le agradeció especialmente a Valen Scarsini y a todos los usuarios que se sumaron a la movida. “Han sido una locura estas últimas 48 horas”, dijo el defensor, que también destacó el orgullo de representar a su país en el Mundial.

La canción, los Juegos Olímpicos y el furor latinoamericano

El fenómeno no se detuvo en los seguidores. La cuenta oficial de los Juegos Olímpicos también se sumó al furor y recordó la participación de Payne con el seleccionado neozelandés en Londres 2012.

La cuenta oficial de los Juegos Olímpicos recordó a Tim Payne

Además, la campaña inspiró canciones y contenidos virales. Una de las más populares fue “No Payne, No Gain”, una cumbia dedicada al defensor que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El músico Ca7riel también se sumó al fenómeno y le compuso una canción con la frase “I wanna be like Tim Payne”, lo que reforzó aún más el alcance de la movida.

Ca7riel le compuso una canción a Tim Payne

El mensaje de su esposa

La repercusión también alcanzó al entorno íntimo del jugador. Michelle Peters, pareja de Payne y fotógrafa de profesión, publicó un video para agradecer el cariño recibido desde América Latina.

“Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios”, escribió al referirse a la cumbia dedicada al futbolista. Además, con humor, agregó: “Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”.

El divertido video que publicó la esposa de Tim Payne para agradecerle a los argentinos

Peters, que es de Costa Rica, también agradeció por la forma en que los usuarios adoptaron al defensor: “Gracias por adoptarlo Latam y darle tanto amor. Me lo cuidan mucho”.