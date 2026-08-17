A qué hora juegan las Leonas hoy, en el Mundial de hockey 2026

En la continuidad del Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026 las Leonas afrontan este lunes su segundo partido en el Grupo B de la primera etapa y lo hacen vs. Alemania en el Belfius Hockey Arena de Amstelveen con el objetivo de ganar por primera vez.

El encuentro inicia a las 12 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -se requiere ser suscriptor-.

En el debut las Leonas empataron con Estados Unidos 1 a 1 FIH

La previa de las Leonas vs. Alemania

La selección argentina empezó el torneo con un empate frente a Estados Unidos 1 a 1 y necesita ganarle el rival de mayor jerarquía que integra la zona para no poner en riesgo la clasificación a la siguiente etapa.

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo y anhelan el tercero en un torneo donde no son las máximas favoritas, pero sí una amenaza para Países Bajos. La primera estrella la lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y la siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

El cotejo ante las germanas, que en su debut vencieron a Escocia 3 a 0, tendrá un condimento especial y es la presencia de la defensora y volante argentina Lucina von der Heyde, quien fue una de las grandes apariciones del seleccionado albiceleste en en los últimos años y que por estar afuera de la consideración del entrenador Fernando Ferrara pasó a representar a Alemania (tiene ciudadanía, por el linaje de su abuelo). ‘Luchi’ se vistió por primera vez con la camiseta teutona en una Copa del Mundo en el cotejo contra las escocesas, cuatro años después de haber sido subcampeona del mundo con las Leonas en España-Países Bajos 2022.

Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Así está la tabla de posiciones del grupo de Las Leonas en el Mundial 2026, tras la fecha 1

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si es tercera o cuarta en la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato idéntico.