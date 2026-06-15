Lomas en mujeres y San Fernando en varones: los mejores a mitad de camino de los Metropolitanos de hockey

La mitad del camino está completada. Terminó la primera ronda de los Torneos Metropolitanos y hay un balance que puede trazarse en ambas competencias. Porque hay equipos que apuntan para quedarse con el número 1 de la fase regular, hay otros que buscarán los playoffs en la segunda parte, otros que intentarán salir del fondo de la tabla para pensar en objetivos mayores y, por último, otros que saben que deberán sufrir hasta el final con el descenso.

En el torneo femenino Lomas sacó una ventaja de cuatro puntos tras las primeras 13 fechas en un campeonato mucho más parejo que el de varones. ¿Por qué? los números lo dicen. Entre el líder y Banco Nación, el último equipo que estaría metiéndose en la post temporada, hay solamente diez puntos de diferencia y Arquitectura, el penúltimo que estaría perdiendo la categoría, se ubica a apenas seis unidades del propio Banco Nación.

Lomas cerró la primera ronda con un partido ante Olivos, al que goleó 3 a 0

Lomas cerró la primera ronda con un partido ante Olivos, un equipo que a pesar de haber ascendido el año pasado, sueña con los playoffs. Pero la diferencia, en el partido entre ambos, fue muy grande -al menos en el resultado- y el puntero se impuso por un claro 3 a 0 con tres goles convertidos en apenas cinco minutos.

Tras un primer cuarto y buena parte del segundo de estudio, en el que el juego fue pobre y las áreas se pisaron muy pocas veces, Lomas apretó el acelerador en los últimos cinco minutos del primer tiempo y tomó el protagonismo del juego que no soltó más. Cuando la chicharra había tocado para cerrar esa primera mitad, Agostini anotó de corner corto pero el gol fue anulado porque la bocha, que se desvió en el cuerpo de la salidora de Olivos, salió levantada.

Lomas ganó con la posesión de la bocha y la efectividad en el arco rival

Ya en el tercer cuarto y en dos situaciones similares, Lomas tuvo sus chances pero ésta vez terminó celebrando. La primera llegó a los 14 minutos cuando Aylin Ovejero convirtió con un revés impresionante casi sin ángulo para convertir el 1-0. Y el segundo llegó apenas un minuto después cuando en un corto definió la capitana Martina Triñanes. A los 19, Chiara Agostini tuvo su revancha en el corto y anotó el tercero para decretar el resultado final.

Gimnasia y Esgrima mantuvo su posición de escolta al superar como visitante por 2 a 0 a River mientras Italiano se metió en la zona de los playoffs al vencer a Belgrano, también como visitante, por 1 a 0. Llamó la atención la derrota como local del campeón San Fernando, que venía de perder contra el colista San Lorenzo: Arquitectura, que está muy comprometido, se impuso por 1 a 0. Justamente San Lorenzo fue el protagonista de un partidazo en su visita a Banco Provincia que terminó 4 a 4. También Banco Nación, en su cancha, igualó con Santa Bárbara 1 a 1. Mientras, Ciudad, como local, tomó aire al derrotar a St. Catherine’s por 1 a 0.

Sanfer mantiene el invicto

En el torneo masculino no hubo cambios arriba y San Fernando, el campeón, mantuvo su racha ganadora y cerró una primera ronda impecable e invicto. Sumó su 12° victoria con goleada incluída en su cancha ante Santa Bárbara por 4 a 1. El poder ofensivo del líder es notable, además, con un promedio superior a los tres goles convertidos por partido. Banco Provincia, tercero en las posiciones, se llevó un buen triunfo como visitante de Hurling por 3 a 2 mientras Mitre frenó el impulso de Gimnasia y Esgrima y como local le ganó por el mismo resultado. En el encuentro con la mayor cantidad de goles, Ducilo venció en su visita a Sociedad Alemana de Gimnasia por 6 a 3 y se metió en la zona de los playoffs dejándole muchas preocupaciones a su adversario. Quilmes, como local, venció al colista Ciudad B -el único equipo que no ganó en el torneo- por 3 a 2. Y en un duelo clave por la permanencia (hay cuatro equipos muy comprometidos), Lomas derrotó a San Martín por 2 a 1 también como visitante.

El escolta Ciudad A le envió un nuevo aviso a San Fernando de que no podrá descuidarse porque se mantuvo a seis puntos pero con una goleada sobre Universitario por 4 a 1 mostrando un gran nivel.

Ciudad goleó a Universitario por 4 a 1 y le envió un aviso al líder San Fernando

El partido tuvo muy poca acción en el primer tiempo. Los dos primeros cuartos fueron de estudio y pasaron sin grandes emociones, con poco peligro para ambos arcos a excepción de un par de revolcones que tuvo Doubouly, el arquero de Ciudad.

Recién a los 6 minutos del segundo tiempo se inauguró el marcador. Máximo Kiernan, el goleador del campeonato con 19 tantos -marcó el 65 por ciento de los goles de Universitario- puso el 1-0 tras convertir el penal que le cometieron a Mochen. La ventaja le duró al perdedor hasta el final del cuarto porque desde ese momento Ciudad fue letal. A los 14 minutos Santiago Tucceri empató con una arrastrada y desde ese momento, definitivamente, el partido cambió de rumbo con un vencedor absolutamente dominante y con un corto muy efectivo. A los 20 minutos Tucceri firmó su doblete y apenas 120 segundos más tarde Matías Schvartzman puso el 3-1. El propio Schvartzman, a res minutos del cierre, decoró el resultado para un triunfo inobjetable.