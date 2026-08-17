Resultado de Las Leonas vs. Alemania: quién ganó el partido del Mundial 2026

Las Leonas enfrentaron este lunes a Alemania por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026 y lograron su primera victoria 3 a 2 en el Belfius Hockey Arena de Amstelveen, resultado con el que saltaron al primer puesto de la tabla de posiciones junto a Estados Unidos, verdugo de Escocia 3 a 2.

Los goles de la selección argentina los anotaron Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany por duplicado. Zonja Zimmerman y Lisa Nolte igualaron transitoriamente 2 a 2 para las europeas.

Las germanas contaron con Lucina Von der Heyde, quien fue una de las grandes apariciones del seleccionado albiceleste en los últimos años y que por estar afuera de la consideración del entrenador Fernando Ferrara pasó a representar a a ese país, del que tiene ciudadanía por el linaje de su abuelo. Hace cuatro años fue subcampeona del mundo con las Leonas en España-Países Bajos 2022.

Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 3-2 Escocia.

Alemania 2-3 Argentina.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Las Leonas le ganaron a Alemania y saltaron al primer puesto del Grupo B del Mundial FIH

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si es tercera en la instancia inicial -ya no puede quedar última-, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato idéntico.

Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo y anhelan el tercero en un torneo donde no son las máximas favoritas, pero sí una amenaza para Países Bajos. La primera estrella la lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y la siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

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