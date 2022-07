Gustavo López explotó al aire contra Federico Beligoy: “Estoy muy caliente”

El conductor de F10 (ESPN), Gustavo López, explotó este martes por la noche contra el director Nacional del Arbitraje argentino, Federico Beligoy, por el accionar de Jorge Baliño en el partido que disputaron Barracas Central y Patronato, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En el comienzo del programa, el periodista no ocultó su enojo, por lo que, a su juicio, fue un desempeño reprobado por parte del árbitro.

“La verdad, que estoy muy caliente. Vengo apenado. Si queremos un fútbol de verdad, serio, honesto, transparente, cristalino, hoy, todos los dirigentes del fútbol argentino -no solo el presidente de Patronato sino el resto- tienen que pedir la renuncia hoy de Beligoy, impresentable director de la escuela de árbitros. Ya era pésimo árbitro, y es el peor director de la escuela. Que no dirija nunca más Baliño. ¿Por qué fue a dirigir Barracas, si el otro día con San Lorenzo fue un desastre? Si el mismo árbitro, en la misma cancha, con el mismo equipo, hace 20 días, fue un desastre, ¿por qué va a la misma cancha?”, cuestionó el comentarista deportivo.

Luego, acotó: “En el el VAR, que esté (Diego) Ceballos es como que en mi casa me cuide un policía con tres causas”. Además, opinó que “(Diego) Abal no puede estar más en el VAR tampoco”.

Muy ofuscado, López señaló: “Se tiene que terminar esto. Queremos un fútbol serio. Yo creo que esto ni a Tapia le causa gracia. Ni a Pablo Mouche le gusta, ni al hijo de Tapia, que estaba hasta incómodo. El miedo que tenía Baliño guardando para el poder. El susto. ‘Ca...’, le dijo (Facundo) Sava. Y yo entiendo la reacción, la verdad. No la justifico, pero si yo estoy caliente en mi casa, en el sillón, cómodo, comiendo una empanada y un vaso de agua, ¡cómo deben estar esos jugadores!”.

Barracas Central vs Patronato Captura de tv

Sin filtro, le habló directamente a la cámara refiriéndose a Baliño: “Cuando vayas a tu casa ahora (creo que tiene familia, hijos), ¿los podés mirar a la cara tranquilo? ¿No te da ni un poco de vergüenza? ¿Este es el fútbol que quieren ustedes? Y estoy seguro de que más de un dirigente, hoy le está diciendo a Tapia: ganaste un gran partido. ¡Chupamedias! Porque mañana quieren injusticias a favor para su club. Al presidente de Patronato, ni pelota le dan mañana. Pero no queremos este futbol nosotros”.

Incidentes en el final de Barracas Central vs. Patronato por el polémico arbitraje de Jorge Baliño Captura de video

En esa misma línea presagió que Baliño no será sancionado, sino que lo van a “premiar”. “Lo va a hacer dirigir un Racing-Estudiantes, un Vélez-Independiente, un River-Racing. Lo premian, porque les gusta que se equivoque mal”. Sinceramente ofendido, López incluso vociferó que estaba dispuesto a dejar la profesión por lo que había visto en la cancha de All Boys: “Si tengo que bancarme este fútbol, me voy, me dedico a otra cosa. Pero yo, acá, esta profesión, la asumí para estar del lado de los derechos, de los buenos, no avalar este partido de hoy que fue paupérrimo, penoso, escandaloso”. A la vez, manifestó su deseo de que Baliño haya dirigido, en Floresta, “su último partido”.

Irónicamente, dijo que si él mañana tuviera que jugar un partido en el country y lo dirige Baliño, abandona el encuentro: “Agarro la pelota y me llevo a mis compañeros”. Acto seguido, apuntó contra el juez de línea Barbieri, sobre quien resaltó que “levantaba la bandera cobrando fouls que solamente él veía” y lanzó: “¡Un miedo, tenía!”.

Por último, recordó que el desafío era “clave” en la pelea por evitar los descensos, por lo que Patronato, con su derrota, quedó seriamente comprometido para evitar la pérdida de la categoría: “Lo mandaron a la B a Patronato. Y Sava, pobre, que tiene familia que mantener, que necesita el laburo, y el ayudante de campo, que necesita el laburo, y todos los jugadores, no sabían que hacer, porque había una impotencia. Le cobraron el penal en el último minuto, el arquero ataja el penal, y del rebote, inventa un foul que lo vio solamente él”.

Sin abandonar el tono enérgico, concluyó: “No podemos mirar para otro lado, hacernos los distraídos. Es un escándalo nacional. No podemos avalarlo de ninguna manera. Si Beligoy le pidió perdón a Banfield por un penal que le dieron a River, ¿qué le tenes que pedir a Patronato? ¡Seis padres nuestros!”.