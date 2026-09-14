Metropolitanos de hockey: la primera caída de San Fernando en varones y solo quedan dos líderes en mujeres

Fue un domingo de noticias fuertes en la rama masculina del Torneo Metropolitano. Lo más justo sería arrancar por la clasificación a los playoffs de dos equipos más, pero la noticia de la jornada -y, quizá, de lo que va de la competencia- fue que San Fernando perdió su invicto después de una racha de 19 partidos sin conocer la derrota.

Su verdugo no fue uno de los equipos que pelea con el campeón por el número 1 de la fase regular. Ni siquiera alguno de los que están en la zona de la clasificación. Al contrario. El que superó a San Fernando fue Hurling, un conjunto a falta de seis fechas para la finalización de la fase regular está bien lejos de los playoffs y tampoco se siente amenazado por el descenso. El 2 a 1 que consiguió Hurling como local tapó todo lo demás. Incluso que Banco Provincia alcanzara a San Fernando en la primera posición e incluso lograra el pasaporte para pelear por el título. Lo hizo con su 2 a 1 que logró en su cancha ante Quilmes.

Ciudad A obtuvo un triunfo contundente ante SAG y se clasificó a los playoffs FLORENCIAAPFELBAUM

Hubo dos goleadas de dos equipos que están en la lucha por meterse en la postemporada. Como visitante, Mitre venció a Ducilo por 5 a 1 y como local, Gimnasia y Esgrima superó al colista Ciudad B por 8 a 4. Mientras, en su cancha Universitario derrotó a San Martín por 3 a 1 y en su visita a Santa Bárbara, Lomas -tomó algo de oxígeno en el fondo- superó a Santa Bárbara por 3 a 2.

Otro triunfo amplio fue el que consiguió Ciudad A sobre el comprometido Sociedad Alemana de Gimnasia por 7 a 1. La goleada también vino con yapa, ya que el ganador se clasificó.

El partido comenzó con mucho vigor por parte del ganador, que desde el inicio puso en claro que iría a buscar el partido sin dar muchas vueltas. De todos modos, en esos primeros instantes, SAG se defendió bastante bien. Por eso recién en el segundo cuarto apareció la supremacía del ganador con el peso de sus muy buenas individualidades. Un flick de Cicileo al espacio vacío encontró a Costa Díaz, quien le pasó la pelota a Moreschi; su remate fue bien contenido por Berthold pero Luca de Santi definió sobre el indefenso arquero. Iban 20 minutos y todo se abrió para Ciudad A, que a los 27 llegó al segundo tras un centro desde la izquierda de Luciano del Pozo que se desvío en un adversario y vulneró a Berthold.

Ciudad A venció al comprometido Sociedad Alemana de Gimnasia por 7 a 1 FLORENCIAAPFELBAUM

Iban apenas 3 minutos del segundo tiempo cuando llegó un golazo para el 3-0. La tocaron todos los jugadores de Ciudad A y Matías Gravelloni puso la firma para establecer la diferencia. Apenas 60 segundos más tarde Martín Redondo robó una pelota en el círculo rival y definió de palomita para el cuarto mientras Matías Schvartzman hizo el quinto a los 13 minutos y Gerónimo Costa Díaz marcó el sexto, de revés, a los 15. Recién a los 18 minutos, ya en el último cuarto, apareció el goleador de Ciudad A, Santiago Tucceri, para anotarse en el marcador a través del corner corto. Recién sobre el cierre, en la última jugada, Nicolás Montero, el capitán de SAG, logró el descuento.

Solo dos líderes: Santa Bárbara y GEBA

Por el lado femenino continúa la paridad que acompañó el desarrollo del torneo. Aunque tras lo sucedido el fin de semana, de los tres líderes que habían comenzado la fecha, quedan dos: Santa Bárbara -como local derrotó a Ciudad por 3 a 2- y Gimnasia y Esgrima -como visitante venció al penúltimo, Arquitectura, por 2 a 1-. Todavía sin definiciones de cara a los playoffs -nadie está clasificado y arriba hay cinco equipos separados por apenas cuatro puntos-, Italiano goleó en su cancha ante Olivos por 4 a 1 mientras el campeón San Fernando perdió por 1 a 0 en su visita a Belgrano. En un duelo clave para evitar el descenso, Banco Provincia, como local, venció a Banco Nación por 2 a 1 mientras San Lorenzo, último en las posiciones, logró tres puntos importantes para seguir apostando a la salvación al superar a River por 1 a 0 en su cancha.

Lomas era el otro líder al comenzar la fecha pero perdió ese rótulo ya que St. Catherine’s le ganó por 1 a 0. Con el regreso de su líder Toccalino -Rossi, campeona del mundo en Rosario 2010 y referente del club- le entregó un ramo de flores en la previa del partido por el título conseguido en el Mundial-, St. Catherine’s necesitaba sumar de a tres para escapar de la parte baja de la tabla y, ¿por qué no?, soñar con lograr el pasaje a los playoffs. Por su parte, Lomas, que venía de tres partidos sin triunfos, necesitaba volver a la victoria para seguir arriba.

La Leona Juana Castellaro, de Lomas, defiende una bocha ante una jugadora de Saint Catherine's FLORENCIAAPFELBAUM

En un discreto primer cuarto se repartieron el dominio sin lastimarse seriamente y sin que las arqueras tuvieran trabajo extra. En ese pasaje hubo algo más de actitud ofensiva por parte de Lomas ante un St. Catherine’s parado para apostar por el contragolpe. En el segundo capítulo incluso el ganador se animó a pararse unos metros más adelante con el ingreso de Triñanes -afectada por una lesión en la rodilla- y por eso llegaron dos cortos para Agostini pero no hubo efectividad. Tras ese dominio de Lomas, su adversario tuvo su momento e incluso contó con un fijo para el lucimiento de Barberi ante la pegada de Toccalino.

Ya en el complemento el partido no mejoró y aumentaron las imprecisiones pero cuando incluso a esa altura todo indicaba que terminaría en un 0-0 gris y anodino, Gallardo le atajó un corto a Agostini y en la réplica Toccalini se fue para adelante y habilitó a Guadalupe Conti que se posicionó de derecho y la clavó al otro palo. Faltaban apenas dos minutos para el cierre y St. Catherine’s encontró, de ese modo, un gol de otro encuentro. Y un motivo enorme para celebrar.