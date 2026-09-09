El descargo de la leona Victoria Granatto en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi

Victoria Granatto, campeona del Mundial de Hockey de Países Bajos 2026 con Las Leonas, realizó un descargo en redes sociales este miércoles por la tarde en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi.

Durante una recorrida por distintos medios de comunicación tras la consagración, Granatto se refirió al gesto del futbolista —que les había dedicado un video a modo de felicitaciones— en ESPN Hockey. Allí cuestionó el peso simbólico que sus colegas le daban, incluso por encima de referentes destacadas de su disciplina.

“A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot)”, expresó al respecto.

Las hermanas María José y Victoria Granatto, integrantes de La Leonas Ricardo Pristupluk

A continuación, agregó su perspectiva sobre el saludo: “Nuestra historia es mucho más grande. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha —Luciana Aymar—, Mechi —Mercedes Margalot—. Nuestra historia es mucho más grande”.

Fue tal la repercusión que generaron sus dichos que, a una semana de la entrevista, la deportista platense decidió poner su cuenta de Instagram en privado y luego difundió un escrito en el que abordó lo sucedido, consignó 0221.

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, sostuvo.

El descargo de Victoria Granatto en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi

“Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significo para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, aclaró.

“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, señaló la leona.

Y concluyó: “Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”.