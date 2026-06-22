GEBA no afloja en el Metropolitano de hockey femenino: goleada a Olivos para acechar al líder Lomas

Los Torneos Metropolitanos tienen dos líderes diferentes. Por un lado aparece Lomas, entre las damas, con un equipo que manda aunque a veces deja puntos en el camino frente a adversarios relegados en la tabla; y por el otro está San Fernando, entre los caballeros, con un conjunto que permanece invicto y que viene con una marcha imparable.

Entre las mujeres Lomas empató con Ciudad 1 a 1 como visitante y, como se señaló, resignó dos unidades frente a un rival con historia pero que le toca pelear abajo y está a dos puntos del descenso directo. La igualdad del puntero la aprovechó, por ejemplo, Santa Bárbara, que se afirmó en la tercera posición al superar como local a Italiano por 2 a 1. El equipo que sigue en la zona de los playoffs pero está en un espiral negativo es el campeón San Fernando, que en su cancha perdió ante el necesitado St. Catherine’s por 1 a 0. Belgrano y River se acomodaron al superar como locales al colista San Lorenzo y a Banco Nación respectivamente, también por 1 a 0. El que consiguió una victoria muy importante como visitante fue Arquitectura, que está en la zona de repechaje pero goleó a Banco Provincia -y lo complicó- por 4 a 2.

La victoria ante Olivos le permitió a GEBA descontarle puntos al líder, Lomas Gentileza: AAAH

Gimnasia y Esgrima, por su parte, no afloja. Su victoria por 3 a 0 sobre Olivos no sólo le permitió afirmarse como escolta sino que los tres puntos le permitieron quedar a sólo dos de Lomas.

El ganador comenzó con una presión muy fuerte y con una mayor posesión de la bocha pero a pesar de esas virtudes Olivos tuvo un par de ingresos al área en los que no pudo concretar. Recién a sólo 12 segundos del final del primer cuarto Stamati recibió un flick en el área y la jugada terminó en el penal con el que Catalina Rodríguez Giesso puso a su equipo en ventaja. En la segunda mitad del primer tiempo el dominio fue casi completo de GEBA. En una gran jugada individual de Rodríguez Giesso, consiguió el primer corner corto que culminó en la arrastrada de Jazmín Carregal a los 24 minutos para aumentar la diferencia.

Catalina Rodríguez Giesso, Jazmín Carregal y Antonella Rinaldi aportaron los goles de GEBA ante Olivos Gentileza: AAAH

El inicio del complemento mostró la misma película con un GEBA que fue por más para asegurar la victoria. Tras mucho insistir y luego de una asistencia de Rodríguez Giesso, a los 8 minutos Antonella Rinaldi desvió la bocha en el área para establecer el resultado final. Recién ahí aflojó GEBA y Olivos buscó el descuento pero la solidez defensiva de su adversario le impidió marcar.

El campeón San Fernando, entre los hombres, no ganó por segunda vez en el torneo. Empató y el equipo que le quitó dos puntos en su marcha triunfal fue Gimnasia y Esgrima. En la cancha del puntero terminaron 2 a 2. El empate le permitió a Ciudad A descontar la diferencia que ahora es de cuatro unidades. El escolta goleó como local ante Santa Bárbara por 4 a 1. Banco Provincia, tercero en las posiciones, en cambio no pudo aprovechar la igualdad de San Fernando y empató como visitante ante Ducilo 3 a 3. Mitre, en cambio, como local venció al último, Ciudad B, por 3 a 0. En su cancha, Hurling derrotó a Universitario por 2 a 1. Y Quilmes, como local, empató con Lomas 2 a 2.

Otro empate se dio en el duelo entre San Martín y Sociedad Alemana de Gimnasia. Fue 2 a 2 y seguramente los dos se fueron con resignación porque necesitaban ganar para tomar algo de aire con el tema del descenso.

San Martín vs. Sociedad Alemana de Gimnasia están comprometidos con el descenso Gentileza: AAAH

San Martín rápidamente se puso en ventaja cuando a los 5 minutos Santiago Fernández recibió en el centro del área y no dudó con una pegada de revés a la tabla. SAG no dejó de empujar y fue por el empate que a los 13 logró Raúl Montero. En el cierre del primer tiempo Fernández estuvo muy cerca de asistir a Campana pero la bocha se fue muy cerca del palo. Enseguida Campana tiró el centro atrás para Fernández, pero tampoco pudo concretar y el partido se fue al entretiempo.

Apenas comenzado el segundo tiempo, SAG consiguió un corto y con la arrastrada de Enzo Varela al minuto nomás dio vuelta la historia y se puso en ventaja. San Martín buscó empatar a través del fijo pero Berthold, con una doble atajada, evitó el empate2 a 2. Y tampoco pudieron marcar Campana y Fernández, quienes tuvieron sendas chances. En el último cuarto el ataque de San Martín fue constante y a SAG le entraban por todos lados. Aunque resistía. Hasta que a 120 segundos del cierre, y ya sin el arquero Díaz en la cancha, Santiago Fernández marcó de revés desde el punto del penal para decretar el resultado final en un cierre muy caliente en el que terminaron expulsados Díaz y Grandoli.