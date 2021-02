Video: otro insólito golazo de Federico Pizarro sin tiempo y casi sin ángulo

Casi sin tiempo, casi sin ángulo, Federico Pizarro lo hizo otra vez: gol impensado, para el 27 a 26 final de Cuenca contra Granollers. Crédito: Incarlopsa Cuenca

No había tiempo más que para un tiro. Con una dificultad: el pequeño arco de handball, además de un guardameta, tenía delante una barrera de seis hombres. Y otra: la portería estaba en diagonal, es decir, el ángulo para el remate era más chico. Pero el argentino Federico Pizarro sabía del tema, tenía experiencia. Una más: el tanteador estaba 26-26, o sea que estaba en juego la victoria.

Al zurdo de Ciudad Encantada, club de handball de Cuenca, España, se le confió el penal. Granollers, el adversario, había llegado a estar al frente por cinco tantos, pero Cuenca remontó y pasó al frente por dos (26-24) y el local se rehízo para llegar en empate en 26 a la última acción del partido por la 22ª fecha de la liga Asobal, la española de balonmano. Pizarro se inclinó y ejecutó el latigazo y la pelota ingresó por el ángulo inferior izquierdo del arco (mirado desde la perspectiva del atacante), ante un sorprendido Marc Guàrdia.

El gol en la última acción para Cuenca

Parecía imposible, a tal punto que todos quedaron absortos. El arquero, resignado, casi avergonzado. Los integrantes de la barrera, impotentes, incrédulos. Y Pizarro, sentado, mirando hacia sus compañeros con los brazos extendidos. El grito de gol fue estruendoso. Ciudad Encantada ganó por 27-26. Y en el festejo quedaron involucrados otros argentinos: Lucas Moscariello, Pablo Simonet y Pablo Vainstein.

Pablo Simonet y otros compañeros se abalanzan sobre Pizarro, héroe de la victoria. Crédito: Incarlopsa Cuenca

Los tres fueron parte del seleccionado que por un gol no alcanzó los cuartos de final en el Mundial Egipto 2021. La derrota contra Qatar (26-25) lo marginó del acceso a los playoffs, y en aquel partido la última chance quedó también en manos de Pizarro y casi sin tiempo. Apenas pasado el medio de la cancha el ex jugador de Sedalo y de UnLu disparó por abajo pero recibiendo una infracción que los jueces no sancionaron. La atajada de Mohamed Abidi sentenció a los Gladiadores.

La jugada final frustrada frente a Qatar, en el resumen del partido

Pero Pizarro tenía un excelente antecedente. En los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, la situación era muy simlar a la que resolvió frente a Granollers, con algunas diferencias no menores: el rival, Brasil; cinco y no seis rivales en la barrera; el costado de la cancha (derecho), la etapa del encuentro (primer tiempo), y la instancia del torneo, la final. Aquella vez, el número 3 se arqueó insólitamente para disparar por su derecha, dejándose caer, y el balón también pasó entre el arquero y el primer palo. La rivalidad de un Argentina vs. Brasil le dio más épica al golazo, que quedó en la historia: sirvió para el 26-23 definitivo que reportó la primera medalla dorada en handball en Juegos Panamericanos en la historia y la primera clasificación para los Olímpicos.

El gol en la última acción para la Argentina contra Brasil

