Todos los horarios de los partidos de las Leonas en el Mundial 2026

Este sábado, las Leonas inician su camino en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Bélgica y Países Bajos entre el 15 y el 30 de agosto. Bajo la conducción técnica de Fernando Ferrara, la selección argentina buscará llegar lo más lejos posible para intentar destronar a Países Bajos, el mejor equipo del mundo y tricampeón en ejercicio. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los que involucren a la albiceleste también estarán disponibles en ESPN 2.

Los tres encuentros de la Argentina en la primera ronda, en el Grupo B, serán en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El debut será justamente este sábado 15 de agosto a las 12.30 (horario argentino) frente a las estadounidenses. Posteriormente, el lunes 17 a las 12, se cruzará con las alemanas, que tienen en el plantel a la ex-jugadora de las Leonas Lucina von der Heyde. El cierre de la etapa de grupos será el miércoles 19 a las 6 ante las escocesas. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Agustina Gorzelany es una de las grandes figuras de las Leonas JULIEN DE ROSA - AFP

Ferrara convocó a 20 jugadoras, de las cuales nada menos que la mitad son debutantes. Entre las citadas hay varias que hace 10 años constituyeron la base de las Leoncitas campeonas del mundo en Chile 2016. Las más experimentadas son Victoria Sauze y Victoria Granatto, ambas de 35 años. En contrapartida, hay cuatro que tienen 20 y son las más jóvenes del equipo: Zoe Díaz, Milagros Alastra, Emma Knobl y Mercedes Artola.

Fixture del grupo de las Leonas en el Mundial 2026

Fecha 1

Alemania vs. Escocia - Sábado 15 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.

Argentina vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

La lista de las Leonas mundialistas

Cristina Cosentino (*)

Mercedes Artola (*)

Agustina Gorzelany (°)

Valentina Raposo

Sofía Cairo (*)

Sofía Toccalino

Milagros Alastra (*)

Emma Knobl (*)

Agostina Alonso (°)

Juana Castellaro (*)

Victoria Miranda (*)

Victoria Sauze

Eugenia Trinchinetti (°)

Paula Ortíz (°)

María José Granatto (°)

Victoria Granatto

Julieta Jankunas (°)

Zoe Díaz (*)

Brisa Bruggesser (*)

Lara Casas (*)

(*) Debutantes.

(°) Campeona del mundo junior en 2016.