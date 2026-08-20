Los Leones vs. Nueva Zelanda, por el Mundial 2026. día, horario, TV y cómo ver online

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El encuentro entre la selección argentina y el combinado neozelandés se disputa este jueves a las 7.30 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos
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Este jueves se enfrentan los Leones y Países Bajos por la fecha 3 del Grupo A del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026, en un partido trascendental que marcará el futuro de ambos seleccionados en el certamen. Juegan en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, a partir de las 7.30 (horario argentino), con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.
La selección argentina está segunda en la tabla de posiciones de su zona con tres puntos. Comenzó su participación en la Copa del Mundo con el pie derecho tras golear a Japón por 3 a 0, pero luego perdió ante Países Bajos por 3 a 1. El combinado oceánico, por su parte, tiene la misma cantidad de unidades producto de una derrota por 5 a 1 frente a los neerlandeses y una victoria por 2 a 0 ante los japoneses, pero está tercero por diferencia de gol.
El DT albiceleste, Lucas Rey, tiene a disposición a un plantel conformado por: Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate.
Los Leones vs. Nueva Zelanda: cómo ver online
El encuentro está programado para este jueves a las 7.30 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN 2.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Leones corren con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.21 contra los 8.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Nueva Zelanda. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.20.
Fixture y resultados del grupo de los Leones en el Mundial 2026
Fecha 1
- Países Bajos 5 - 1 Nueva Zelanda.
- Argentina 3 - 0 Japón.
Fecha 2
- Nueva Zelanda 2 - 0 Japón
- Argentina 1 - 3 Países Bajos
Fecha 3
- Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
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