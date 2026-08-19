Así quedó la tabla de posiciones del grupo de las Leonas en el Mundial 2026, tras el triunfo vs. Escocia

El Grupo B del Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026 se cierra este miércoles y se define el futuro de los cuatro equipos que compitieron en Belfius Hockey Arena de Wavre, cuya ubicación final en la tabla de posiciones es la que determinará si siguen en carrera por el título o tendrán que competir por el noveno lugar.

En el primer turno, las Leonas derrotaron a Escocia 2 a 0 con goles de María José Granatto y Lara Casas y avanzaron entre las ocho mejores porque se aseguraron terminar al menos en el segundo puesto. Con su segunda victoria en el certamen, la Argentina lidera con siete puntos, a la espera de lo que ocurre desde las 9 (hora argentina) con Estados Unidos y Alemania. Las escocesas, por su parte, cayeron en todos los encuentro y quedaron últimas, por lo que disputarán la ronda de perdedoras.

Un dato no menor son los puntos con los que las argentinas comenzarán la siguiente fase ya que se arrastran los conseguidos en la primera instancia vs. el otro equipo que se clasificó. En este caso, si las nortearmericanas avanzan la Argentina tendrá una unidad porque igualó ante ese rival en su debut mientras que si se clasifican las germanas, contará con los tres que sumó por esa importante victoria.

En la siguiente instancia el combinado albiceleste conformará la zona F junto al otro clasificado de su grupo -Alemania o Estados Unidos- más dos equipos provenientes de la C -Bélgica, España e Irlanda-. Allí, enfrentará solo a los que no jugó en la primera etapa (dos partidos) y aspirará a ser primero o segundo para meterse en semifinales.

Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 3-2 Escocia.

Alemania 2-3 Argentina.

Fecha 3

Argentina 2-0 Escocia.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

La tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026, con las Leonas

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo y anhelan el tercero en un torneo donde no son las máximas favoritas, pero sí una amenaza para Países Bajos. La primera estrella la lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y la siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales