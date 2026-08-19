Resultado de las Leonas vs. Escocia: quién ganó el partido del Mundial 2026

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La selección argentina se impuso 2 a 0 en el Belfius Hockey Arena de Wavre y se clasificó a la siguiente instancia
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Las Leonas se clasificaron a la segunda etapa del Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026 gracias a que este miércoles derrotaron a Escocia 2 a 0 en el Belfius Hockey Arena de Wavre en la última fecha del Grupo B y se aseguraron terminar al menos en el segundo puesto.
Los goles de la selección argentina fueron de María José Granatto y Lara Casas. Así, lo logró su segunda victoria en el certamen y lidera con siete puntos, a la espera de lo que ocurra con Estados Unidos y Alemania.
En la siguiente instancia el combinado albiceleste conformará la zona F junto al otro clasificado de su grupo -Alemania o Estados Unidos- más dos equipos provenientes de la C -Bélgica, España e Irlanda-. Allí, enfrentará solo a los que no jugó en la primera etapa (dos partidos) y aspirará a ser primero o segundo para meterse en semifinales.
Un dato no menor son los puntos con los que las Leonas comenzarán la siguiente fase ya que se arrastran los conseguidos en la primera instancia vs. el otro equipo que se clasificó. En este caso, si Estados Unidos avanza la Argentina tendrá una unidad porque igualó ante ese rival en su debut mientras que si se clasifica Alemania, contará con los tres que sumó por esa importante victoria.
Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026
Fecha 1
- Alemania 3-0 Escocia.
- Argentina 1-1 Estados Unidos.
Fecha 2
- Estados Unidos 3-2 Escocia.
- Alemania 2-3 Argentina.
Fecha 3
- Argentina 2-0 Escocia.
- Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.
Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo y anhelan el tercero en un torneo donde no son las máximas favoritas, pero sí una amenaza para Países Bajos. La primera estrella la lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y la siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.
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