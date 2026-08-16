Las Leonas vs. Alemania, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Las Leonas se volverán a presentar en el Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2025 este lunes y será frenta a Alemania, por la segunda fecha del Grupo B, con el objetivo de lograr su primera victoria y encaminar la clasificación a la segunda etapa.

El encuentro está programado a las 12 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Amstelveen y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Las Leonas enfrentarán a Alemania en su segudo partido: es el rival más complejo de la primera etapa FIH

La selección argentina empezó el torneo con un empate frente a Estados Unidos 1 a 1 y necesita ganarle el rival de mayor jerarquía que integra la zona para no poner en riesgo la clasificación a la siguiente etapa.

El cotejo ante las germanas, que en su debut vencieron a Escocia 3 a 0, tendrá un condimento especial y es la presencia de la defensora y volante argentina, nacida en Misiones, Lucina von der Heyde, quien fue una de las grandes apariciones del seleccionado albiceleste en en los últimos años y que por estar afuera de la consideración del entrenador Fernando Ferrara pasó a representar a Alemania (tiene ciudadanía, por el linaje de su abuelo). ‘Luchi’ se vistió por primera vez con la camiseta teutona en una Copa del Mundo en el cotejo contra las escocesas, cuatro años después de haber sido subcampeona del mundo con las Leonas en España-Países Bajos 2022.

Lucina von der Heyde, una argentina que representa a Alemania en el Mundial de hockey Instagram

Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Así está la tabla de posiciones del grupo de Las Leonas en el Mundial 2026, tras la fecha 1

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si es tercera o cuarta en la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato idéntico.

Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo. El primero lo lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y el siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales