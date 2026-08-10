Banco Provincia se asoma a los playoffs del Metropolitano masculino de hockey sobre césped y San Fernando ya se aseguró un lugar

Volvió el hockey metropolitano después del receso invernal y ya los equipos pusieron primera en la parte decisiva de la fase regular. Es que a las damas les quedan solamente siete fechas y a los caballeros, apenas una más.

Así la situación, la noticia más trascendente del fin de semana fue la clasificación a los playoffs del campeón San Fernando entre los varones ya que, con 24 puntos en juego, le sacó una diferencia de 25 a Santa Bárbara, Quilmes y Universitario, que comparten el séptimo lugar en las posiciones.

El invicto San Fernando empató de visitante ante Mitre sin goles y así logró el primer objetivo de la temporada. Otro equipo que está muy cerca de llegar a los playoffs es Ciudad A, al que sólo le falta sumar un punto más tras la igualdad que consiguió también como visitante por 3 a 3 ante Quilmes. Ducilo y Gimnasia y Esgrima son dos conjuntos que están en situación de clasificación luego de sendas victorias por 2 a 1 sobre el comprometido Lomas como visitante y por 3 a 1 frente a Universitario como local, respectivamente. Las dos goleadas de la fecha las consiguieron Santa Bárbara (4 a 1 en su visita al penúltimo Sociedad Alemana de Gimnasia) y San Martín (4 a 2 al recibir a Hurling).

Lucas Vila, conducción en Banco Provincia, en el partido ante Ciudad B

Otro que apenas está a dos puntos de llegar a los playoffs es Banco Provincia, que derrotó al colista Ciudad B por 2 a 0. El ganador allanó su camino muy rápidamente ya que a los 3 minutos la arrastrada potente y grandiosa de Gonzalo Merino al ángulo superior izquierdo le dio la ventaja. Fue el 17° tanto del goleador en 16 partidos, lo que marca un promedio extraordinario de más de un grito por encuentro. Apenas cuatro minutos más tarde Ciudad B tuvo una chance inmejorable para empatar pero Tognella no enganchó bien la bocha y desperdició la oportunidad. Ya en el segundo cuarto Merino tuvo la chance de aumentar pero Linares le ahogó el grito con una enorme atajada para dejar en partido al perdedor. Luego el partido entró en una meseta sin demasiadas chances de riesgo con un Banco Provincia conforme con la victoria parcial y un Ciudad B que fue desinflándose de a poco en su juego.

Recién sobre el final, cuando restaban cinco segundos para el cierre, un contraataque encabezado por Merino le permitió a Mateo Torrigiani sellar la victoria con el arco vacío porque el adversario ya había sacado a su arquero en la búsqueda de un empate que nunca llegó.

Un jugador de Banco Provincia se abre paso ante jugadores de Ciudad B

Empate de Lomas en mujeres

Por el lado de las mujeres el puntero Lomas igualó en su cancha ante Italiano, otro de los protagonistas del torneo, 1 a 1. Ese empate le permitió a San Fernando, que goleó en su visita a Ciudad por 5 a 1, acercarse y quedar a sólo dos unidades de diferencia. En un duelo por quedar en el podio del campeonato, Santa Bárbara le ganó a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 como visitante y ambos equipos comparten la tercera posición. Justamente Lomas, San Fernando, Santa Bárbara, GEBA e Italiano ocupan las cinco primeras ubicaciones.

En el otro extremo de la tabla, St. Catherine’s logró tres puntos valiosos en su cancha ante el colista San Lorenzo al superarlo por 1 a 0 mientras Olivos también celebró su victoria como local por 2 a 1 frente a Banco Provincia al tiempo que Arquitectura -que todavía está en una posición de descenso directo- celebró algo más que un triunfo en el 2 a 1 como visitante de Banco Nación.

Belgrano es el equipo que hoy estaría logrando el último billete a la postemporada aunque River quedó a sólo tres puntos de ese sexto lugar tras el 1 a 0 que consiguió.

El festejo de las chicas de River ante Belgrano

Fue un partido que se definió por detalles. Belgrano desaprovechó haber recuperado a su goleadora y figura Cerúndolo mientras River debió afrontar el juego sin dos de sus mejores jugadoras porque Castellaro y Artola ya viajaron al Mundial con las Leonas. El encuentro fue muy chato y disputado en la mitad de la cancha con pocas situaciones reales de peligro en ambas áreas.

El único gol del encuentro lo marcó Eugenia Ramírez a los 20 minutos cuando se tiró para el desvío de un corner corto y logró conectar la bocha en el segundo palo.

Sobre el cierre Ortiz, la arquera de River reemplazante de Artola, brilló cuando sólo restaban cuatro minutos y tuvo una atajada fenomenal para evitar el empate en un corto. Esa atajada sirvió para darle los tres puntos a River, que se acercó a su objetivo de mínima: llegar a los playoffs.