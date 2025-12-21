Argentina vs. España, por la Finalissima el 27 de marzo de 2026: sede, horario y todo lo que se sabe

La selección argentina y España, N° 2 y 1, respectivamente en el ranking Mundial de la FIFA, tendrán antes del Mundial 2026 un partido plagado de responsabilidades, pero que hubieran preferido no jugar. Sin embargo, lo harán en Qatar, una tierra de ensueño para la Argentina, que ganó allí, hace tres años, su tan deseada tercera Copa del Mundo. La Finalissima pondrá cara a cara a los campeones de América y Europa y tendrá lugar, finalmente después de tantas idas y vueltas, el 27 de marzo.

Tanto la Argentina como España se consagraron en las copas América y Eurocopa en 2024, lo que les dio derecho a estar en este lugar. Desde entonces estaba a las vueltas este certamen, que mide a ambos y que vale un título, pero que tan cercano a un Mundial incomoda por muchas razones. Se hará en el medio de la fecha FIFA de ese mes en la que que probablemente ambos hubiesen preferido verse con algún rival menor para tan solo pulir detalles o terminar de diseñar la lista de convocados. El entrenador albiceleste Lionel Scaloni fue el que más manifestó públicamente que, a esta altura, hubiera optado por no disputarla.

Argentina es la campeona en ejercicio de la Finalissima, porque en 2022, en la antesala del Mundial de Qatar se consagró tras golear a Italia. Ahora sabe que el encuentro ante España será en su tierra ya no prometida, sino conquistada: jugará el viernes 27 de marzo a las 15 (horario argentino) en el estadio Lusail de Doha, allí mismo donde celebró hace tres años.

Hasta llegar al anuncio hubo muchas vicisitudes. Primero, la Conmebol la marcó en su calendario de 2026 y la ubicó a fines de marzo, durante la primera fecha de la FIFA de 2026 para partidos internacionales, sin un día exacto. Pero, hasta hace unos días, la FIFA y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no se habían expresado oficialmente.

El DT argentino, Lionel Scaloni, no era partidario de disputar la Finalissima con tanta cercanía al Mundial 2026 Chris Carlson - AP

En un primer momento, se dijo que la Finalissima no se oficializaba porque la Furia roja todavía estaba compitiendo en la eliminatorias europeas para clasificar a la próxima Copa del Mundo y en caso de tener que disputar el repechaje, iba a hacerlo en la misma fecha que está planteada esta copa. Sin embargo, el equipo de Luis De la Fuente accedió directamente al Mundial 2026 como líder del Grupo E y se liberó para la fecha señalada.

Después de la Finalissima, la Argentina y España podrían enfrentarse en 16avos de final del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, es decir en la primera ronda de eliminación directa. Eso ocurrirá si la albiceleste lidera el Grupo J y la Furia Roja es segunda en el H, o viceversa. En caso de ambos lograr el primer lugar, no se medirán hasta en una hipotética final.

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.

El historial del trofeo intercontinental

Argentina ganó la Finalissima en la previa del Mundial de Qatar, en el que luego se consagró Catherine Ivill - UEFA - UEFA

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.