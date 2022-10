Alejandro Fantino cruzó a Gustavo López por su crítica al arquero de Rosario Central: “Gente enojada con el mundo”

escuchar

El conductor Alejandro Fantino cruzó, sin nombrarlo, a su colega Gustavo López, quien este jueves por la noche en el programa F10 (ESPN), realizó un duro comentario sobre el arquero de Rosario Central, Gaspar Servio. Tras la finalización del partido entre Atlético Tucumán y el conjunto canalla, el portero aseguró que “hay que tener códigos en el fútbol”, y contó qué le dijo Ramiro Carrera, el futbolista del Decano que pateó el penal que le atajó.

“Me dijo que ellos estaban peleando el campeonato y nosotros no jugábamos por nada. Le dije que tenía toda la presión que se jugaba todo en ese penal, y bueno, hay que tener hue... para patear los penales y meterlos”, lanzó, picante. Luego de reproducir el fragmento televisivo, López le pidió mesura al exarquero de Banfield y Dorados, entre otros equipos, y recordó el “historial” de peleas del portero.

Sin filtro, el comentarista deportivo se dirigió directamente al arquero, y le dijo: “Servio, calmate un poco. Él tuvo un problema con (Matías) Cóccaro. Lo trató de vendehumo, que lo esperaba en la puerta, que había que tener códigos: atajá, Servio, que hoy ya atajaste el penal”.

Luego, el conductor de ESPN y Radio La Red criticó las aptitudes futbolísticas de Gaspar, quien fue formado como futbolista en River Plate. “Primero, atajá bien algún partido, porque hoy atajó un penal, pero no suele atajar bien. Lo sacan, lo ponen. No le convence mucho a (Carlos) Tevez. Tratá de atajar, de ser profesional, y de no gastar al rival que erra un penal en el último minuto. Gastás al pibe que erra el penal y pierde el campeonato. ¿Quién tiene códigos en el fútbol: él, vos, o ninguno?”, se preguntó.

Estuvieron a nada de decir: "Justo ahora que Atletico Tucumán tiene que alcanzar a @BocaJrsOficial en la tabla atajas un penal, Servio?" pic.twitter.com/F9RwGzHYox — 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝑩𝒐𝒄𝒂  (@_ATodoBoca_) October 14, 2022

A partir de sus dichos, el conductor se convirtió en tendencia en la red social Twitter, y el video se viralizó. En ese marco, el creador de Neura Media y conductor de América TV, Alejandro Fantino, decidió intervenir en favor de Servio, y a través de su cuenta de Instagram, cruzó a López sin nombrarlo: “@gasparservio no le des bola a nadie!! Las águilas como vos no cazan moscas!! Metele con todo!! Son gente grande y enojada con el mundo!! En el fondo atacan por envidia!! Sos un gran arquero y buena gente!! Acá tenés un soldado!!”.

El picante posteo de Alejandro Fantino tras la viralización de un video donde Gustavo López critica al arquero de Rosario Central Instagram @fantinofantino

La respuesta de López a las críticas de Fantino

El viernes por la tarde, en una entrevista con Intrusos (América TV), López se expresó sobre las explosivas declaraciones de Fantino contra Closs y Vignolo, y evitó confrontar. “Él hace un periodismo distinto, los otros tienen una manera y Alejandro otra. ¿Dónde está lo malo? Bienvenido que seamos todos distintos, porque si fuéramos todos iguales, labura uno solo”.

En tanto, en relación a la frase de Fantino de que los relatores simbolizan el “poder”, Gustavo concluyó: “Trabajar en la señal que tiene los derechos, eso no significa tener poder. El día de mañana, te dicen ‘hasta que llegaste, no laburás más’ y te vas a otro lado”.

LA NACION