El equipo Sub 16 de las Islas Malvinas, que llevó el nombre de "Stanley"

La Copa Latinoamericana (Latam Cup) de hockey sobre hielo que se realizó en los últimos días en Estados Unidos tuvo una situación inédita, celebrada en las Islas Malvinas y de fuerte rechazo por parte del consulado argentino en Miami: un equipo Sub 16 de la Argentina enfrentó a uno de las Islas Malvinas -bajo la denominación Stanley-. El certamen tuvo un organizador privado, por lo que no estuvo bajo la órbita de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, entidad que, por otra parte, no reconoce entre sus miembros a la llamada "federación" de hockey de las Islas Malvinas y sí a la Asociación Argentina.

El consulado argentino en Miami presentó un "rechazo" formal y expresó la "preocupación del gobierno argentino" ante los organizadores de un torneo de hockey sobre hielo Coral Springs, a una hora en ruta de Miami, por la inclusión de equipos provenientes de las Islas Malvinas, con la denominación inglesa Falkland Islands, en la competencia de la Copa Latinoamericana LatAm Cup. Así lo revelaron a la agencia Télam fuentes de la Cancillería al señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó al cónsul Leandro Fernández Suárez para que realice gestiones ante los organizadores del torneo, "a fin de hacer presente el rechazo y la preocupación del Gobierno por esta situación", que resultaría "funcional a la finalidad de presentar a las Islas Malvinas como si se trataran de una entidad diferenciada de nuestro país", cuando en realidad el archipiélago, las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino.

Argentina vs. Stanley, el duelo de los equipos Sub 16

Las Islas Malvinas, que suelen disputar partidos de hockey sobre hielo en Chile, participaron de la competencia con dos equipos: los mayores, bajo el rótulo de Resto del Mundo, y el Sub 16, con el nombre de "Stanley". "Como Port Stanley es la denominación británica de lo que Argentina llama Puerto Argentino, fue como si Argentina enfrentara a Puerto Argentino", destacan en el diario español El País, en un nota en la que dan detalles de la previa ("con mucha confraternidad entre los equipos"), el partido (6-1 para el equipo albiceleste) y las reacciones que estuvieron cerca de dejar a la Argentina sin participación en el certamen.

"Los jugadores de Falklands llegaron por intermedio de Chile", explicó el presidente de Amerigol Miami, Juan Carlos Otero, en diálogo con El País.

La Argentina no se bajó de la Latam Cup 2019 porque conoció la presencia de los malvinenses un mes antes del torneo, cuando ya se habían comprado los pasajes para Miami y los jugadores llevaban más de un año de entrenamiento, explica Héctor Iannicelli, presiente de la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo y en línea. "Dijimos que de ninguna manera nos enfrentaríamos en Primera a un territorio nuestro pero no opusimos reparo en la Segunda porque era un torneo muy informal. En Resto del Mundo había jugadores de Noruega, Canadá, México y también Malvinas", señaló Iannicelli. "En el torneo Sub 16 pusimos como exigencia que el equipo de ellos no se llamara Malvinas ni que se cantaran himnos, ni que hubiera banderas, ni que las camisetas tuvieran algunas de esas referencias", añadió.

Por su parte, el periodista malvinense Sam Cockwell subrayó que los jugadores, organizadores y equipos en general "apoyaron que las Islas Malvinas se presenten en el torneo" y que en las islas esperan competir el próximo año, según se consigna en un artículo publicado en la agencia Merco Press. El equipo Sub 16, que vistió camiseta roja y el dibujo de un pingüino, logró la medalla de bronce en la categoría, más allá de la dura caída frente a los juveniles albicelestes.