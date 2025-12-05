LA NACION

La foto de la cena de pilotos de F1 en la que Franco Colapinto se convirtió en protagonista

El piloto de 22 años volvió a ser invitado a la reunión para despedir el año junto a sus colegas; al igual que sucedió el año pasado, protagonizó un sinfín de reacciones en redes

La foto de la cena de pilotos de F1 en la que Franco Colapinto se convirtió en protagonista (Foto Instagram @f1)
Los pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 tuvieron su habitual cena de fin de año y Franco Colapinto volvió a representar a Argentina en la misma, aunque nuevamente fue objeto de memes por su posición en la imagen. Además, tres de los 20 corredores decidieron no asistir al evento y esto hizo mucho ruido entre los fanáticos de este deporte.

Quien se encargó de realizar primero la publicación fue el británico Lewis Hamilton en Instagram, donde acompañó la foto junto con un cariñoso mensaje para sus compañeros del circuito. “Clase de 2025. Somos las únicas personas en el mundo que hacen lo que hacemos y por eso somos increíblemente afortunados. Estoy agradecido por este grupo de pilotos contra los que tengo el privilegio de competir y aunque somos competidores, no hay nada más que respeto y estoy orgulloso de llamarlos amigos. Espero darle a todos una gran última carrera de la temporada”, expresó el siete veces campeón del mundo.

Los pilotos de Fórmula 1 tuvieron la cena de fin de año
Una de las particularidades más grandes fue que no todos los pilotos participaron de esta cena, ya que el español Fernando Alonso (Aston Martin Aramco), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin Aramco) y el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) se ausentaron por motivos desconocidos, lo que no pasaron por alto los fanáticos de la Fórmula 1.

Esto generó una duda que se repitió en más de una oportunidad entre los comentarios de la publicación: “¿Aston Martin no fue invitado?”.

Franco Colapinto protagonizó un sinfín de memes por la foto de la cena de la F1

Tal y como sucedió en la edición de 2024, Franco Colapinto volvió a ser objeto de memes y divertidas reacciones en redes sociales, pero, en esta ocasión, el motivo estuvo relacionado con su posición en la fotografía, ya que quedó en evidencia que los demás pilotos compartieron varios abrazos y el argentino apareció en la punta derecha de la imagen, con una visible separación del resto.

Entre los comentarios con más ‘Me gustas’ en la publicación hecha también en la cuenta de la Fórmula 1 en Instagram, se destacaron los siguientes: “Franco estaba alejado de los demás”; “Yo te abrazo, Franco”; “Colapinto está tan lejos de los otros conductores en la foto como en la clasificación” y “Franco aparece en el chat de mi Instagram más o menos”.

Además, en X varios creativos compartieron divertidas reacciones y memes al respecto que convirtieron al pilarense de 22 años rápidamente en tendencia:

Franco Colapinto suele quedar envuelto en los memes de dinero porque es el nuevo
Franco Colapinto suele quedar envuelto en los memes de dinero porque es el nuevoCaptura X
Como en 2024, los memes estuvieron centrados en el dinero de cada piloto
Como en 2024, los memes estuvieron centrados en el dinero de cada pilotoCaptura X
Las comparaciones con Colapinto llegaron al fútbol
Las comparaciones con Colapinto llegaron al fútbolCaptura X
La comparación entre la foto y el desempeño de Colapinto en la F1 no faltó
La comparación entre la foto y el desempeño de Colapinto en la F1 no faltóCaptura X
Un fan se dio cuenta que Colapinto había participado de una entrevista con la misma ropa
Un fan se dio cuenta que Colapinto había participado de una entrevista con la misma ropaCaptura X
Colapinto llegó hasta ser comparado con una escena de Los Simpson
Colapinto llegó hasta ser comparado con una escena de Los SimpsonCaptura X
Un fan aprovechó la IA y agregó a Bizarrap junto a Colapinto
Un fan aprovechó la IA y agregó a Bizarrap junto a ColapintoCaptura X
Por último, apareció la comparación entre 2024 y 2025
Por último, apareció la comparación entre 2024 y 2025Captura X
