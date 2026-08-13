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Fixture del Mundial de hockey 2026: días, horarios y calendario completo

Tanto del torneo femenino como del masculino participan 16 seleccionados y para la primera etapa se dividieron en cuatro grupos

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Las Leonas están entre las favoritas al título en el Mundial femenino, con Agostina Alonso como una de sus líderes
Las Leonas están entre las favoritas al título en el Mundial femenino, con Agostina Alonso como una de sus líderes

El Mundial de Hockey 2026, la edición número 16 del evento, se disputará para las ramas femenina y masculina entre el 15 y 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos con la participación de 16 seleccionados en cada uno de los certámenes, entre ellos las Leonas y los Leones.

  • Los partidos de las selecciones de la Argentina se transmitirán en vivo por ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En esta última, además, se emitirán todos los encuentros en los que no participen los combinados albicelestes.

Fixture del Mundial de hockey 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Torneo femenino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

  • Australia vs. Japón - Sábado 15 de agosto a las 5 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Países Bajos vs. Chile - Sábado 15 de agosto a las 11 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

  • Chile vs. Japón - Lunes 17 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Australia vs. Países Bajos - Lunes 17 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

  • Chile vs. Australia - Miércoles 19 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Países Bajos vs. Japón - Miércoles 19 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

  • Alemania vs. Escocia - Sábado 15 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.
  • Argentina vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

  • Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
  • Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

  • Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
  • Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

  • Bélgica vs. Nueva Zelanda - Domingo 16 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.
  • España vs. Irlanda - Domingo 16 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

  • Nueva Zelanda vs. Irlanda - Martes 18 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
  • España vs. Bélgica - Martes 18 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

  • Nueva Zelanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
  • Bélgica vs. Irlanda - Jueves 20 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

  • Inglaterra vs. Sudáfrica - Sábado 16 de agosto a las 5 en el Wagener Hockey Stadium.
  • China vs. India - Sábado 16 de agosto a las 8 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

  • Inglaterra vs. China - Martes 18 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • India vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

  • China vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • India vs. Inglaterra - Jueves 20 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Bélgica y Países Bajos
El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Bélgica y Países Bajos

Torneo masculino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

  • Países Bajos vs. Nueva Zelanda - Domingo 16 de agosto a las 11 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Argentina vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

  • Nueva Zelanda vs. Japón - Martes 18 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

  • Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

  • Alemania vs. Malasia - Sábado 15 de agosto a las 9.30 en el Belfius Hockey Arena.
  • Bélgica vs. Francia - Sábado 15 de agosto a las 16 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

  • Francia vs. Malasia - Lunes 17 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
  • Alemania vs. Bélgica - Lunes 17 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

  • Francia vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.
  • Bélgica vs. Malasia - Miércoles 19 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

  • Australia vs. Irlanda - Domingo 16 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.
  • España vs. Sudáfrica - Domingo 16 de agosto a las 9.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

  • España vs. Australia - Martes 18 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
  • Irlanda vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

  • Australia vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
  • Irlanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

  • India vs. Gales - Sábado 15 de agosto a las 8 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Inglaterra vs. Pakistán - Sábado 15 de agosto a las 14 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

  • Pakistán vs. Gales - Lunes 17 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • India vs. Inglaterra - Lunes 17 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

  • Inglaterra vs. Gales - Miércoles 19 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
  • Pakistán vs. India - Miércoles 19 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
Los Leones buscan dar el golpe en el Mundial que se juega en Bélgica y Países Bajos
Los Leones buscan dar el golpe en el Mundial que se juega en Bélgica y Países Bajos CAH

El formato de juego del Mundial de hockey 2026 se modificó con respecto a las ediciones anteriores. Los equipos se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos y los dos líderes de cada uno avanzarán a la siguiente etapa. El tercero y cuarto, en tanto, competirán por el noveno puesto.

En la segunda instancia se armarán otras dos zonas: los clasificados de los grupos A y D conformarán el E mientras que los que avancen del B y C, el F. También habrá dos grupos para la ronda de perdedores y el formato de juego para dirimir el noveno será igual.

En la pelea por el título, cada equipo jugará dos encuentros y serán contra los rivales que no enfrentó en la primera etapa. De allí, los dos líderes de cada grupo avanzarán a las semifinales, de la que decantarán los finalistas.

Tabla de campeones Mundial de hockey femenino

  • Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
  • Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2

Tabla de campeones del Mundial de hockey masculino

  • Pakistán - 4
  • Alemania / Australia / Países Bajos - 3
  • India / Bélgica - 1
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