Hallaron a un hombre muerto en el estadio del Charlton Athletic en Inglaterra

La policía británica inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 33 años en el cancha The Valley, el estadio del club de segunda división Charlton Athletic del fútbol inglés.

Según consignó la BBC, el descubrimiento se produjo el martes por la mañana, luego de que efectivos de la Policía Metropolitana y paramédicos del Servicio de Ambulancias de Londres acudieran al campo de juego tras recibir un llamado de alerta.

The Valley, la cancha de Charlton Athletic

Las autoridades policiales precisaron que el cuerpo permaneció más de 24 horas en el lugar del hallazgo. Aunque los investigadores calificaron inicialmente el fallecimiento como una muerte “inesperada”, barajan la hipótesis de que el hombre habría caído desde un lugar elevado del estadio durante la madrugada del lunes.

El Charlton disputó su primer partido de la temporada en el Championship contra el Derby en The Valley el sábado

El cuerpo fue hallado pocos días después del primer partido de la temporada del Charlton en el Championship, la segunda división del fútbol profesional de Inglaterra. Los “Addicks” remontaron para vencer al Derby County por 2-1 en The Valley el sábado.

El Charlton también anunció que su partido sub-21 contra el Bolton, programado para disputarse en The Valley el martes por la tarde, se había trasladado a su campo de entrenamiento en Sparrows Lane.

El Club tiene previsto viajar a West Ham para disputar su primer partido de visitante de la temporada el próximo sábado, antes de enfrentarse al Tottenham en la segunda ronda de la Copa de la Liga cuatro días después.

Comunicado del club

Mientras las investigaciones continúan en la cancha de Charlton Athletic, el club confirmó que colabora con la policía tras el hallazgo.

En un comunicado publicado a través de su cuenta de X informó: “Lamentablemente, un hombre falleció en el lugar de los hechos. Se ruega a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía”.

El club de la segunda división emitió un comunicado en el que aclaraba que colabora con la policía

Y expresó sus “más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles”.

En el cierre del texto el club añadió que no había “indicios de irregularidad” alguna por su parte y agradeció a su personal “la profesionalidad demostrada durante esta situación tan difícil y angustiosa”.