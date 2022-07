Gustavo López estalló por el mal momento de Independiente: “No se puede más con esta situación”

Independiente atraviesa un duro momento institucional y deportivo. Ubicado en uno de los últimos lugares de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y a la espera de unas postergadas elecciones, el Rojo no gana para sustos. En las últimas horas, por caso, renunció su secretario deportivo, Daniel Montenegro. Mordaz y efusivo, el conductor Gustavo López realizó un duro descargo en relación al mal presente de la institución de Avellaneda, y les atribuyó responsabilidades a los dirigentes, al entrenador y al propio Rolfi.

En primer lugar, se refirió a la decisión por parte de AFA de que el partido entre Independiente y Atlético Tucumán, que en un principio se iba a suspender por los incidentes producidos en la sede del club dos días antes, tuviera lugar en un horario y estadio inusual.

“Me llamo la atención el poco peso de Independiente. En un momento, el partido se iba a postergar. Y levantó el tono Mario Leito, encontraron una cancha enseguida (NdeR: el estadio Vicente López, de Platense) y lo hicieron jugar a las 10 de la mañana”. Sobre el dirigente tucumano, agregó: “¿Qué dijo Leito? Los agarramos mal, tienen a todos lesionados, suspendidos, juega la reserva, y Leito le torció otra vez el brazo a Moyano en la AFA. Fue una vergüenza lo que pasó”.

Luego, apuntó contra la conducción del club de Avellaneda: “Pablo Moyano dijo que lo que pasó el viernes fue provocado por el PRO. Viven en un mundo paralelo. Mezclan la política con lo que pasa en Independiente. Cuando llegaron, prometieron la octava (Libertadores). Quizás, la octava derrota consecutiva. Por ahora, van seis. Dijo que va muy bien en la tabla. Quizás, la está leyendo al revés y no se da cuenta. Dicen que no tiene deuda y un futbolista le saca casi cinco millones de dólares a otro que no juega nunca. No se puede más con esta situación. Y deben entenderlo”.

Rolfi Montenegro dejó Independiente Prensa Independiente

Asimismo, acusó a la AFA de empujar “al abismo” al Rojo. “Debe unirse la oposición. La AFA lo está empujando al abismo. Algo tienen que hacer. ¿Qué? No sé, acá estamos nosotros para ayudar a la gente que la pasó mal el viernes. Puede ser que hayan ido 50, 70 tipos a hacer qui..., como pasa en todas las marchas, lamentablemente. ¿Pero el resto, que les dispararon al cuerpo?”.

Además, consideró que la actual gestión “no da para más”. “A los ocho años, ya está. No se puede estar doce años, por más exitosa que sea...”, añadió. En otro tramo de su alocución, en el programa López 910 (Radio La Red), el animador también apuntó contra Montenegro: “(Es) responsable el manager de Independiente, que debe tener buena relación con la prensa. A mí, siempre me cayó mil puntos. ¿Se imaginan dónde estaría (Rubén) Capria si estuviera mal, el Consejo de Fútbol, (Enzo) Francescoli, (Christian) Bassedas? Vos armás un equipo con lo que podes pensando que peleas arriba, pero de repente vas último”.

Después, indicó que la construcción del equipo fue “lamentable”, y diferenció a los refuerzos de las incorporaciones. “Mirás la planilla y no le puede ganar a nadie con ese equipo. Montenegro llamo a (Eduardo) Domínguez como técnico, el último campeón del fútbol argentino. Te salió mal, no te digo nada. Fuiste a contratar a Damián Batallini, que era un jugador que lo veíamos bien, y ahora, no gambetea a un tipo. Ahora, hay algunos que los llevaron como refuerzos que decís: ‘¿cómo puede ser esto?”. A la vez, resaltó que el Rojo “tiene un plantel muy malo” que “quiere jugar como el Manchester City”, y admitió: “¿Sabés como jugaría yo ? 8-1-1. Juega (Alex) Vigo... Dejó un desastre Domínguez, pobre”.