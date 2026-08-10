Candela Francisco, la chica argentina que conquistó el Panamericano Sub 20 y es Maestra Internacional

Desde hace un buen tiempo, el juvenil Faustino Oro, con sus 12 años, suele estar al tope de las noticias del ajedrez en nuestro país. Pero el chico porteño no es el único representante argentino con buenas actuaciones en el plano internacional. Otra joven figura continúa construyendo una trayectoria extraordinaria en el plano internacional. Se trata de Candela Francisco, que a pocos días de cumplir 20 años -los cumplirá el viernes próximo- volvió a destacarse al consagrarse campeona del Campeonato Panamericano Sub 20 absoluto, disputado en San Pedro Sula, Honduras.

La representante argentina cerró una actuación sobresaliente en un certamen que reunió a 61 jugadores y finalizó invicta, con 7,5 puntos en nueve rondas, producto de seis victorias y tres empates. En la última jornada hizo tablas con el estadounidense Narayan Venkatesh, un resultado que le permitió asegurarse el liderazgo y quedarse con el título continental.

La conquista tuvo un valor adicional para la ajedrecista porteña. Gracias a su desempeño, se convirtió en Maestra Internacional Absoluta (IM), un logro de enorme relevancia, y además obtuvo una norma de Gran Maestra, otro paso importante en su proyección internacional.

Candela Francisco, durante una de las partidas que disputó en Honduras FIDE América

El éxito en Honduras se suma a una carrera en constante ascenso. Candela ya era una referencia dentro del ajedrez femenino argentino luego de haberse consagrado campeona mundial juvenil Sub 20 en 2023. Aquella conquista la transformó en la primera representante nacional en alcanzar ese título.

En el caso de Candela Francisco, el panorama ofrece pronto un nuevo desafío de alto nivel. La campeona panamericana integrará la selección argentina que competirá en las próximas Olimpíadas de ajedrez, previstas para septiembre en Samarkanda, en Uzbekistán, una cita en la que buscará extender una temporada que ya quedó marcada por otro resultado de alcance histórico para el ajedrez de nuestro país.

Candela Francisco se impuso con 7,5 puntos en nueve rondas Anna Shtourman - FIDE

Candela construyó hasta aquí una carrera marcada por la disciplina, la constancia y una ambición que no se detiene. La ajedrecista nacida en Pilar define a su disciplina como un “deporte mental”, basado en el razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. Para ella, las enseñanzas del tablero también se aplican a la vida cotidiana: actuar con un plan, evaluar consecuencias y pensar antes de cada movimiento. Sabe que competir en la élite exige una dedicación permanente, “las 24 horas del día”.

Su relación con el ajedrez comenzó de manera casual. A los 4 años recibió un tablero como regalo de Navidad, aunque recién a los 9 empezó a tomar clases en un centro comercial de Pilar, mientras sus padres realizaban tareas solidarias los sábados. A partir de entonces descubrió una vocación que terminaría transformándose en una carrera profesional.

Detrás de los resultados también hubo dificultades económicas. En varias ocasiones consiguió los pasajes para torneos internacionales apenas días antes de viajar, una situación que le generaba incertidumbre en momentos en los que necesitaba enfocarse exclusivamente en la competencia.

Candela Francisco, vencedora en San Pedro Sula FIDE América

En 2024 recibió el respaldo de Emova, la empresa concesionaria del subte porteño, que acordó acompañarla en su calendario internacional y promover actividades de difusión del ajedrez. Entre ellas, una exhibición simultánea en la que desafió a 20 jugadores en una estación de la red.

Pese a los logros alcanzados, sus metas siguen siendo ambiciosas: convertirse en campeona mundial absoluta y obtener el título de Gran Maestra (GM), la máxima distinción de la disciplina. Francisco admite que suele comportarse como un “robot” enfocado en el próximo desafío, aunque recuerda con emoción el momento en que se consagró campeona mundial y corrió a contarle la noticia a su madre antes que a los medios.

Candela Francisco consiguió seis victorias y tres empates en el Panamericano Lennart Ootes - FIDE

Otra victoria argentina

Además del triunfo de Candela Francisco en el torneo absoluto, la delegación argentina en San Pedro Sula también celebró el título que consiguió Nerina Gaite en la competencia femenina.

Gaite culminó igualmente invicta, con 7,5 puntos sobre nueve posibles, gracias a una campaña compuesta por seis victorias y tres empates. La Maestra FIDE Femenina (WFM) llegó a la ronda final con aspiraciones concretas y selló la consagración tras firmar tablas en su última partida.

La joven salteña viene consolidándose entre las principales promesas de la región. Entre sus antecedentes figura el Sudamericano juvenil conquistado en 2023, y el título Panamericano representa uno de los mayores éxitos de su carrera.

Las coronaciones de Francisco y Gaite ratifican el buen presente que atraviesa el ajedrez argentino en las categorías juveniles. Mientras Oro deslumbra por su precocidad, otras figuras de la nueva generación mantienen una presencia cada vez más fuerte en la escena internacional.