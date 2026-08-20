En qué canal pasan el Mundial de hockey 2026 hoy

Actualmente se están disputando los Mundiales de hockey sobre césped en Amstelveen, Países Bajos, y Wavre, Bélgica. Las Leonas y los Leones participan de los certámenes femeninos y masculinos, respectivamente, con la ilusión de llegar hasta las rondas definitorias. Todos los partidos de ambas Copas del Mundo se pueden ver en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los de las selecciones argentinas, como el de este jueves ante Nueva Zelanda en la rama masculina, también están disponibles en alguna de las señales de televisión de ESPN.

Las mujeres integran el Grupo B y todos sus partidos de la primera etapa los juegan en el estadio belga Belfius Hockey Arena. En el debut empataron 1 a 1 con Estados Unidos. Luego, en la segunda fecha, derrotaron por 3 a 2 a Alemania, que tienen en el plantel a la ex-jugadora de las Leonas Lucina von der Heyde. En el cierre de la etapa de grupos vencieron a Escocia por 2 a 0.

Las Leonas avanzaron a la segunda ronda de la Copa del Mundo con siete puntos de nueve posibles Federación Internacional de Hockey (FIH)

El equipo de varones, por su parte, conforma el Grupo A de la Copa del Mundo y afronta sus encuentros de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium. En la primera jornada venció a Japón por 3 a 0, pero luego perdió ante Países Bajos por 3 a 1. Por último, este jueves 20 a las 7.30 se verá las caras con Nueva Zelanda.

Cómo ver online el Mundial de hockey 2026

Todos los partidos de los Leones y las Leonas se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Fixture del Mundial de hockey 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Torneo femenino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Australia 2 - 0 Japón

Países Bajos 2 - 0 Chile

Fecha 2

Chile 0 - 3 Japón

Australia 2 - 4 Países Bajos

Fecha 3

Chile 4 - 4 Australia

Países Bajos 9 - 0 Japón

Países Bajos vapuleó a Japón por 9 a 0 y se mantiene como el máximo favorito al título en el Mundial femenino BAS CZERWINSKI - ANP

Grupo B

Fecha 1

Alemania 3 - 0 Escocia

Argentina 1 - 1 Estados Unidos

Fecha 2

Estados Unidos 3 - 2 Escocia

Alemania 2 - 3 Argentina

Fecha 3

Argentina 2 - 0 Escocia

Estados Unidos 1 - 3 Alemania

Grupo C

Fecha 1

Bélgica 5 - 2 Nueva Zelanda

España 3 - 2 Irlanda

Fecha 2

Nueva Zelanda 2 - 3 Irlanda

España 1 - 1 Bélgica

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Irlanda - Jueves 20 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 4 - 0 Sudáfrica

China 2 - 2 India

Fecha 2

Inglaterra 2 - 4 China

India 6 - 1 Sudáfrica

Fecha 3

China vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Inglaterra - Jueves 20 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Torneo masculino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Países Bajos 5 - 1 Nueva Zelanda

Argentina 3 - 0 Japón

Fecha 2

Nueva Zelanda 2 - 0 Japón

Argentina 1 - 3 Países Bajos

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

Alemania 5 - 1 Malasia

Bélgica 3 - 2 Francia

Fecha 2

Francia 3 - 3 Malasia

Alemania 1 - 0 Bélgica

Fecha 3

Francia 1 - 1 Alemania

Bélgica 5 - 3 Malasia

Grupo C

Fecha 1

Australia 3 - 1 Irlanda

España 3 - 1 Sudáfrica

Fecha 2

España 0 - 1 Australia

Irlanda 4 - 1 Sudáfrica

Fecha 3

Australia vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Irlanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

India 3 - 1 Gales

Inglaterra 4 - 1 Pakistán

Fecha 2

Pakistán 3 - 3 Gales

India 2 - 4 Inglaterra

Fecha 3

Inglaterra 8 - 2 Gales

Pakistán 3 - 5 India

Pakistán no ganó ningún partido en el Mundial 2026, pero anotó siete goles en tres encuentros KOEN VAN WEEL - ANP

El formato de juego es diferente al de las ediciones anteriores. En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas y los Leones avanzarán a la siguiente ronda, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, en caso de pasar, se enfrentarán a dos rivales con los que no se cruzaron en la primera etapa y si alguno termina como líder o escolta, se clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, competirán por el noveno puesto en un formato similar.