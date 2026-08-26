Fixture del Mundial de hockey 2026: días y horarios de los partidos de semifinales

El Mundial de hockey 2026 entró en su recta final. De nuevo con una edición que hace competir en simultáneo a ambas ramas (la anterior fue en La Haya 2014), transita cada recta final en la búsqueda de cada campeón. En este sentido, los dos seleccionados argentinos, Leonas y Leones, están con la ilusión intacta para poder celebrar: disputarán semifinales. Todos los encuentros se pueden ver por ESPN o Disney+ Premium.

En damas, los cruces serán así: Países Bajos vs. Bélgica y Argentina vs. Australia. Ambos partidos se llevarán a cabo este jueves en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, respectivamente.

De los que siguen en carrera por el título, el seleccionado neerlandés es el máximo favorito a la consagración. Las Leonas sueñan con tomarse revancha de la finales perdidas en el Mundial 2022 y en los Juegos Olímpicos París 2024.

Las Leonas se enfrentarán a Australia, con la gran ilusión de llegar a la final Will Palmer

Cronograma de las semifinales del Mundial

Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

- Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Agustina Gorzelany es la gran carta de gol de las Leonas desde su efectividad en el córner corto OLIVIER HOSLET - EPA

En caballeros, los cruces serán así: Países Bajos vs. España y Alemania vs. Argentina. Ambos partidos se llevarán a cabo este viernes en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, respectivamente.

De los que siguen en carrera por el título, el seleccionado neerlandés es el máximo favorito a la consagración. Los Leones, por su parte, se metieron en las semifinales de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia.

Los Leones están en las segundas semifinales de su historia en mundiales; la anterior fue en 2014 Ewout Pahud de Mortanges

Cronograma de las semifinales del Mundial de hockey

Países Bajos vs. España - Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

- Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Alemania vs. Argentina - Viernes 28 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Cómo ver online el Mundial de hockey 2026

Todos los partidos de las Leonas se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.