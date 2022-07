La reacción de Toti Pasman al ver banderas en su contra en La Bombonera: “Ojo que con eso...”

El periodista Toti Pasman lanzó este lunes al aire una bomba. En medio del programa que conduce, De fútbol se habla así (DirecTV Sports), aseguró que las recientes banderas colgadas en su contra podrían motivarlo a militar activamente en la dirigencia de Boca Juniors.

Al dar comienzo al segmento sobre el equipo xeneize, Pasman lanzó: “Anoche cuando arribé a La Bombonera, a pesar de las banderas, fui vitoreado. Ni una puteada. A pesar de esa banderita mala leche que ‘nadie’ mandó a poner. Ojo que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política en Boca”, dijo, pausa mediante, al anoticiarse de que sus palabras generarían impacto.

Inmediatamente, su compañero de ciclo, el periodista Héctor Gallo, dijo entre risas: “¡Que viva el doctor!”. Por su lado, el columnista Leandro Buonsante le preguntó a Toti: “¿Puedo ser tu jefe de campaña?”. Acto seguido, puso el caso del animador Juan Marconi, quien también anunció en su momento la candidatura a vicepresidente de Independiente para justificar su postura. “Si Juan Marconi quiere ser vicepresidente de Independiente, ¿yo no puedo?”.

Ya en su programa de Radio La Red, Pasman reiteró su idea, y volvió a destacar la “buena onda” que recibió por parte de los hinchas xeneizes el último fin de semana en la cancha de Boca. “Ovacionado no, porque es mucho. Bajo del auto, y ‘aguante Toti’. Paso el primer control, otro hincha: ‘Mirá que te bancamos, eh’. Sigo: segundo control, mas cerquita de La Bombonera, ‘Toti, querido’, foto. Para esos mala leche, ni una pu..., ni un insulto, ni una mala cara. Nada. Entré como siempre. La mejor onda con la gente”.

¿Toti Pasman, presidente de Boca? El periodista lanzó su candidatura

Consultado por su compañero “El Especialista” sobre si le gustaría de verdad ser presidente del club, el comentarista deportivo contestó con otra pregunta: “¿Por qué no?”. Luego, dio detalles de su idea, y aprovechó para darle un tiro por elevación a la actual conducción del club: “No (lo haría) ahora, porque tengo mi ocupación periodística. Yo necesito laburar, no puedo vivir de Boca. Si voy, voy ad honorem, para hacer las cosas por el bien de Boca. No voy como (Jorge) Bermúdez a cobrar un sueldo de tres millones, y uno de uno y medio para mi hijo. Yo voy ad honorem. Y yo necesito laburar para vivir”.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, es objeto de críticas por parte de Toti Pasman Captura de TV

Junto a sus compañeros, se puso a repasar los requisitos para ser el máximo dirigente de la institución de La Ribera, entre las cuales se encuentra tener que ser socio (”fui, debería ponerme al día”, admitió), ser mayor de 25 años, tener una agrupación que lo respalde, y avales económicos. Además, confesó: “Yo soy hincha de Boca, (Juan Román) Riquelme es hincha de Tigre”. A su vez, dijo que “mucho carpetazo no van a encontrar”, porque ha sido “bastante prolijo” en su vida.

Después, brindó algunas definiciones sobre algunos temas claves en el club, como la elección del entrenador, los refuerzos a elegir y la remodelación de la Bombonera. “Hoy me gustaría (Ricardo) Gareca para técnico de Boca. Si fuese dirigente de Boca, iría a buscar a Cristiano Ronaldo. Riquelme trajo a su amigo (Facundo) Roncaglia y le arma el equipo al técnico, yo iría a buscar a Gareca y a CR7″, diferenció. Respecto de la refacción del estadio, indicó que se inclinaría por “el proyecto esloveno”.