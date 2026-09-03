Fernando Ferrara, el DT campeón con las Leonas: “Para mí este Mundial era ganar o nada, y para muchas de las chicas también”

Fernando Ferrara está en modo zen, después de haber conseguido el título de campeón del mundo con las Leonas, el último sábado en Países Bajos. El cargo de DT de esta icónica selección se transformó en volcánico e intolerante, debido a la gloria acumulada desde principios de siglo y la demanda de más éxitos: prácticamente no se puede fallar. Y hoy Ferrara, este exdelantero que participó en tres Juegos Olímpicos, formado en el club Ciudad de Buenos Aires y que dirigió un largo tiempo en el hockey de Italia, asegura haber encontrado paz interior: cumplió con el objetivo y ya se proyecta a Los Angeles 2028 en busca del esquivo oro. Por lo pronto, ingresó en ese sitial de los elegidos a nivel conducción, junto con Sergio Vigil y Carlos Retegui, los otros entrenadores argentinos campeones, en Perth 2002 y Rosario 2010 respectivamente.

“La llegada al aeropuerto este último lunes fue espectacular, por la gente y por la familia que me recibió, todo muy emocionante. Me siento muy feliz; la verdad es que es un logro muy importante”, comenta a LA NACION este entrenador de 58 que pudo haber sido arquero de Argentinos Juniors, y que tiene como modelos de conducción en el fútbol a Pep Guardiola y Marcelo Gallardo.

Fernando Ferrara, en LA NACION con la icónica camiseta argentina Aníbal Greco - La Nación

-Ni bien llegaste a Ezeiza, en tus primeras respuestas a la prensa, dijiste: “El amateurismo le ganó al profesionalismo”. Quizás merece que la expliques un poco más.

-Sí, bueno, porque sabemos que en nuestro país el hockey es amateur al igual que los clubes. Todo es sobre la base de esfuerzos de familias para que sus hijos puedan jugar al hockey, padres que se ponen en las capitanías para ayudar a armar el quincho del club y demás. Así llegan las jugadoras al seleccionado y después competís contra equipos que son profesionales, porque las chicas que están en los clubes de Europa cobran dinero por jugar y acá, en Argentina, no. Pero por más que nuestras jugadoras sean amateurs, eso no significa que sea lo mejor.

-Igual, en el día a día de Las Leonas, al igual que Los Leones, se manejan de una manera muy profesional ya desde hace muchos años.

-Sí, por supuesto, porque tenemos el apoyo de la Secretaría de Deportes, del Enard, de la Confederación Argentina de Hockey y de sus sponsors. Estamos agradecidos por eso, pero cuanto más apoyo haya para el deporte argentino, con tanto talento y esfuerzo de todos los atletas, será mucho mejor.

Ellas con la Copa: la alegría de haber cumplido con una misión complicadísima en Países Bajos ¡campeonas mundiales! ap - AP

-En este contexto, siempre se habla de las diferencias que tenemos respecto de otras potencias de hockey como Países Bajos, Alemania, Bélgica, Australia. ¿Qué tan lejos estamos aún hoy a nivel infraestructura?

-Y... estamos lejos. Todavía tenemos jugadoras que juegan en canchas de arena, que hace poquito terminaron de jugar en canchas de césped y después vienen a Buenos Aires, a los clubes, a competir en canchas de sintético. Y lo mismo con las infraestructuras de gimnasios y demás instalaciones; vas a Estados Unidos o a Europa y comprobás que estamos atrasados en ese sentido.

-¿Entonces también se puede hablar de “milagro argentino” en el hockey, como sucede en otros deportes?

-Sí, por supuesto. Los argentinos estamos acostumbrados a arreglarnos con lo que tenemos y el apoyo está hasta donde se puede. Los jugadores entienden eso, pero después está el amor por el deporte, la pasión y el talento argentino que sale de adentro frente a las dificultades. Así que eso creo que es el punto más importante. Estamos agradecidos con lo que tenemos, pero nunca alcanza por la exigencia del deporte en sí. Si vos querés pelear por los primeros puestos y competir contra esas potencias, necesitás estar a la altura en todo sentido.

-¿Cuál es tu estilo de conducción y la relación que establecés con las jugadoras?

-El vínculo está basado en la confianza con las jugadoras, en el trabajo en equipo y en un respeto mutuo. Es acompañar a las chicas en las necesidades que tengan, obviamente hablar con ellas, sostener un trabajo en equipo con el cuerpo técnico y a partir de ahí generar unión y familia.

Fernando Ferrara, en su última etapa como DT del Sub 21; detrás de él, Santiago Capurro; fue su plataforma de lanzamiento con el seleccionado mayor Prensa CAH

-¿Cómo se atravesaron los momentos de crisis rumbo al Mundial? Hubo dos goleadas que sufrieron ante Países Bajos, un 7-1 y un 4-0.

-Esos partidos fueron en instancias de Pro League, que se toman más como entrenamientos que como competencias importantes como Juegos Panamericanos, Olímpicos o Mundiales. Son encuentros que forman parte del proceso de ver jugadoras y probar otras cosas. En ese momento, el seleccionado junior femenino estaba jugando su Mundial y tampoco estábamos con el mejor equipo que podíamos tener. Pero había que tener conciencia acerca de dónde estábamos parados y de las cosas que teníamos que mejorar. De a dónde apuntar para corregir el camino. Y así fue, para llegar después a este resultado en el Mundial, jugando un partido tan competitivo ante Países Bajos en la final. Desde el cuerpo técnico sentimos que las chicas confían al ciento por ciento en nosotros.

-Al igual que a Vigil y Retegui, los otros dos técnicos campeones mundiales, te ha tocado dejar afuera a jugadoras históricas. ¿Cómo se maneja la situación cuando la Leona en cuestión se niega a irse y además apunta públicamente contra vos y se queja de la situación en sí?

-Sí, les pasó a todos los técnicos y pasa continuamente cuando se hacen los recambios. Es una parte que obviamente duele al momento de dar la lista. Es muy difícil, pero a la vez es estar convencido de las decisiones que uno toma, de lo que uno cree que es mejor para el equipo... y después es seguir adelante con la idea.

-Y aguantarse algún “palo” que la jugadora hace públicamente.

-Yo lo comparo con las críticas que en su momento tuvieron Messi como jugador y Scaloni como DT. ¿Cómo no van a estar esas críticas? Pueden existir, pero lo importante es estar seguro del camino que uno elige y seguir firme con las convicciones para llevar adelante el proyecto.

Fernando Ferrara, justo ante de la partida al Mundial: entonces ya confiaba que vencer a Países Bajos era posible Rodrigo Néspolo - Canon digital

-Cómo se maneja este grupo campeón del mundo de Leonas, también en función de las diferencias de edades, desde una Zoe Díaz de 20 años hasta una Vicky Sauze de 35?

-Es dándoles protagonismo y confianza a las grandes en el rol de liderazgo que tienen, pero también hay muchas de las chiquitas que ya son líderes, porque Sofía Cairó, Juana Castellaro, Zoe Díaz, además de ser buenas jugadoras, también son líderes. Es hacerles entender a las más grandes que es necesario que las chiquitas estén sueltas y que éstas, al mismo tiempo, sientan el respaldo de las más experimentadas. Decirles a las más jóvenes que están en una situación privilegiada, recordándoles que escuchen a las más grandes. Entonces ahí es donde se genera esa zona de “flow”, donde el equipo fluye porque las grandes están comprometidas y las chicas, involucradas.

-Dame un ejemplo de liderazgo de las más jovencitas.

-Juanita Castellaro juega de líbero y sí o sí tiene que comunicar y dar indicaciones. Dentro de la cancha no hay jerarquías, ése es un mensaje que yo siempre bajo. Si le tiene que decir a Granatto que se vaya un metro para la izquierda o un metro para la derecha, Majo tiene que ejecutar en ese momento lo que dice Juana. Y si está bien o está mal esa indicación, lo vemos después. Pero dentro de la cancha, la comunicación es uno de los factores más importantes, donde no hay edades ni jerarquías: hay roles.

Juana Castellaro: una de las jóvenes que cumplió con creces en su primer Mundial; madurez a corta edad ap - AP

-¿Y fuera de la cancha?

-A todas les damos espacio para hablar después de los partidos o tras algún entrenamiento o momentos importantes del proceso. A veces hablan las capitanas, en otras, todas, y en ciertos casos nosotros elegimos quién habla para fomentar ese liderazgo. En algún momento queremos que tal jugadora hable más, que no tenga miedo de hablar, que exponga lo que se necesita en el equipo. Entonces ahí nosotros, estratégicamente, hacemos este tipo de intervenciones para generar liderazgo.

-A Países Bajos se lo veía invencible desde hace años en el hockey femenino, pero... ¿cómo se rompió esa barrera? ¿Cómo pensaste esa final y desde hace cuánto la planeaste?

-Bueno, después de París 2024 tuvimos unos partidos de la Pro league contra Países Bajos en los que ganamos 3 a 2 y otro lo perdimos 3 a 2, en Santiago del Estero, y habíamos hecho un partido amistoso en el Cenard a puertas cerradas contra ellas en el que habíamos empatado 2 a 2, con diez debutantes y chicas que venían del Sub 21. Desde estos dos últimos años empezamos a construir esta victoria en la final. En el medio sucedió también aquella derrota por 4 a 0 y aquel encuentro suspendido por lluvia y demás. Pero siempre creímos que podíamos lograrlo. Trabajamos mucho para poder hacerlo cambiando los modos de entrenamiento. En el último mes y medio entrenamos prácticamente todo el tiempo con el sub 21 de varones de Argentina y con el Sub 19 de Buenos Aires masculino. Jamás se había hecho durante tanto tiempo y en detalle.

Zoe Díaz recibió el premio "Rising star" (estrella naciente) a la mejor jugadora joven del Mundial Patrick Post - AP

-¿Eran solo partidos con los chicos?

-No, también entrenamos shoot-outs, córners defensivos y ofensivos. Y eso nos ayudó: teníamos que estimular a las chicas y llevarlas a otro nivel. Esas prácticas nos dieron esa convicción de que sí se podía y que nos llevó a obtener este resultado final.

-¿Y tácticamente también era cuestión de cambiar ante Países Bajos?

-Sí, también cambió la táctica. El tema consistía en ya no plantear un partido de espera, sino un encuentro para agredir sin dejar de jugar con pelota. Entonces era sacarles la bocha a ellas, hacerlas sentir incómodas y meterles una presión muy alta, todo el tiempo y en toda la cancha, pero con mucha intensidad. Esa intensidad y la convicción venía de aquellos entrenamientos, además de la defensa del córner y los cortos a favor que practicamos, que sabíamos que iban a ser determinantes. Quisimos dar un paso más respecto de la final del Mundial 2022 y de la semis de París 2024 contra Países Bajos, porque en ambos partidos la actitud había sido más de espera, más cautelosa. Es cierto que ellas figuraban en el N° 1 del ranking y nosotros en el N°2, pero el escalón que nos separaba era alto y entonces teníamos que hacer más, más y más para poder igualarlas. Lo conseguimos y se demostró en esta final.

Fernando Ferrara reconoció que en Países Bajos se jugaba la continuidad en el cargo Aníbal Greco - La Nación

-¿Cómo viviste ese partido decisivo? Llegaron a desaprovechar seis córners cortos y encima Argentina estaba en desventaja en el último cuarto, a falta de seis minutos.

-Sabíamos que esa área del Wagener Stadium en donde tuvimos complicaciones para ejecutar los cortos tenía un problema y no fue una cuestión menor. Mientras estuvimos jugando en Bélgica durante el torneo no tuvimos problema con el córner, ni para la servida ni para la parada. Nico della Torre, de los Leones, me había advertido diciéndome: “Ojo Fer, que en esa área, la pelota pica”. Además, no pudimos entrenarnos en esa cancha de Amstelveen antes de la final, otro dato muy importante. Tuvimos que decidir hacia cuál área queríamos atacar en el primer tiempo y yo elegí atacar para el área donde podíamos hacer los goles... pero no tuvimos ningún corto a favor en esos dos primeros cuartos. Así que la verdad es que lo sufrí porque los córners no salían: venían con una mala servida o una mala parada.

El festejo de María Granatto en el gol del empate en la final ante Países Bajos, en compañía de Zoe Díaz y Julieta Jankunas Patrick Post - AP

-¿Cómo lo solucionaron?

-Mantuvimos confianza porque sabíamos que era una cosa que no dependía tanto de nosotros. Cambiamos un poco las bases; es decir, desde dónde parar la pelota para ejecutar el córner. Finalmente, la indicación para Agustina Gorzelany fue que tirara cruzado y después, la táctica de los rebotes, siempre la tuvimos armada. Así que le quedó esa pelota a Majo para hacer el gol y marcar el empate.

-Pero es bastante inadmisible que en una cancha como ésas, quizás la más importante del mundo en el hockey, haya tenido ese problema, ¿no?

-Y... la verdad que sí. Y más con con tantos partidos y con un Mundial de caballeros y damas jugando en el mismo momento. Es algo que no estuvo bien.

-Las semifinales contra Australia se jugaron muy tarde y después vivieron toda una odisea hasta llegar a disputar la final...

-Ese fue el desafío más importante y la demostración más grande del enfoque de las chicas. Aquel jueves jugamos la semifinal ante Australia a las 20.30 y terminamos a las 22. Y entre que las chicas atendieron a la prensa, se bañaron, hicieron los baños de hielo, volvimos al hotel -un trayecto de 40 minutos desde el estadio-, cenamos y bajó la adrenalina, nos terminamos yendo a dormir tipo 3 o 4 de la mañana. Y al otro día había que ir a Países Bajos para jugar la final del sábado. Entonces, el viernes la que quiso desayunó [era hasta las 10.30] , a las 12.30 nos subimos al micro y llegamos a las 17. Y cuando llegamos a Países Bajos, después de recorrer unos 200 kilómetros y pico, con mucho tráfico y lluvia, las chicas hicieron una relajación, una merienda y nosotros metimos la primera parte de las tres charlas técnicas antes de la cena. Al día siguiente almorzamos, se hicieron las otras dos charlas técnicas y a las 14.30 ya nos fuimos a la cancha.

La celebración de las chicas, que no querían irse del Wagener Stadium tras la consagración mundialista ap - AP

-¿Y al llegar al estadio?

-Fue todo medio caótico porque llegamos un poco tarde debido al tráfico. Estábamos preocupados, pero si llegábamos a la cuatro menos cinco iba a ser lo mismo: las chicas estaban superenfocadas. Pero ahí pasaron cositas, porque arribamos al estadio con un micro naranja que nos habían puesto. Y cuando el ómnibus estacionó, no nos abrieron la puerta para que bajáramos y esperamos durante unos dos o tres minutos; no entendíamos por qué. al final nos hicieron dar marcha atrás el ómnibus, pusieron adelante el micro de Países Bajos, bajaron primero las neerlandesas y nosotros detrás de ellas. Había un vallado para entrar a la cancha, que separaba a la gente que estaba esperando. Pasaron las neerlandesas y, cuando todavía no habíamos ingresado al estadio, nos abrieron el vallado, con lo que la gente se nos vino de frente. Después, el vestuario de Países Bajos estaba al lado de la cancha y a nosotros nos dijeron: “No, el de ustedes está más allá y después tienen que ir para el otro lado”. Ahí nos plantamos un poco para que nos lleven a un vestuario más cerca. Lo cierto es que arrancó el partido y a las chicas nada las desenfocó. Así que llegamos, jugamos, ganamos, festejamos y nos fuimos. Fue tremendo.

-¿Y tras la victoria?

-Hubo un error porque no nos pusieron el himno argentino en los festejos, pero lo cantamos entre todas las jugadoras y toda la gente que estaba en la tribuna. Eso fue muy emocionante, porque encima llovía. Así que fue un Mundial muy difícil: era terminar primero en la etapa inicial, superar a Bélgica en su país en la segunda rueda y después en la final a Países Bajos, también en su país.

La postal final de campeonas, con Luciana Aymar incluida en el grupo; la mejor jugadora de la historia fue testigo del tercer título de las Leonas a nivel mundial ap - AP

-¿Cómo fueron los penales en la final?

-Estábamos tranquilos porque teníamos plan, sabíamos las cinco chicas que iban a tirar y lo habíamos entrenado con varones durante mucho tiempo, y antes de arrancar los shotouts le di un abrazo a la China Cosentino, más que nada para ver cómo estaba, pero la vi muy tranquila y con confianza. Los penales arrancaron con todo a nuestro favor, porque nos pusimos enseguida 2 a 0. Nunca lo viví tan tranquilo porque dije “Bueno, acá erra una pero mete otra y estamos muy cerquita”.

-¿Y la ejecución final de Sofía Cairó?

-Habíamos visto que la arquera holandesa, en los shotouts tenía comportamientos de arquera de pista; bajaba la rodilla y la pierna y no había que pasarle muy cerca cuando uno giraba y Sofi lo llevó a cabo. Para mí, ella es de las mejores jugadoras del mundo hoy.

Cristina Cosentino tuvo un desempeño brillante a lo largo del Mundial; una especial habilidad en los penales australianos Rodrigo Jaramillo

-¿Cómo se portó el público?

-Teníamos mucha gente a favor por lo que había sucedido dos días atrás, en las otras semifinales, cuando le anulan un gol a Bélgica ante Países Bajos. Así que los planetas se alinearon y el mundo quería que ganara Argentina.

-Aquel escándalo del gol anulado tuvo mucha repercusión acá. ¿Cómo analizás vos ese episodio?

-El hockey tiene muchas reglas que son de interpretación y entonces es muy difícil no equivocarse. Después, sé que la árbitra que tomó esa decisión terminó siendo suspendida. No quiero opinar de ese fallo porque no me corresponde, pero sí fue fuerte que en una semifinal de un Mundial ocurriera eso. El día de la final nosotros sabíamos que los árbitros iban a estar súperenfocados y mostrando su mejor versión por lo que había pasado en esa semifinal. Así y todo, estábamos metidos en lo nuestro y además queríamos jugar la final con Países Bajos. No nos importó demasiado lo que pasó.

La incredulidad de Famke Van Heel tras el gol anulado a Bélgica ante Países Bajos

-Lo que también se notó fueron las ganas de festejar de las belgas junto con las argentinas; ellas con la medalla de bronce y las nuestras con la de oro.

-Sí, bueno, ahí hay una rivalidad muy grande entre Bélgica y Países Bajos, y más con aquello que pasó en la semifinal. Claramente, las belgas hinchaban para nosotros...

-¿En qué medida estaba en juego tu continuidad en función del resultado en el Mundial? ¿Te sacaste una mochila? Ya hace varios años, el hockey argentino de selecciones se “futbolizó” porque la vara quedó muy alta y hay poca tolerancia a los proyectos si no dan frutos.

-Yo estaba muy tranquilo porque había salido segundo en el Mundial anterior y en París 2024 conseguí una de las tres medallas que trajo la delegación argentina al país. Pero al mismo tiempo sabía que no alcanzaba, porque tanto en el fútbol como en el hockey querés ganar. Y aparte ya había terminado segundo y Las Leonas ya habían sido campeonas mundiales. Yo era muy consciente de eso. Mi acuerdo con la Confederación Argentina de Hockey era ése: si gano, sigo; si no gano y me subo al podio pongo mi renuncia sobre la mesa y si no saco podio doy un paso al costado y que pase el que sigue, porque también era justo que así fuera. Hasta saliendo segundo también podía irme, porque ya había alcanzado esa posición. Para mí, este Mundial era ganar o nada, y para muchas de las chicas también, porque ya habían perdido otras veces. Lo teníamos claro: apostamos a ganar y ganamos. Eso fue lo que pasó.

Aníbal Fernández, festejando la victoria de Las Leonas en la final del Mundial con Ferrara

-¿El tema de la continuidad lo charlaste directamente con Aníbal Fernández?

-Sí, el que decide es él porque es el presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Fue Aníbal quien me dio el apoyo después de París, acompañado de la mayoría de los dirigentes de la CAH. Y le estoy agradecido por confiar y creer. Vio que la posibilidad estaba y se emocionó mucho ya desde la semifinal, porque estuvo presente. Y tras la final me recordó esos momentos, cuando él apostó por mí. Me dijo: “¿Te acordás cuando decidimos tu continuidad? Te agradezco, porque nosotros confiábamos en vos y por haber obtenido este logro para el hockey argentino”. Es un hombre que entiende de hockey y siempre estuvo involucrado, con su hija en Lomas Athletic y su hijo en Quilmes High School.

-Volviendo al equipo, da la impresión de que no será muy necesario motivar a este plantel y a vos mismo rumbo a este ciclo olímpico, entre los Panamericanos de Lima 2027 y después Los Juegos de Los Ángeles 2028. Está la posibilidad de “saldar” la deuda del oro olímpico.

-Sí, la medalla de oro olímpica es el siguiente objetivo. Ahora es el momento de descansar, de disfrutar este momento y volver a armar el grupo, porque próximamente varias de las chicas se irán a Europa a jugar esta temporada. Y en junio del año que viene, cuando terminen allá las competencias, las chicas podrán estar acá de regreso para preparar los Panamericanos. A mí me gusta que las jugadoras tengan la experiencia de ir a Europa después de los Mundiales y Juegos Olímpicos; de hecho siempre lo hicieron y ahora se van diez al exterior. Pero después, si querés ganar y no dar ventaja, tenés que entrenarte todas juntas en la Argentina, porque las neerlandesas se entrenan todas en su país, las australianas en Australia, las chinas en China y así.

Emma Knobl, en los festejos finales; otra de las chicas que tuvo a la altura de la nueva generación ap - AP

-¿Todavía hay margen para el recambio en el equipo de acá a dos años?

-Sí, por supuesto. El recambio es siempre dinámico y aparte dos años es poco, pero también es mucho para todas las jugadoras y para los diferentes estímulos que tienen. Hay jugadoras que vienen desde abajo con fuerza y entonces es ir llevando los momentos, lo que te permite por ejemplo la Pro League. Por suerte tendremos una ventana en diciembre y otra en febrero en Argentina, donde se podrá ver a las chicas campeonas en acción. Seguramente vamos a arrancar este nuevo proceso con unas 36 o 40 chicas, para después formar en dos años a ese mejor equipo, con las Leonas que lleguen a los Juegos Olímpicos.

-Es cierto que faltan dos años, pero... ¿cómo estamos para Los Ángeles 2028?

-Creo que muy bien. Hay muchas chicas jóvenes que todavía están haciendo sus primeras armas y atraviesan un gran momento, como Zoe Díaz, que también estuvo en los Juegos Olímpicos y acaba de recibir el premio Rising Star de las Sub 21. También podemos hablar de Juana Castellaro, de Lara Casas, de Mili Alastra, de Emma Knobl, que debutó en un Mundial como si nada pasara... Y las chicas de la generación intermedia y las más grandes también, porque están muy bien físicamente. Dependerá de la motivación de cada una, de lo que nosotros vayamos viendo y del momento en que resulte. Porque cuando llega la hora de dar la lista, a lo mejor hay una jugadora que no está en su mejor momento desde los últimos tres o cuatro meses por equis motivo y aparece otra que le ganó el lugar.

-¿Cómo se atiende la parte psicológica de las chicas para afrontar esos momentos de presión, para entrar en una lista? Durante mucho tiempo, el tema estuvo a cargo de Nelly Giscafré.

-Ella fue psicóloga de las Leonas durante muchos años, pero no sigue más en ese rol porque no está más en la Secretaría, pero sí se mantiene en contacto con muchas de las chicas de manera individual y seguimos en contacto nosotros con ella desde el cuerpo técnico. Casi todas las jugadoras también tienen apoyo psicológico personal y trabajamos también sobre la parte mental con Jorge Talia, haciendo yoga y otras actividades que nos permiten que las chicas estén tranquilas. Pero lo que hablábamos antes: el rol de las jugadoras más grandes y las que cumplen las capitanas, Majo Granatto y Agostina Alonso, fueron claves en este Mundial: logran que las chicas se sientan involucradas pero que no se las cargue de responsabilidad. Todas estas chicas poseen una mentalidad ganadora y entregan el máximo del esfuerzo.

El festejo de Luciana Aymar, que vivió la final a puro nervio y terminó llena de felicidad por la nueva conquista argentina

-Es evidente cómo se nota el legado, ¿no? Nunca se interrumpió desde la medalla de plata en Sydney 2000, si analizamos los resultados y la garra.

-Es que en el recambio hay jugadoras que se van, pero otras se quedan y ahí es donde se va transmitiendo este legado. Además de Cachito Vigil, que es un compañero del club y de la selección y con quien hablo de cosas actuales, estuvo bueno que Lucha Aymar haya estado para presenciar en persona los dos últimos partidos de las Leonas en el Mundial.

-¿Cómo la viste a ella?

-Estaba muy emocionada. Cuando bajó a la cancha, las jugadoras le querían dar la copa y ella no quería agarrarla, porque decía: “¡Chicas, la copa es de ustedes!”. Y ellas le contestaban: “¡Sí, ya sé, pero nos queremos sacar una foto con vos! Hasta las más importantes jugadoras de Bélgica estaban desesperadas para sacarse una foto con Lucha... Fue un increíble momento de unión, de disfrutar todos juntos.

-¿Hubo alguna charla de Luciana hacia las jugadoras durante el Mundial?

-No hubo formalmente, pero ella sabe que tiene las puertas abiertas. Yo siempre se lo dije. Cuando hicimos la inauguración de la cancha de Sole García en Córdoba, también estuvieron las dos y comieron con nosotros y con el staff, acercándose a las jugadoras. Ella puede hacer lo que quiera pero es muy respetuosa, no quiere invadir, hace lo que siente y yo tampoco la quiero comprometer. Está buenísimo que ella haya salido en la foto final haciendo la señal del tricampeonato porque es una bandera del hockey argentino en el mundo.

-¿Qué significó para vos esta medalla mundialista como persona y DT?

-Esto me da una paz inigualable, porque soy entrenador desde que tengo 15 años, en Ciudad de Buenos Aires. Y como jugador, siempre soñé con ser campeón del mundo u olímpico, pero nosotros atravesábamos otro período, porque estábamos solo para el 5º y el 8º puesto. Luego, cuando uno es entrenador, aspira a lo máximo, que es entrenar un equipo como Las Leonas, que es el mejor del mundo. Y poder haber logrado esto y ser campeón del mundo, te da una paz interior de decir: “¡Lo conseguí!”. Mi mujer María Eugenia me mandó un mensaje y me puso “Felicitaciones mi amor, lo lograste”. Llegar a lo máximo es lo mejor que te puede pasar.

Fernando Ferrara y La responsabilidad para las más jóvenes

Lo que se jugaban en este Mundial el DT y las jugadoras

Recambio, Vigil y Lucha Aymar

Lo que significa el logro personal para Ferrara)

La entrevista completa

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