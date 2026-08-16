Los Leones golearon 3 a 0 Japón en el debut en el Mundial de hockey sobre césped

Un día después del empate de las Leonas en el debut del Mundial, los Leones dieron el primer zarpazo: golearon 3 a 0 a Japón en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Tuvieron que atravesar períodos de sufrimiento, pero los goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin y Maico Casella aparecieron cuando más lo necesitaban.

El encuentro marcó el comienzo del equipo de Lucas Rey en la Copa del Mundo. Después de haber superado el primer escollo ante el conjunto que ocupa el 15° puesto del ranking, a la Argentina (7° en el listado mundial), le subirá considerablemente el listón de exigencia: este martes enfrentará en el segundo partido del Grupo A a los locales, Países Bajos, que este domingo se presentó con una goleada por 5 a 1 frente Nueva Zelanda.

Este choque ante los nipones presentó varios debuts de los Leones, entre ellos el de Matías Andreotti, que comentó a ESPN: “Estoy contento porque el partido salió bien, hubo buenas y malas cosas, tenemos que corregir distintos aspectos porque ahora vamos a enfrentar a Países Bajos. ¿Qué esperamos de este partido? Estamos con ganas; imagino que va a ser mejor que enfrentarlos contra ellos en una Pro League, nada que ver la jerarquía del torneo. Intentaremos robarle el control de la pelota y, obviamente, hay que ganar".

Otro de los debutantes, Lucio Méndez Pin, tuvo el valor agregado del gol: “Todos los rivales son duros, pero fuimos consistentes. Lo más importante era trabajar el partido y sabíamos que se iba a definir a lo último”, comentó el delantero, que además habló del plantel: “Este es un grupo muy especial, somos amigos, algunos nos conocemos desde hace diez años. Y es hermoso anotar un gol, es un plus, sobre todo porque está mi familia presente, pero el equipo siempre está primero, por delante de todos”.

Costó, pero Argentina lo sacó adelante

Fue un primer cuarto en el que Argentina se hizo mayormente dueña de la posesión de la bocha, moviéndola con paciencia y encontrando los momentos para atacar, mientras los nipones esperaban atrás. Un desarrollo lógico, acorde con la jerarquía y la diferencia de ranking de ambos equipos. La más clara estuvo a cargo de Lucas Toscani, con un disparo cinco minutos del final del primer período, bien despejado por el arquero. Sin embargo, en la otra área también hubo novedades: el guardavallas argentino Tomás Santiago tuvo una salvada providencial a dos minutos del cierre ante un potente remate de Naru Kimura. Un aviso de que no había descuidarse en la retaguardia.

Si bien hubo varias filtraciones al círculo japonés, sobre todo de parte de Nicolás Keenan por la izquierda, no hubo forma de torcer el destino del cero en el primer cuarto.

Bajo una presión constante, finalmente, llegó la apertura del marcador por parte de Argentina. A los 5 minutos del segundo cuarto, Lucas Toscani lanzó un pase de flick al círculo que recepcionó Keenan; el delantero hizo una media vuelta y el mayor de los hermanos Toscani, que había arrancado la jugada del lado opuesto, logró convertir sobre los pies del custodio del arco. Poco minutos después, Tomás Dómene desaprovechó el primer córner de los cuatro en total para Argentina, pero los Leones ya se habían despojado de los nervios del debut con una primera conquista liberadora. Ese segundo período concluyó con más flicks frontales del equipo albiceleste, que luego no pudieron facturarse en el círculo.

El gol de la apertura: Lucas Toscani

Argentina tuvo una primera zozobra a los dos minutos del tercer cuarto, ya que Matías Andreotti cometió una falta contra un rival después de intentar controlar un flick. Sin embargo, Japón no pudo capitalizar su único córner a favor gracias al bloqueo de Santiago, que se agigantó en el remate. Fue el tiempo de aguantar, porque Matsumoto amenazó minutos después con un peligroso disparo cruzado.

El equipo de Lucas Rey disminuyó el ritmo después de esa ráfaga nipona y esperó agazapado, buscando la oportunidad. La tuvo Dómene de nuevo de revés, pero la pelota impactó en el palo derecho. El cordobés que viene de consagrarse en la liga belga y como máximo artillero (38) de Waterloo Ducks, siguió siendo protagonista de inmediato con la ejecución de un par de córners cortos, pero Argentina continuaba sin hallar ese segundo gol que le daría tranquilidad. Al contrario: al final del tercer cuarto, la selección sufrió un sofocón en el corazón del área después de una pelota dividida, por un defectuoso control de Facundo Zárate.

El equipo nacional jugó con fuego en el último cuarto; Japón merodeaba el área y tentaba la chance de la igualdad, mientras que Argentina no encontraba los caminos del gol. Se sentía acorralado, sin poder desplegar su juego, víctima de las pelotas cruzadas del conjunto asiático. Sí, esporádicamente, generaba peligro, como esa gran definición -aunque desviada- de Maico Casella, tras recibir un largo flick.

El panorama era preocupante, pero pronto llegó el desahogo: en un arribo al círculo a seis minutos después, el debutante en citas mundialistas Lucio Méndez Pin definió de revés vertical en medio de un barullo dentro del área, y luego de que Bautista Capurro no pudiera concretar. Resultó el gol del alivio, para salir del asedio y espantar la chance de la igualdad japonesa. Para finalizar la faena, Casella apenas tuvo que empujar la pelota sobre la línea después de un tiro de Martín Ferreiro. Una conquista que significó el 3 a 0 y los primeros tres puntos en el largo camino mundialista.

Méndez Pin: segundo gol y desahogo

Casella cerró la cuenta

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