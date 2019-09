Un equipo de las islas, bajo el nombre de Stanley, compitió en la Copa Latinoamericana de hockey sobre hielo (torneo no oficial), en Miami, lo que causó una protesta del consulado y la cancillería

La Copa Latinoamericana (Latam Cup) de hockey sobre hielo que se realizó en los últimos días en Estados Unidos tuvo una situación inédita, aplaudida en las islas Malvinas y de fuerte rechazo por parte del consulado argentino en Miami: un equipo Sub 16 de la Argentina enfrentó a uno de las islas Malvinas -bajo la denominación Stanley-. El certamen tuvo un organizador privado, por lo que no estuvo bajo la órbita de la Federación internacional de Hockey sobre Hielo, entidad que, por otra parte, no reconoce entre sus miembros a la llamada "federación" de hockey de las islas Malvinas y sí a la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo y Línea (AAHHL).

Según pudo reconstruir LA NACION, el torneo disputado en el estadio de los Florida Panthers fue organizado por la empresa privada Amerigol Miami international Hockey Association. La Argentina viajó con dos equipos masculinos (A y B), uno femenino y otro en la categoría mixta para menores de 16 años. En la Primera división jugaron la Argentina, Chile, México, Colombia, Venezuela, Brasil y Jamaica. Por otro lado, los albicelestes y Resto del mundo (Falklands) no se enfretaron en la Segunda división (una competencia muy informal) porque figuraron en diferentes zonas, pero sí lo hicieron en el torneo de menores. En la Sub 16 hubo formaciones mixtas con las selecciones de Argentina, Colombia y Estados Unidos (en realidad era una escuela de Florida) y un equipo llamado Stanley (Port Stanley es la denominación británica de lo que Argentina llama Puerto Argentino).

La palabra oficial

"Nos enteramos de esto un mes antes de viajar, con un año de entrenamiento encima y los pasajes comprados. Yo le dije a la organización que no podíamos jugar contra ellos, porque esa era una provincia nuestra. Era como que la Argentina se enfrentara contra Córdoba. Las Malvinas son argentinas. Entonces les exigimos que no jueguen en Primera. También que en la categoría Sub 16 no se llamaran Malvinas, ni Falklands. Además, no podían sonar los himnos, ni izar las banderas, ni las camisetas debían llevar algunas referencias. Y lo aceptaron con esas condiciones", explica a LA NACION Héctor iannicelli, presidente de la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo y en línea. A su vez, el dirigente resalta que nuestro país fue campeón en el torneo de mujeres y subcampeón en la categoría Sub 16.

La noticia, dada a conocer por el periodista recientemente fallecido Ernesto Rodríguez iii, confirmó "la confraternidad entre ambas delegaciones e inclusive la conformación de una práctica conjunta". En el partido del Sub 16, los malvinenses, que suelen disputar encuentros de hockey sobre hielo en Chile, cayeron 6-1 ante los argentinos. iannicelli también remarca la cordial relación que hubo entre ambos equipos. "El clima resultó muy bueno. Creo que no podemos ni debemos trasladarle el conflicto a chicos de 15 o 16 años. Además me pareció importante que esos mismos chicos malvinenses sepan que nosotros no somos animales, que somos civilizados. Y es bueno que entre ellos se hayan conocido", dice. También aportó su mirada Lea Villagra, capitana del equipo femenino argentino que fue campeón: "Jamás hubo violencia, ni cerca. Es importante que se sepa que dominó el espíritu deportivo".

Revuelo y reacciones

No obstante, una vez que salió a la luz, la historia generó revuelo y distintas reacciones. "Se instruyó al consulado argentino en Miami para que realice gestiones ante los organizadores del torneo, a fin de hacer presente el rechazo y la preocupación de nuestro Gobierno por esta situación, que es funcional a la finalidad de presentar a las islas Malvinas como si se trataran de una entidad diferenciada de nuestro país, cuando en realidad las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino", aseguraron fuentes de la cancillería argentina a la nacion.

Se sumaron otras voces. "Protestamos por esta situación porque es darle identidad a un estado ilegítimo. La Argentina tendría que haber buscado otras opciones o la cancillería debió tener una postura más clara sobre el tema. Tardaron mucho en responder y tampoco la postura fue muy fuerte", le dijo a este medio Gustavo Melella, intendente de Río Grande y gobernador electo de Tierra del Fuego (asumirá sus nuevas funciones en diciembre).

Según consigna el sitiode internet ephectosport.com.ar, los equipos kelpers de hockey sobre hielo ya han participado de dos certámenes internacionales en Chile: en 2018 en Punta Arenas (el torneo Mega Patagonia) y en Puerto Williams (la Copa de la Hermandad Patagónica) con la presencia de equipos de Tierra del Fuego. Aunque este, en Coral Spings, resultó el primer compromiso entre una selección nacional frente a un equipo de las Malvinas en cualquier deporte.

Para esta competencia puntual en Estados Unidos "los jugadores de Falklands llegaron por intermedio de Chile", explica el presidente de Amerigol Miami, Juan Carlos Otero. "El consulado argentino en Miami me mandó una carta pidiéndome una explicación. Yo no quise ni quiero hacer política con esto. No pretendo ofender a nadie", agrega a la nacion.

¿Cómo seguirá el tema? El equipo Sub 16 malvinense, que vistió una camiseta roja y el dibujo de un pingüino, logró la medalla de bronce en esa categoría. Desde las islas aseguran que tratarán de participar nuevamente el año que viene. Sin embargo, parece difícil que lo sucedido pueda llegar a repetirse. El pedido de explicaciones que la cancillería le hizo llegar a los organizadores y a la AAHHL tendrá nuevos capítulos. "Sí, es cierto que nos preguntaron qué sucedió, pero nuestras herramientas son limitadas. De diplomacia no entendemos nada, nosotros solo desarrollamos este deporte que amamos. Entiendo que deberíamos tener directrices sobre qué se puede hacer y qué no. Nos pusimos de acuerdo y desde ya que para 2020 lo vamos a hablar con anticipación", aseguró iannicelli.