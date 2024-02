escuchar

Gabriela Pando, una de las grandes figuras del hockey sobre césped argentino, integrante de la selección argentina que conquistó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de 1995 cuando aún no se llamaban las Leonas y ex Jefa de Equipo entre 2014 y 2017, falleció este martes a los 53 años. La noticia fue confirmada por la Confederación Argentina de Hockey a través de sus redes sociales, que de inmediato se inundaron de mensajes con recuerdos y condolencias: “Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Gabriela Pando, ex jugadora de las Leonas, quien vistió la camiseta del seleccionado nacional mayor entre 1989 y 1998″, comienza el mensaje difundido en Instagram sobre el adiós de “La Roja” o “La Colo”, como la llamaban en el ambiente donde era realmente muy querida. .

“Durante su carrera obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 y también fue distinguida con el premio Olimpia de Plata en 1992. Desde 2014 hasta 2017 fue Jefa de Equipo del Seleccionado Mayor nacional, cosechando en el camino importantes podios y acompañando al crecimiento del hockey y de las Leonas. Desde la Confederación Argentina de Hockey acompañamos a su familia en este difícil momento y valoramos todo lo aportado al deporte en su trayectoria”, cierra el comunicado.

Hace unos días, Luciana Aymar, mejor jugadora de hockey de todos los tiempos, dejó un sentido mensaje en sus redes y fotos con Gaby, quien entre tantos torneos, compartió con ella el de su retiro. El posteo de Lucha no era azaroso, la comunidad del hockey estaba en vilo por la salud de su ex compañera y amiga, especialmente el grupo de las Leonas Vintages, como se hacen llamar las fundacionales, las que le dieron el mote al equipo. Incluso algunas, como Mariela Antoniska, solo colocaron fotos, sin ninguna leyenda. Tras la oficialización de la triste noticia, las redes se llenaron de mensajes. Las Leonas actuales, que debutan este miércoles en la FIH Pro League ante Bélgica, seguramente tendrán reservado algún homenaje.

Gabriela Pando, con Luciana Aymar, cuando "La Colo" era la Jefa de Equipo de Las Leonas

“Colito estamos todos pensando en vos! Mandándote mucha luz y fuerzas”, escribió Lucha. Y su escrito fue un reflejo de la angustia generalizada en torno a la salud de Gaby, muy deteriorada en los últimos días a raíz de un cáncer al que había dado batalla desde 2019 y en cuyos primeros partidos logró vencer. Madre de tres hijos varones y con una fortaleza especial, este martes, ya no pudo más. Familiares y amigos cercanos cuentan de la entereza e hidalguía con la que combatió hasta su adiós. Quienes la conocieron y compartieron con ella hablan de una “generosidad” única y una energía positiva que dejaba estela a cada paso.

Entre otros logros como deportistas, además de la medalla dorada de los Juegos Panamericanos, “La Roja” Pando fue olímpica en Atlanta ‘96 y formó parte de la camada que antecedió a las Leonas y dio su origen como tal en Sydney 2000. Cecilia Rognoni, Vanina Oneto, Magdalena Aicega, Mariela Antoniska y Mercedes Margalot, entre tantas, fueron sus compañeras. En 2018, con varias de ellas compartió el equipo que se quedó con el Mundial Master +40 de España. Fue una jugadora exquisita, que “flotaba” y daba mucho gusto ver.

En 2014 Santiago Capurro la eligió como Jefa de Equipo del seleccionado argentino y ese mismo año festejó el título de Champions Trophy en Mendoza, un torneo emblemático, porque significó el retiro de Lucha Aymar. Continuó hasta 2017, ya bajo la conducción de Gabriel Minadeo al frente del plantel y se caracterizó por estar muy cerca de las jugadoras más jóvenes, ayudándolas y marcándoles el camino. En Lomas Athletic, su club de toda la vida, fue múltiple campeona porque protagonizó la época más dorada, tras conseguir el primer título en 1986, con tan solo 16 años. En la selección argentina, lució el N° 8 como las mejores, incluso fue portó ese dorsal hasta que lo legara e inmortalizara la propia Lucha Aymar.

El mundo del hockey está de luto. Pero el amor de los mensajes que inundaron las redes sociales deja algo en claro: Gaby Pando no era una más. Dejó su huella y el mejor recuerdo.

LA NACION

Temas Las Leonas