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La TV del lunes: Independiente por el torneo Clausura, el tenis de Cincinnati y las Leonas vs. Alemania, por el Mundial de Hockey

También habrá actividad en Italia y España

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Las Leonas jugará hoy ante Alemania, en el segundo partido del Mundial de Hockey que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos
Las Leonas jugará hoy ante Alemania, en el segundo partido del Mundial de Hockey que se desarrolla en Bélgica y Países BajosFIH

Estos son los eventos deportivos del lunes 17 de agosto, con el foco puesto en los partidos que cerrarán la 5° fecha del Clausura, en el que se destaca Lanús vs. Independiente y el partido que Las Leonas jugarán ante Alemania por el Mundial de Hockey que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Fútbol

El torneo Clausura

14:15 Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium

17 Lanús vs. Independiente. TNT Sports Premium

Independiente vs Lanús, en en partido disputado el 13 de febrero de 2026, por la 5° fecha del Apertura
Independiente vs Lanús, en en partido disputado el 13 de febrero de 2026, por la 5° fecha del Apertura Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

19:15 Vélez vs. Defensa y Justicia. TNT Sports Premium

21:30 Gimnasia de Mendoza vs. Talleres de Córdoba. ESPN

Primera Nacional

15 All Boys vs. Nueva Chicago. AFA Play

Liga de España

16 RC Deportivo vs. Elche. Disney+ Premium

Copa Italia

13 Pisa vs. Empoli. DSports

13:30 Sassuolo vs. Cesena. DSports

15:45 Cremonese vs. Sampdoria. DSports

16:15 Palermo vs. Lecce. DSports

Hockey

12 hs. Las Leonas vs. Alemania, en el segundo partido del Mundial de Bélgica y Países Bajos. ESPN 2 y Disney+

.
.FIH

10 Francia vs. Malasia (Mundial de Hockey Masculino). Disney+

11 India vs. Inglaterra (Mundial de Hockey Masculino). Disney+

Tenis

El ATP 1000 de Cincinnati

14.15 La tercera rueda. ESPN 2.

20 La tercera rueda. ESPN 2.

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