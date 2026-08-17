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La TV del lunes: Independiente por el torneo Clausura, el tenis de Cincinnati y las Leonas vs. Alemania, por el Mundial de Hockey
También habrá actividad en Italia y España
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Estos son los eventos deportivos del lunes 17 de agosto, con el foco puesto en los partidos que cerrarán la 5° fecha del Clausura, en el que se destaca Lanús vs. Independiente y el partido que Las Leonas jugarán ante Alemania por el Mundial de Hockey que se disputa en Bélgica y Países Bajos.
Fútbol
El torneo Clausura
14:15 Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium
17 Lanús vs. Independiente. TNT Sports Premium
19:15 Vélez vs. Defensa y Justicia. TNT Sports Premium
21:30 Gimnasia de Mendoza vs. Talleres de Córdoba. ESPN
Primera Nacional
15 All Boys vs. Nueva Chicago. AFA Play
Liga de España
16 RC Deportivo vs. Elche. Disney+ Premium
Copa Italia
13 Pisa vs. Empoli. DSports
13:30 Sassuolo vs. Cesena. DSports
15:45 Cremonese vs. Sampdoria. DSports
16:15 Palermo vs. Lecce. DSports
Hockey
12 hs. Las Leonas vs. Alemania, en el segundo partido del Mundial de Bélgica y Países Bajos. ESPN 2 y Disney+
10 Francia vs. Malasia (Mundial de Hockey Masculino). Disney+
11 India vs. Inglaterra (Mundial de Hockey Masculino). Disney+
Tenis
El ATP 1000 de Cincinnati
14.15 La tercera rueda. ESPN 2.
20 La tercera rueda. ESPN 2.
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