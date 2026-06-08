San Fernando rompe con todos los números en el Metropolitano masculino de hockey: una marcha implacable

No hay equipo en el Torneo Metropolitano que marque tanta diferencia con respecto a sus adversarios. Los números son elocuentes: 12 partidos jugados y un invicto de 11 victorias y apenas un empate con el ataque más poderoso (38 goles anotados) y la defensa más eficiente (nueve recibidos). Si el campeonato hubiera terminado el fin de semana, nadie podría discutir los merecimientos del equipo masculino de San Fernando. Pero como todavía queda un largo camino por recorrer, todo puede suceder. Aunque ¿quién puede quitarle a San Fernando ese rótulo de gran favorito al título entre los hombres?

Lo sucedido el domingo fue más de lo mismo. Y eso significa que San Fernando volvió a ganar, a golear y a gustar. Universitario, un equipo que está en posición de playoffs, poco pudo hacer ante un conjunto que establece distancias enorme con respecto al resto. Tanto que, incluso, ya sacó seis puntos de ventaja con respecto a Ciudad A, su escolta en las posiciones que está realizando una gran campaña.

La posesión de la bocha en San Fernando es una de las claves para dominar el Metro masculino

El partido entre San Fernando y Universitario comenzó con mucha acción y enseguida se abrió el marcador. A los 14 minutos Mateo Merlini desvió la arrastrada de Ferreiro para romper el cero y anotar la primera ventaja para el ganador. Todo el poder del campeón se vio en el segundo cuarto cuando San Fernando fue un vendaval ofensivo y en una ráfaga definió el partido el 1 a 0 a favor de San Fernando. A los 21 minutos Barreiro remató con potencia de revés, la bocha se desvió en un pie de un rival y en el camino al arco, casi sobre la línea, Felipe Bartoli la empujó; y apenas 120 segundos más tarde, una combinación entre los hermanos Celedonio y Mateo Merlini terminó con una definición exquisita de quien se anotó su doblete.

Luego de un tercer cuarto más tranquilo en cuanto al juego porque uno se vio conforme con la ventaja y el otro no encontró la manera de inquietar, a los 17 minutos del complemento Lautaro Ferrero marcó de penal para ponerle la rúbrica a la goleada. A cinco del cierre Máximo Kiernan, el goleador del torneo con 18 tantos, hizo valer su potente arrastrada para solamente decorar el marcador.

San Fernando no tuvo contemplaciones ante Universitario y sigue con su marcha imparable

En el partido entre el segundo y el tercero en la tabla Banco Provincia hizo pesar su localía y venció a Ciudad A por 3 a 2. Por primera vez Gimnasia y Esgrima -que sigue en un franco ascenso- se metió en la zona de los playoffs y goleó como local a Quilmes por 4 a 2. También goleó Mitre, cuarto en las posiciones: fue una victoria por 4 a 1 como visitante sobre Santa Bárbara. En Ducilo, el local y Hurling igualaron 1 a 1. Y la particularidad de la fecha fue que los cuatro equipos que pelearán por no descender se enfrentaron entre sí. El que le sacó el mayor rédito a la fecha fue San Martín, que como visitante venció al colista Ciudad B por 3 a 1 mientras en Lomas, el local y Sociedad Alemana de Gimnasia empataron en un vibrante 3 a 3. Lomas, San Martín y SAG suman 6 puntos (quedaron a ocho de Quilmes) mientras Ciudad B apenas acumula 2.

Lomas se despega en el torneo femenino

Por el lado del torneo femenino, Lomas sacó más ventaja en la punta. El líder, como local, venció por 2 a 1 a River y le lleva cuatro unidades a Gimnasia y Esgrima (en su cancha igualó 1 a 1 con Banco Nación, de excelente campaña) y Santa Bárbara (como local venció por 1 a 0 a Belgrano). La gran sorpresa del sábado la dio el último, San Lorenzo, que en su campo superó al campeón San Fernando por 2 a 1. Olivos, como visitante, venció por 2 a 1 a St. Catherine’s y por el mismo resultado y en la misma condición Ciudad derrotó a Arquitectura en un partido muy importante por la parte baja de la tabla (el perdedor quedó en posición de descenso directo).

Un partido atractivo prometía ser el de Banco Provincia e Italiano y las expectativas no defraudaron porque el primero venció por 3 a 1 en un encuentro plagado de emociones. Fue un partidazo que le permitió al ganador salir de los puestos de abajo y acercarse a los playoffs (en la mitad de la tabla hay seis equipos separados por apenas dos puntos).

Todas juntas: el festejo de Banco Provincia en la victoria sobre Italiano

Banco Provincia avisó primero cuando un revés fortísimo de Merino fue rechazado a medias aunque la jugada terminó con el poste de Italiano como protagonista de la acción. El perdedor respondió enseguida buscando de una manera constante atacar y generar peligro y aunque tuvo sus chances no logró concretar. En el segundo cuarto no aflojó la intensidad y las dos arqueras, Ferreiro y González Eterovich, tuvieron que esforzarse mucho para mantener el cero. De todos modos, a los 28 minutos Julieta Arcidiácono, la goleadora de Banco Provincia y del torneo con 10 tantos, hizo valer su arrastrada para que su equipo se fuera al descanso en ventaja.

Siempre peligrosa: Delfina Merino busca escapar a la marca de varias jugadoras de Italiano

Ya en el segundo tiempo, a los 4 minutos, Delfina Merino, con la ayuda de un desvío en un palo rival, marcó el segundo gol con un revés que pasó por encima de González Eterovich. El ganador lo pudo haber definido en ese pasaje del partido en el que resultó muy superior. Arcidiacono tuvo el 3-0 pero su arrastrada se estrelló contra el palo y la propia González Eterovich le atajó un penal a Merino tras una infracción a Rossi. Pasado el huracán, Italiano se recompuso y a los 13 minutos Valentina Férola sacó una arrastrada potente al palo derecho y descontó. El perdedor se puso a tiro del empate y restaba un cuarto entero. E incluso Italiano apareció mejor plantado en ese último pasaje pero allí apareció una jugadora distinta como Merino que armó una jugada impresionante. Se sacó a cinco adversarias de encima dentro del área y asistió a Melina Haidukowski que, con el arco vacío, anotó a 21 minutos el resultado final.