Diego Simonet, la máxima figura del seleccionado argentino masculino de handball, confirmó que será de la partida este jueves contra Japón en el inicio de la segunda rueda del Mundial de Egipto, luego de dos partidos ausente por una lesión en un oído. Un golpe de tal magnitud que le perforó un tímpano. "Los primeros días tenía mareos cuando me entrenaba, pero ahora estoy mucho mejor. Por eso mañana voy a jugar", afirmó este miércoles Simonet a Télam desde el país africano.

"Estuve con antibióticos porque me entró mucha agua y, además, no sabíamos que el oído estaba perforado. No podía hacer estudios específicos, porque si salíamos del hotel tenía que estar dos días en cuarentena. Por eso se tardó tanto", explicó el central, que la pasó mal durante un par de jornadas. "Tuve también un poco de mareos al día siguiente después de entrenarme, pero se me pasó. Me acostumbré, pese a que escuchaba un poco mal", detalló la estrella de Montpellier, de Francia.

Chino participó, con cinco goles, en el debut albiceleste en la zona D de la rueda inaugural, el 28-22 sobre República Democrática del Congo. En ese encuentro sufrió el impacto que lo marginaría del 24-21 a Bahréin y del 20-31 contra Dinamarca. Este jueves, casi seis días después del percance, volverá a la cancha, porque está mejor y porque la Argentina lo necesita mucho: a las 11.30 de Buenos Aires, con televisación de DirecTV Sports y DeporTV, se enfrentará con Japón en el comienzo de la rueda principal (main round), de cuyos cuatro grupos de seis seleccionados pasarán los dos primeros de cada uno (ocho en total) a los playoffs.

El nipón es un típico equipo asiático. Veloz, de físicos más bien chicos y ágiles. Consiguió un inesperado empate con Croacia en la primera etapa del Mundial y eso lo hace un rival de sumo peligro para los Gladiadores, que deben ganar para seguir en carrera por su objetivo: alcanzar los cuartos de final de Egipto 2021. "Japón juega muy ordenado. Es muy rápido en el contraataque, hace muchos cruces. Y tiene a Dagur Sigurdsson, un entrenador islandés muy bueno y conocido, que lo hace jugar en su mejor nivel. Logró muy buenos resultados en este mundial", analizó el hermano intermedio de los tres Simonet, de 30 años.

Chino Simonet es la estrella argentina; el central de 30 años reaparecerá este jueves, contra Japón, en un momento crucial del Mundial. Fuente: AFP

Los argentinos, que arrastraron dos puntos de la rueda inicial (por el triunfo sobre Bahréin), se medirán más adelante con Croacia, el sábado a las 14, y Qatar, el lunes a la misma hora. En la zona está primero Dinamarca, que trasladó 4 unidades (éxitos frente a la Argentina y Bahréin). Lo siguen Croacia, con 3; la Argentina y Qatar, con 2 cada uno; Japón, con 1, y Bahréin, sin puntos. Los dos mejores de los seis accederán a los cruces mano a mano.

"Es muy difícil meterse en cuartos. Habría que ganar los tres partidos que quedan, con un rival más difícil que el otro, pero obviamente vamos a intentarlo. Si ganamos los tres, nos metemos, pero es complicado. Todo el equipo sueña con meterse en cuartos y vamos a hacer todo para lograrlo", prometió Simonet. Sin embargo, las cuentas indican que la Argentina puede resignar algún punto, siempre entre resultados medianamente lógicos. Si el conjunto dirigido por el español Manolo Cadenas se impusiere a Japón y Qatar y empatare con Croacia, y los eslavos doblegaren a Bahréin y perdieren frente a Dinamarca, los Gladiadores serán cuartofinalistas. Es decir, lograrán lo que fueron a buscar a El Cairo.

El del tímpano no es un único problema de salud considerable en los últimos tiempos para el goleador: Diego recibió el alta médica el 5 de noviembre tras padecer coronavirus durante 19 días. Su presencia es crucial para el equipo celeste y blanco, que lo tiene como la pieza más importante. Simonet fue olímpico en Londres 2012, doble medallista en Juegos Panamericanos (oro en Guadalajara 2011 y plata en Canadá 2015) y el jugador más valioso de la final por la Cpa de Europa de 2018, que Montepellier le ganó a otro club francés, Nantes.

