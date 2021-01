Tras derrotar a Croacia, la Argentina necesita vencer a Qatar y estará entre los ocho mejores por primera vez en la historia de los mundiales Fuente: AFP

El triunfo más resonante de la historia del handball argentino, conseguido este sábado por los Gladiadores por 23-19 sobre Croacia en una instancia decisiva para la clasificación para los cuartos de final del Mundial de Egipto, fue tan explosivo que dejó de inmediato a sus derrotados sin DT. A falta de una fecha para definirse la clasificación para la siguiente etapa, el éxito del equipo nacional golpeó tan duro sobre los últimos subcampeones europeos que Lino Cervar, una leyenda del deporte croata, anunció su renuncia al cargo de entrenador en una entrevista televisiva en la misma cancha.

Si habrá sido impactante el éxito que Cervar, de 70 años, repitió tres veces delante de los micrófonos que no seguirá conduciendo al equipo. "Cuando no logras motivas a un equipo para un partido así, es mejor retirarse", aseguró. "Así es, no estaré en el banco para las eliminatorias. Cuando tu equipo juega un partido importante y decisivo como este, no creo que sea correcto que ese entrenador sea el que lidere la selección. Este equipo se creó hace 20 años para ir cabeza a cabeza, para luchar por cada pelota, y estoy muy decepcionado después de este partido y no me escapo de él. Lo siento, me voy de esa manera. Esa es mi decisión final", describió, sin siquiera confirmar si estará el lunes en el juego ante Dinamarca.

Lino Cervar, el DT de Croacia, quedó abatido: anunció su renuncia tras el partido. Fuente: AFP

En el otro vestuario, todo era diferente. Emoción, gritos, cantitos, sonrisas y la idea fija ya en Qatar, el partido donde un triunfo pondrá a los Gladiadores en los cuartos de final por primera vez en su historia. "Este equipo se patea las bolas. Gracias por hacerme olvidar de todos los dolores. Pase lo que pase, jugar con estos pibes es un sueño. Aún no se logró nada y hay que seguir por este camino. ¡QUÉ LINDO SER ARGENTINO", rubricó el jugador Pablo Simonet, en un posteo en las redes acompañado de una foto grupal del plantel. Con problemas estomacales, el lateral izquierdo no pudo jugar, pero estuvo firme junto a sus compañeros.

Su hermano Sebastián, que hizo uno de los tres goles de arco a arco, sumó una imagen del equipo festejando dentro de la cancha y exteriorizó: "Abrazo eterno. ¡Vamos Argentina carajo!". Su lanzamiento llegó en un momento clave, para poner al seleccionado 17-15 arriba, a los 11 minutos de la segunda etapa. Inmediatamente después, Juan Bar atajó un penal.

Federico Pizarro, figura en la victoria ante Japón el jueves pasado y goleador del equipo ante Croacia con cuatro tantos, sumó sus palabras al momento histórico. "¿Cuál es el secreto de esta selección? TODOS SOMOS MÁS FELICES CUANDO ESTAMOS JUNTOS. Mientras eso pase, cosas maravillosas pueden pasar, seguimos escribiendo la historia. Ahhh, pero a no relajarse, esto no termina acá, a objetivos cumplidos, nuevos aparecen. Hoy no hay MVP para nadie porque no se podían hacer 30 carteles", escribió en Instagram.

"Vamos con todo, a seguir así", dijo Leonel Maciel, de gran actuación en el arco, rubricada además con un tanto desde su lugar después de una atajada cuando el seleccionado de Croacia estaba jugado en el ataque buscando descontar. Juan Bar, que lo relevaba en los penales de los europeos y contuvo uno, compartió un video de todos saltando y cantando en el vestuario.

El lunes, los argentinos se enfrentarán a Qatar en el cierre de la Main Round, y gracias a la victoria de este sábado suman 6 puntos, detrás de Dinamarca, y dejando detrás a Croacia (5), Qatar (4), Japón (1) y Bahréin. Así, dependen de sí mismo para lograr la clasificación, más allá de los que suceda con Dinamarca y Croacia, porque solamente los dos primeros del grupo avanzarán.

Un festejo soñado: Argentina le ganó a Croacia, dio el golpe y ahora depende de sí para clasificarse. Fuente: AFP

