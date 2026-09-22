Las Leonas lograron el oro en los Suramericanos, en otra página de gloria de su historia

Las Leonas consiguieron este martes el tetracampeonato en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al vencer en la final al seleccionado de Chile por 5 a 0.

El equipo que conduce Juan Martín López se impuso con tantos de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y un doblete de Lourdes Pisthon, en un partido desarrollado en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.

¡LAS LEONAS, OTRA VEZ SON CAMPEONAS! El seleccionado femenino goleó 5-0 a Chile en la final y se cuelgan la medalla de oro en los Juegos Suramericanos.



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La selección femenina de hockey sobre césped consiguió el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018. En cambio, en Asunción 2022 perdió en la final ante Chile y logró la medalla de plata.

Se trata, entonces, de la cuarta medalla de oro. De ese enfrentamiento en Asunción 2022, tuvieron revancha Sofía Cairó, Catalina Andrade y Ana Luz Dodorico.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS SURAMERICANAS! 🥇



La selección femenina de hockey se consagró en los Juegos Suramericanos tras superar a Chile por 5 a 0 en la final. ¡FELICITACIONES! 🇦🇷👏🏻 pic.twitter.com/xwlmbssPlr — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2026

Este lauro tiene una continuidad exitosa, semanas después de alcanzar un título mundial. A veces, estas chicas son imparables. Y este sábado 29 de agosto de 2026 se imprimió en la memoria del deporte argentino: las Leonas se consagraron campeonas del mundo por tercera vez en su historia, ahora en Amstelveen, Países Bajos. Como el 8 de diciembre de 2002 en Perth, Australia. Y como el 11 de septiembre del 2010 en Rosario, Argentina. Con otros nombres, con otra sangre, pero con la misma esencia. Equipos diferentes unidos por generaciones que mantienen viva esa mística de una camiseta especial, con identidad propia y símbolos bien marcados.

Con obligaciones. Porque las Leonas son también una manera de vivir. La victoria de aquel sábado ante Países Bajos en la final del Mundial por penales 3 a 1 después de la igualdad 1 a 1, significó el título más esperado de los últimos 16 años, justamente cuando las Leonas se consagraron en Rosario. Y fue también, mucho más que eso. Porque ese fue el premio que más merecía esta generación que tiene como base a ocho campeonas del mundo junior de Chile 2016 y que buscó hasta encontrar. Ahora, este martes, sumó un nuevo lauro. Más lógico, esperado. Pero igual de impactante.

Sofía Cairo Nominada a Mejor Jugadora del Año 🇦🇷



La jugadora de Las Leonas comparte terna con Xan de Waard (Países Bajos) y Charlotte Englebert (Bélgica).



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Un rato antes, los chicos también se consagraron. A poco más de tres meses para el cierre del año, Los Leones también redondearon un 2026 brillante: después de la medalla de bronce conseguida en el último Mundial, disputado en Países Bajos y Bélgica, se llevaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos al superar a Chile por 3 a 1.

Aun con un plantel alternativo, el equipo conducido por el exarquero Juan Manuel Vivaldi cumplió casi con un formalismo en Santa Fe, dada la diferencia de jerarquía y el más fresco antecedente ante los trasandinos en la primera rueda. La ilusión, ahora, se proyecta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Claro, con todas sus figuras. Para ellas y para ellos.