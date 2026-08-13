Fixture del Mundial de hockey 2026: días, horarios y calendario completo

El Mundial de Hockey 2026, la edición número 16 del evento, se disputará para las ramas femenina y masculina entre el 15 y 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos con la participación de 16 seleccionados en cada uno de los certámenes, entre ellos las Leonas y los Leones.

Los partidos de las selecciones de la Argentina se transmitirán en vivo por ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En esta última, además, se emitirán todos los encuentros en los que no participen los combinados albicelestes.

Fixture del Mundial de hockey 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Torneo femenino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Australia vs. Japón - Sábado 15 de agosto a las 5 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Chile - Sábado 15 de agosto a las 11 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

Chile vs. Japón - Lunes 17 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Australia vs. Países Bajos - Lunes 17 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Chile vs. Australia - Miércoles 19 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Miércoles 19 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

Alemania vs. Escocia - Sábado 15 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.

Argentina vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

Bélgica vs. Nueva Zelanda - Domingo 16 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

España vs. Irlanda - Domingo 16 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Irlanda - Martes 18 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

España vs. Bélgica - Martes 18 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Irlanda - Jueves 20 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra vs. Sudáfrica - Sábado 16 de agosto a las 5 en el Wagener Hockey Stadium.

China vs. India - Sábado 16 de agosto a las 8 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

Inglaterra vs. China - Martes 18 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

China vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Inglaterra - Jueves 20 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Bélgica y Países Bajos

Torneo masculino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Países Bajos vs. Nueva Zelanda - Domingo 16 de agosto a las 11 en el Wagener Hockey Stadium.

Argentina vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Japón - Martes 18 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

Alemania vs. Malasia - Sábado 15 de agosto a las 9.30 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Francia - Sábado 15 de agosto a las 16 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Francia vs. Malasia - Lunes 17 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Bélgica - Lunes 17 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Francia vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Malasia - Miércoles 19 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

Australia vs. Irlanda - Domingo 16 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.

España vs. Sudáfrica - Domingo 16 de agosto a las 9.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

España vs. Australia - Martes 18 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Irlanda vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Australia vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Irlanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

India vs. Gales - Sábado 15 de agosto a las 8 en el Wagener Hockey Stadium.

Inglaterra vs. Pakistán - Sábado 15 de agosto a las 14 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

Pakistán vs. Gales - Lunes 17 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Inglaterra - Lunes 17 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Inglaterra vs. Gales - Miércoles 19 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Pakistán vs. India - Miércoles 19 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Los Leones buscan dar el golpe en el Mundial que se juega en Bélgica y Países Bajos CAH

El formato de juego del Mundial de hockey 2026 se modificó con respecto a las ediciones anteriores. Los equipos se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos y los dos líderes de cada uno avanzarán a la siguiente etapa. El tercero y cuarto, en tanto, competirán por el noveno puesto.

En la segunda instancia se armarán otras dos zonas: los clasificados de los grupos A y D conformarán el E mientras que los que avancen del B y C, el F. También habrá dos grupos para la ronda de perdedores y el formato de juego para dirimir el noveno será igual.

En la pelea por el título, cada equipo jugará dos encuentros y serán contra los rivales que no enfrentó en la primera etapa. De allí, los dos líderes de cada grupo avanzarán a las semifinales, de la que decantarán los finalistas.

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Tabla de campeones Mundial de hockey femenino

Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).

- 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022). Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2

Tabla de campeones del Mundial de hockey masculino