Las Leonas vencieron por 3 a 2 a Alemania en el Mundial de hockey sobre césped

Padecieron hasta el final, pero las Leonas fueron fieles a su gloriosa historia: sacaron adelante un partido con alma y entrega y terminaron superando a Alemania por 3 a 2, en el segundo encuentro del Grupo B del Mundial de hockey sobre césped, en Wavre, Bélgica.

Resultó un triunfo vital del equipo de Fernando Ferrara, después de una igualdad inconveniente ante Estados Unidos en el debut. Pensando en los cruces decisivos, la Argentina jugará el miércoles su último partido de la zona ante Escocia (6 AM), que hoy cayó 3 a 2 ante las norteamericanas y figura último. Ante Alemania era un encuentro clave en pos de la clasificación: de allí el tremendo desahogo de las chicas y el cuerpo técnico en el cierre, cuando por fin se terminó el permanente asedio de las germanas, que sin arquera no se resignaban a la derrota. A punto estuvieron de igualar, pero prevaleció el temple de las chicas argentinas para conservar el resultado como fuera, defendiéndose con el palo y la bocha.

Un arranque prometedor

Apenas un minuto de juego y las Leonas dispusieron de dos córners cortos consecutivos. Enseguida, llegó una emoción fuerte que sacudió el estadio Belfius Hockey Arena: remató Juana Castellaro, que había capitalizado el rebote tras la segunda jugada fija, y desvió Eugenia Trinchinetti en una rápida reacción. Así se desató el grito de las chicas, este lunes vestidas con una camiseta negra alternativa. El córner era una deuda del primer partido ante Estados Unidos, uno de los grandes déficits que habían propiciado aquel empate indeseado. Fue un primer cuarto en el que la agresividad de las Leonas se hizo sostenida, aunque Argentina solo facturó una vez.

En los primeros minutos del segundo cuarto llegó el primer córner corto de Alemania, desviado a un palo. El rendimiento colectivo de las Leonas, de a poco, se fue desdibujando, sobre todo porque las pérdidas de pelota se hicieron frecuentes y el dominio pasó para las germanas, que aprovecharon los espacios para avanzar en el terreno y salieron a buscar más el partido. En tanto las Leonas tomaban malas decisiones, el encuentro se hizo peligrosamente de ida y vuelta.

Así, la consecuencia directa fue cada vez mayor presión en el área propia. Hubo un segundo córner corto que también pasó cerca de uno de los postes del arco de la China Cosentino, y lo mejor que pudo pasar fue irse al descanso. En el oponente ya empezaba a destacarse la defensora Lucina Von der Heyde, la misionera que vistió los colores celeste y blanco pero que se nacionalizó alemana, la versión femenina de Gonzalo Peillat en este deporte.

Las Leonas le ganaron a Alemania 3 a 2 en la segunda fecha del Mundial 2026 Federación Internacional de Hockey (FIH)

Alemania siguió con la intención de desestabilizar al conjunto argentino y, ya promediando el tercer cuarto, duplicaba en el rubro de penetraciones al círculo (9 contra 4). Además, contaba con un tercer córner que no pudo aprovechar. Mientras tanto, la hinchada argentina se hacía sentir en el estadio Belfius Hockey Arena, pero el equipo nacional no terminaba de dar respuestas, al margen de que contó con varios avances en el último tramo de ese tercer capítulo. El 1-0 resultaba estrecho y se mantenía en riesgo.

Y a los tres minutos del último cuarto, Argentina recibió dos buenas noticias: penal a su favor y reclamo rechazado de video-ref por parte de las germanas. Tras una infracción de Linnea Weidemann a Zoe Díaz, la árbitra pitó la falta y allí apareció la figura de Agustina Gorzelany, que no falló en el tiro directo y consiguió su 113 gol en 160 partidos, una estadística abrumadora para la hija de un excombatiente de Malvinas.

Pero Alemania, a falta de 9 minutos y medio, sorprendió con una rápida contra: Lisa Nolte le ganó la espalda a Agostina Alonso y definió de barrida entre las piernas de la arquera Cosentino. Otra vez, a sufrir. Y lo peor llegó dos minutos después, con el gol convertido por Sonja Zimmermann en el quinto córner para su equipo. Tras el cimbronazo del empate 2-2, la Argentina salió con todo y consiguió un córner bien reclamado por María José Granatto en el video ref, aunque Gorzelany no pudo repetir el festejo. Sin embargo, la doble medallista olímpica tuvo su revancha a cuatro minutos y medio del final, con una formidable arrastrada que se colocó abajo, junto a un palo, para subir su cuenta personal a 114 tantos. Era el 3-2 a cinco minutos del final.

El equipo europeo jugó ese último lapso sin arquera pero llegó a arrinconar a la Argentina, que sin embargo pudo controlar los continuos embates del rival. Así, con mucho sufrimiento y bajo un asedio constante, las Leonas sacaron el partido adelante y terminaron consiguiendo una victoria muy valiosa.

La defensora Sofía Cairo reconoció tras el esfuerzo a ESPN: “Estoy en la luna, fue un partido durísimo y muy físico, pero esto es Argentina: damos todo hasta lo último y así nos fue. Resultó muy bueno cómo cambiamos todas las posiciones y el equipo funcionó; confiamos en el sistema. Al final, el 2 a 2 no importaba, era cuestión de ir a buscar el partido y por suerte lo encontramos, estamos contentas”.

“No puedo explicar la felicidad que tengo en este momento”, admitió Agustina Gorzelany, que agregó: “El equipo necesitaba ganar, sumar de a tres. Queremos disfrutar este triunfo, más allá de que hay que ir paso a paso. Y al margen de mis goles, festejar con este equipo es un mimo al alma; disfruto mucho colaborar desde el córner: con tal de ver cómo la pelota entra y observar la sonrisa de mis compañeras, a mí me hace feliz. Pero disfruto más cuando suena la chicharra y el equipo ganó”. La jugadora de San Martín habló de la pasión del equipo: “Tenemos que tener tensión y foco desde el minuto 1; lo que ocurrió hoy podía pasar, hay que darle mérito a Alemania que hizo un gran partido. Pero hoy estuvo la Leona a flor de piel, con la frente super arriba y no dando ninguna pelota por perdida. Lo seguimos intentando hasta el final y eso dio sus frutos”.

Con el dificultoso triunfo ante Alemania, Argentina es uno de los punteros del Grupo B con cuatro puntos, misma cantidad de unidades que Estados Unidos e idéntica cosecha de goles (cuatro a favor y tres en contra). Las germanas suman tres puntos y las escocesas, ninguno. Así, Las Leonas llegarán al cierre de la zona con muchísimas chances de clasificar y dependiendo de ellas mismas para meterse en la segunda fase.