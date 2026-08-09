Mundial de hockey 2026, con las Leonas y los Leones: días, horarios y cómo ver online

Las selecciones nacionales femenina y masculina de hockey, es decir las Leonas y los Leones, respectivamente; competirán este mes en el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026 con el anhelo en común de lograr el título más allá de que las expectativas de cada uno son diferentes.

El combinado de mujeres integra el Grupo B y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. Su debut será el día inaugural del torneo ante Estados Unidos y dos días después se medirá con Alemania. Por último, el miércoles 19 su rival será Escocia.

Fixture de las Leonas en el Mundial 2026

Grupo B

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

Agustina Gorzelany es una de las figuras de las Leonas y la carta del córner corto JULIEN DE ROSA - AFP

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

El equipo de varones, por su parte, conforma el Grupo A de la Copa del Mundo y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Su debut será el 16 ante Japón y dos días después se medirá con el anfitrión, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 su rival será Nueva Zelanda.

Fixture de los Leones en el Mundial 2026

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14.

Vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13.

Vs. Nueva Zelanda - Jueves 20 de agosto a las 7.30.

Maico Casella y Thomas Habif, dos de los jugadores del plantel de los Leones Rodrigo Néspolo - Canon digital

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

El formato de juego es diferente al de las ediciones anteriores. En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas y los Leones avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupos, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

Fernando Ferrara y Lucas Rey, los entrenadores de las selecciones de hockey de la Argentina Rodrigo Néspolo - Canon digital

Todos los partidos se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Todas las participaciones de las selecciones de hockey en Mundiales

Las Leonas

Mandelieu (Francia) 1974: 2ª

Berlín (Alemania) 1976: 2ª

Madrid (España) 1978: 3ª

Buenos Aires 1981: 6ª

Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª

Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª

Sídney (Australia) 1990: 9ª

Dublín (Irlanda) 1994: 2ª

Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª

Perth (Australia) 2002: Campeón.

Madrid (España) 2006: 3ª

Rosario 2010: Campeón.

La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª

Londres 2018: 7ª

Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª

Las Leonas ganaron su último Mundial en Rosario 2010, con Luciana Aymar como capitana

Los Leones